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Новости Политика Украины
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Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Сегодня, 2 ноября, должна состояться встреча между председателем Конституционного Суда Александром Тупицким, спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским для обсуждения возможных шагов выхода из сложившегося кризиса в результате последних решений КСУ и поданного президентского законопроекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом заявила нардеп "Слуги народа" Галина Янченко.

По словам парламентария, инициировал эту встречу Тупицкий. Среди прочего Янченко также назвала один из последующих вероятных сценариев. Например, внесение в парламент постановления о сокращении финансирования КС.

"Есть вероятность, что я подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что государственный орган, который систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов, КС может отменить вслед за электронным декларированием. Поэтому государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды. Это, возможно, будет стимулировать КС уйти в добровольную отставку", - отметила Янченко.

Также читайте: 30-летним гражданам Украины пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, - "слуга народа" Янченко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте: "СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук

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Топ комментарии
+24
Ну тупая... она думает, что судьи живут на одну зарплату?
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02.11.2020 11:05
+16
Она просто поддерживает истерию что КС, как оказалось, у нас корень зла и коррупции)
Хотя на 350 миллионов баксов Украину нагрел суддя Вовк, но там с финансированием почему-то все ОК.
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02.11.2020 11:09
+13
Які ж вони тупі. Жах.
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02.11.2020 11:06
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Ну тупая... она думает, что судьи живут на одну зарплату?
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02.11.2020 11:05 Ответить
Она просто поддерживает истерию что КС, как оказалось, у нас корень зла и коррупции)
Хотя на 350 миллионов баксов Украину нагрел суддя Вовк, но там с финансированием почему-то все ОК.
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02.11.2020 11:09 Ответить
А основное сокращение финансирование со стороны рашистской ********* через мертветчука тоже планируется, эта дама не уточнила???
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02.11.2020 11:09 Ответить
У них хватит бабла,шоб проложить с нарасии собственную трубу.
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02.11.2020 11:15 Ответить
так тем более зачем еще и зарплату платить,это ты тупой
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02.11.2020 11:42 Ответить
Суд - це не тільки судді, а ще куча обслуговуючого персоналу. Їм хібарі не часто дають, а без них судді захлинуться в паперах.
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02.11.2020 12:02 Ответить
там что еще и зарплату платят????? Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 7951 Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 991
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02.11.2020 16:04 Ответить
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:06 Ответить
Які ж вони тупі. Жах.
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02.11.2020 11:06 Ответить
Они НЕ тупые. Глупо так думать.
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02.11.2020 16:46 Ответить
Ви праві. Вони- цинічна мразота, яка прикриваючись неосвіченістю нищить все до чого торкнеться, лише їх статки ростуть в турборежимі.
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02.11.2020 17:36 Ответить
Эти слуги какието е-е. Они там в КС не за вашу вонючую зарплату сидят.
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02.11.2020 11:07 Ответить
Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Тю. Та ты у них хоть, вообще, зарплату отмени. Они просто бОльшие взятки начнут брать. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3988
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02.11.2020 11:07 Ответить
тупая звезда. ты сможешь подать все что угодно. но бюджет утвержден вами год назад. а в конце октября был утвержден кошторис на четвертый квартал уже на местах.
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02.11.2020 11:08 Ответить
Ага,щас они уйдут...
Разбегутся и ,ещё раз уйдут добровольно от
такого корыта.Разгонять их надо к е.м.
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02.11.2020 11:08 Ответить
Не матюкайся. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3586
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02.11.2020 11:10 Ответить
я шёптом.
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02.11.2020 11:13 Ответить
Непогана ідея. Її можна застосувати і до Верховної Ради, щоб розпустити і її.
Тому що зелені сосни мають мізерну підтримку виборців.
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02.11.2020 11:09 Ответить
Неспрацюе. Якщо їх справжній працедавець у московіі, то на їх рахунках за перебіком все дуже непогано
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02.11.2020 11:19 Ответить
У працедавця на даний момент теж проблеми, розпродає золотовалютний запас.
І йому довелось навіть кинути свого вірного сателіта Вірменію, ще 3-4 роки тому Кремль, швидче за все, активно вліз би і туди. Але іскандери вже не ті, діряві.
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02.11.2020 11:23 Ответить
Це так, але купувати суддів значно дешевше ніж фінансування збройних конфліктів. Якщо в нього нерухомість в Криму, це більше ніж можливо
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02.11.2020 11:30 Ответить
Ви пишете про суддів, а я написала про депутатів ВР, їх значно більше, ніж суддів КС.
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02.11.2020 11:36 Ответить
Та они сами себя смогут финансировать лет 10 и продолжать зарабатывать - вечный судейский двигатель Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9972
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02.11.2020 11:11 Ответить
Навивная. У них на счетах знаешь скока? Тебе и не снилось. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 2573
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02.11.2020 11:11 Ответить
Что, в судах и зарплату дают?
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02.11.2020 11:11 Ответить
які вони тупфі та наївні. суми занесені вавиною бабулеє і ко перекриють будь який дефіцит Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 2395
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02.11.2020 11:12 Ответить
А теперь скажем это доступным языком:за то,что вы наносите вред государству,мы вам(может быть)немного урежем зарплату!Зазеркалье отдыхает!
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02.11.2020 11:14 Ответить
Вы там вообще придурки? Вы думаете там судьи на зарплату вашу живут? Они в месяц по пару лямов рубят за лоббирование интересов олигархов и кремля
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02.11.2020 11:16 Ответить
как удобно. про вагнеровцев уже все забыли.
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02.11.2020 11:16 Ответить
ага) а ермак щас главный борец с судом
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02.11.2020 11:19 Ответить
только что разумков и колыван в прымом эфире - рада будет принимать только законные конституционные решения.

