КС закупил решетки на окна и двери после того, как здание во время пикета забросали шашками и презервативами

Конституционный Суд Украины после пятничного протеста, во время которого на его территорию бросали дымовые шашки и презервативы, заказал установку решеток на двери и окна на первом этаже, а также поручней

На данные о закупке в системе Прозорро обратили внимание Наши Гроши, передает Цензор.НЕТ.

Информация о закупке была опубликована 30 октября в 16:14, то есть уже после протеста под судом. Цена услуг – 48 783 гривен, подрядчик – ООО Трейд Тулс. Установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.

Издание отмечают, что закупку провели без использования электронной системы, так как стоимость была ниже установленного законом порога в 50 тысяч гривен. Фактически в Прозорро были просто обнародованы данные о договоре, который заключили без открытых торгов, отмечает источник.

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Стоит отметить, что Конституционный Суд Украины во вторник, 3 ноября, планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке. Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявлял, что КСУ хочет его отменить.

В связи с этим под зданием суда на завтра запланирована акция протеста под названием "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Напомним, 30 октября под зданием КСУ прошел масштабный пикет против решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Во время акции на территорию суда летели дымовые шашки, файеры и презервативы.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.