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Новости Политика Украины
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"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук

"Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, вечером проведет заседание фракции. На нем будут обсуждать законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда Украины.

Об этом РБК-Украина сообщила народный депутат Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, партия поддерживает Зеленского в данном вопросе, хотя могут быть особые мнения у народных депутатов.

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"Возможно, будут какие-то предложения по другим законопроектам, которые бы могли исправить ситуацию, но это нужно делать достаточно быстро, потому что если дальше так будет действовать КСУ, то и фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд. Это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях", - сказала Кравчук.

Нардеп рассказала, что на фракции также обсудят и возможность внесения законопроектов по сути отмененных КСУ положений антикоррупционного законодательства.

"Мы собственно сегодня как раз и будем это обсуждать. Хотим как раз послушать и представителей президента и Верховной рады в Конституционном Суде и представителей профильного комитета по вопросам правовой политики. Плюс есть комитет по вопросам антикоррупционной деятельности. Возможно, там также будут предложения", - сообщила Кравчук.

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Она добавила, что сам законопроект Зеленского о КСУ уже находится на рассмотрении комитета.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+5
Секта Недоумків з трускавецькими дипломами.
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02.11.2020 11:04
+4
"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
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02.11.2020 11:00
+2
"Особоє мнініє" - то "Тупіцкій - Бубочка?" Бо "сріаічноє мнєніє" - Зєлєнскій - Бубочка.
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02.11.2020 11:05
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"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
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02.11.2020 11:00 Ответить
Як зауважили думаю і українці, Зєлєнскій хвалиться лише тим, до чого етмаж жодного стосунку: так до перемоги Усіка, як і до бещвізу, чи Майданів він стосунку не має. Але хвалиться. А до загибелі військових - має. Але не хвалиться. Чомусь.
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02.11.2020 11:08 Ответить
Після випадку з Журавлем - це не дивина.
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02.11.2020 14:01 Ответить
Секта Недоумків з трускавецькими дипломами.
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02.11.2020 11:04 Ответить
они против, вернее им на руку, но понимают, есть конституция. Они не проголосуют, ни за, ни против. И кончайте банить. Не сцыте в трусы. это безполезно.
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02.11.2020 11:18 Ответить
"Особоє мнініє" - то "Тупіцкій - Бубочка?" Бо "сріаічноє мнєніє" - Зєлєнскій - Бубочка.
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02.11.2020 11:05 Ответить
будут заслушивать вырванные контексты.
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02.11.2020 11:27 Ответить
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:06 Ответить
судя по бутусову - они сами назначили Тупицкого сами указали ему какой виносить вердикт в деле с декларациями, а теперь на него же и вешают всех собак. Православненько)
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02.11.2020 11:13 Ответить
та це вже очевидно - вони поставили ціль отримати кішеньковий конституційний суд!
зогляду на тупість зелених - тупицький отримає посаду в новоскликанному суді
ну і звичайно, головою буде портянка, або якісь бенін адвокат
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02.11.2020 14:18 Ответить
Петины рехормы и судьи.
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02.11.2020 11:32 Ответить
Снова соврал, 73процентный!
Петины как раз и проголосовали против!
А ваши За! СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1771
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02.11.2020 11:51 Ответить
Петя оставил КС Януковича, сначала изучи вопрос.
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02.11.2020 18:55 Ответить
Дятелко 73-х процентное, открой соответсвуюшие законы Украины и почитай, а не видосики от Квартала смотри! Узнаешь много нового для 73-х процентного своего мозжечка!
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03.11.2020 09:17 Ответить
Изъясняйся без оскорблений.
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03.11.2020 12:13 Ответить
Какие нежные врунишки пошли! Как соврать - он молодец! Как ему сказали, что он звиздит, его трясет! СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5604
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03.11.2020 12:47 Ответить
Мішки для консєнсуса принесли?
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02.11.2020 12:10 Ответить
Яка це ще особлива думка може бути у табуреток?
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02.11.2020 12:28 Ответить
Така як і у матеріала табуретки, можливо дубова.
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02.11.2020 14:05 Ответить
 
 