думаю мы идем к кацапскому варианту 1993 года.
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02.11.2020 11:18 Ответить
Судьям минималку.
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02.11.2020 11:18 Ответить
Ідіот... Вони там не за зарплатню сидять...
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02.11.2020 11:19 Ответить
А может так и Ситника с Коболевым как демонов так изгнать? Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3299
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02.11.2020 11:19 Ответить
Ми боремося з фантомами. Головний генератор цих штучних проблем - це Зеленський і утворення Слуга гароду. Допоки ці чорти не підуть з влади нічого хорошого не буде - іде лавинна деградація державних інституцій. Вже не треба війни, зелена нечисть знищує країну зсередини. Хотілось добавити - "я вам казав", але тупість нарідної маси не дозволяє осягнути ні причин ні наслідків.
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02.11.2020 11:20 Ответить
Дура, или прикидывается дурой, они будут "трудиться" и без зарплаты.
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02.11.2020 11:23 Ответить
Та ці колядники власним коштом можуть державу фінансувати. Гнати їх треба на миловарню, бо вони відправлять на бойню всіх нас.
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02.11.2020 11:24 Ответить
Наивная, они столько получили от олигархов за их хотелки, что могут несколько лет безболезненно спускать лишний жирок.
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02.11.2020 11:24 Ответить
Дурепа, КСУ визнає це, незаконним тиском на суд і вимагатиме компенсацій.
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02.11.2020 11:26 Ответить
Они думают, что народ тупее их, тупее их, только памятник. Ей, СкУКЕ говорят одно, а оно о своем. Какой спермой они питаются, не пойму.
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02.11.2020 11:26 Ответить
Боюсь, что наш честный, справедливый и неподкупный "суд", готов сам платить столько же, но не гривнами а баксами, за кресло в КС и не только в КС...
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02.11.2020 11:27 Ответить
Наивно предполагать, что отсутствие финансирования заставит уволиться судей КС. У них такие "необъяснимые" статкы, которые кстати ими в декларации не внесены, что зарплата им, что поощрительная премия, пару раз в ресторане погулять.
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02.11.2020 11:28 Ответить
Лично я считаю, что государственный орган, который систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов, КС может отменить вслед за электронным декларированием. Поэтому государство во главе с "зе" гарантом должно убрать и наказать немедленно все, в том числе и КС ,который разрушает основополагающие реформы страны
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02.11.2020 11:30 Ответить
що за дурня! та зніміть з цих покидьків державну охорону, та вони самі як пацюки розбігуться
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02.11.2020 11:30 Ответить
За власні наймуть, там грошви що полк спецназу утримувати вистачить.
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02.11.2020 12:01 Ответить
Объясните зеленым что у левочкина и портнова хватит денег содержать их очень долго !
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02.11.2020 11:30 Ответить
Словесные увещевания побуждают людей к действию.
Словесные увещевания и пинок род зад - значительно ускоряют процесс!
Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 6351
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02.11.2020 11:32 Ответить
Они готовы зарплату купить ради развлечения
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02.11.2020 11:38 Ответить
Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 9831 Без паяльника в дупі, ніхто у відставку не піде Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 2544
Ну й дурепа
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02.11.2020 11:39 Ответить
Закрыть КСУ и двери опечать! Covid -19! Поголовные прививки!
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02.11.2020 11:40 Ответить
Ці так звані судді отримують 300 тисяч гривень в місяць ,я же не кежу скільки ще отримують ці "незалежні "від корупціонерів і олігархів відстоючи їх інтереси .То чи потрібна ця ганьба для України?
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02.11.2020 11:43 Ответить
"СУДЬЮ НА МЫЛО!" - раньше так было...
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02.11.2020 11:44 Ответить
олігархам дай волю то вони за *свої* бабки будуть утримувати і не лиш суди
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02.11.2020 11:48 Ответить
Я же говорил етім судьям , - зачем ви требуєтє єщо і от государства дєнєг . ? Нєужелі я вам мало плачу ?

Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8063. Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8270 .
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02.11.2020 11:59 Ответить
Та в них зарплата по півміліона на місяць, вони ще не одну раду переживуть на внутрішніх резервах. І це я за хабарі навіть не згадую..
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02.11.2020 12:00 Ответить
За менш як 700 000 в місяць типу вони, ці ригівські недобитки, не будуть працювати? А може їм нормальну заробітну плату, середню по Україні помножену на три, а це 30 000 грн? Як це і предбачає програма бородьби з корупцією в Швеції 1953, де набільша і найменша оплата не повинна бути з різницею більш як в три рази! Зараз ця різниця в Україні для цих і інших бурбонів в 70 разів більша! Що вже є корупцією!
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02.11.2020 12:18 Ответить
Дура. Як і всі зебіли
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02.11.2020 12:32 Ответить
во дура, да они за свое место по лимону в месяц могут доплачивать))) как этот театр надоел, на не уволит зеля судей, потому что беня может уволить зелю))
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02.11.2020 13:42 Ответить
30 лет с населением страны хорошо прокатывало.
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02.11.2020 14:01 Ответить
А зеленая братия еще и наивная! Тупица с его подельниками-судьями в КС получают от олигархов и Кремля такие деньги, что суммы,которые выплачивает им государство, кажутся им деньгами "на мороженное".
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02.11.2020 14:03 Ответить
Не смішіть мої капці. Судді Проституційного суду нахапали стільки хабарів, що грошей вистачить не тільки на 9 років каденції, але і на все життя. І не тільки для себе любимих.
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02.11.2020 14:26 Ответить
Не тільки зменшити фінансування, але й вимкнути тепло, електрику, воду і газ, перекрити каналізацію.
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02.11.2020 19:57 Ответить
Дама уверена,что ей это сойдет с рук.Необязательно. могут взыскать потом.
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03.11.2020 06:15 Ответить
Дурочку отправили заболтать тему
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03.11.2020 12:41 Ответить
 
 