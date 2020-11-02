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Новости Политика Украины
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КС (1011) протест (2211) закупки (227)

КС закупил решетки на окна и двери после того, как здание во время пикета забросали шашками и презервативами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС закупил решетки на окна и двери после того, как здание во время пикета забросали шашками и презервативами

Конституционный Суд Украины после пятничного протеста, во время которого на его территорию бросали дымовые шашки и презервативы, заказал установку решеток на двери и окна на первом этаже, а также поручней

На данные о закупке в системе Прозорро обратили внимание Наши Гроши, передает Цензор.НЕТ.

Информация о закупке была опубликована 30 октября в 16:14, то есть уже после протеста под судом. Цена услуг – 48 783 гривен, подрядчик – ООО Трейд Тулс. Установить решетки должны в течение пяти рабочих дней.

Издание отмечают, что закупку провели без использования электронной системы, так как стоимость была ниже установленного законом порога в 50 тысяч гривен. Фактически в Прозорро были просто обнародованы данные о договоре, который заключили без открытых торгов, отмечает источник.

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Стоит отметить, что Конституционный Суд Украины во вторник, 3 ноября, планирует в закрытом режиме рассмотреть дело о конституционности закона о языке. Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявлял, что КСУ хочет его отменить.

В связи с этим под зданием суда на завтра запланирована акция протеста под названием "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Напомним, 30 октября под зданием КСУ прошел масштабный пикет против решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Во время акции на территорию суда летели дымовые шашки, файеры и презервативы.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+11
Даже боюсь представить что етот *суд* собрался принимать, если уже заблаговременно строят оборонительные сооружения от народа.
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02.11.2020 11:39
+10
тепловизору решетки не помеха...
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02.11.2020 11:29
+9
А пакет ритуальных услуг для всей гопкомпании случайно не закупили? На это благое дело денег не жаль.
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02.11.2020 11:33
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а-ха) Кто-то умело греет "народну ненависть" к зажравшимся судьям.
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02.11.2020 11:25 Ответить
очко решіткою не захистиш...
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02.11.2020 11:25 Ответить
и телескоп непременно надо купить. и два мотоцикла
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02.11.2020 11:26 Ответить
а еще пару пожарных машин прикупить надо...
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02.11.2020 11:27 Ответить
бросили мудрому нариду кость) Он и рад стараться.
Год назад таким же жупелом была ВР. Наменяли?
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02.11.2020 11:29 Ответить
тепловизору решетки не помеха...
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02.11.2020 11:29 Ответить
🤣👍
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02.11.2020 11:31 Ответить
І "мухи" можуть залетіти.
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02.11.2020 14:21 Ответить
А пакет ритуальных услуг для всей гопкомпании случайно не закупили? На это благое дело денег не жаль.
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02.11.2020 11:33 Ответить
Тренинг перед общением с Малюськой. Надо бы еще запастись сертификатами. Например на Новый год.
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02.11.2020 11:36 Ответить
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС, тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 11:36 Ответить
Шо да - то да
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02.11.2020 11:40 Ответить
КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами - Цензор.НЕТ 3429
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02.11.2020 11:38 Ответить
А це ще що за "Вервольф"?
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02.11.2020 14:27 Ответить
Посольство ерефії.
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02.11.2020 15:28 Ответить
Ніфігасє. Не до ядерної війни підготувалися?
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02.11.2020 15:34 Ответить
Даже боюсь представить что етот *суд* собрался принимать, если уже заблаговременно строят оборонительные сооружения от народа.
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02.11.2020 11:39 Ответить
Отменят отставку Януковича.
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02.11.2020 13:33 Ответить
Під КС тепер треба приходити на тракторах та з тросами?
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02.11.2020 11:42 Ответить
Не думаю,что поможет. Снесут вместе с фундаментом.
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02.11.2020 11:42 Ответить
Кто там в 2014 году на бульдозере ездил?
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02.11.2020 11:42 Ответить
от і можна 2 серії Одеса проводити
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02.11.2020 11:43 Ответить
Это только подчеркивает, что коллаборант тупица, трусливое животное.
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02.11.2020 11:47 Ответить
КСУ - готовится рассматриват закон про мову. Тут им понадобятся не только решетки, а также:противогазы, колючая проволока, автоматы, пулеметы, гранаты, гранатометы и решением суда, придется вернуть старый "Беркут" - новый может оказаться ненадежным.
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02.11.2020 11:53 Ответить
"новий" - ті ж самі підори.
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02.11.2020 13:16 Ответить
"Превратим, ребята, псарню мы сегодня в мыловарню" (с)
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02.11.2020 11:58 Ответить
Матрицю контреволюції бережуть зелені політики, як елітну свиноматку в сталінському колгоспі.

.
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02.11.2020 12:06 Ответить
Судейские отбросы, что ещё сказать
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02.11.2020 12:29 Ответить
Судьи грязная падаль и подонки
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02.11.2020 12:30 Ответить
Лишилося відключти їм електрику, воду та опалення і Різдво можна буде їхні рештки викидати на скотомогильник. Мені подобається таке їхнє самогубство.
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02.11.2020 13:19 Ответить
А ведь это - незаконно, установка решёток на первый этаж запрещена противопожарными правилами. Если судьи такие сторонники буквы, позему для себя делают исключение?
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02.11.2020 13:36 Ответить
Пусть еще в бункер переберутся, суки позорные. Пока кто то не оплатит заказ на них, сами людишки продолжат терпеть и бояться.
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02.11.2020 13:50 Ответить
І в СІЗО готові всі "умови", навіть охорона є.
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02.11.2020 14:25 Ответить
Да да да, и не зеки не болеют короной) Ею болеют только люди при бабках)
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02.11.2020 14:51 Ответить
Ти диви, як бистро тендер провели і гроші на це є. От би про онкохворих так подбали в МОЗ, а може їх місцями поміняти.
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02.11.2020 14:50 Ответить
Раз нет системы ПВО и динамичной защиты, то все эти ограды до лампочки. Как можно так быстро провести тендер ? Там же надо уведомления учасникам тендера за большое время подать, бизнес - планы, пакеты всех учасников и т.д. Нарушено все законодательство. Да и сумма 50 000 явно занижена.
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02.11.2020 16:33 Ответить
Надобно бы ещё закупить противопендельные дуподемпферные гаджеты, а то как начнут разъярённые лохмандеи булкодробительные пендели судьям КС промеж полужопий втыкать, придётся тогда из подручных средств на скорую руку мастырить надупные лубки. Да не лишнее позаботиться о чём-нибудь против зуботычин, коие у лохмандеев для судей КС припасены в изобилии.
Среди меня, как эксперта в области конституционного права, бытует мнение, что генеральная линия, на которой зиждется каждый судья КС, может в неконституционный способ утратить свою основополагающую функцию сопряжения судейских полужопий в единые целостные анатомические объекты, дислоцирующиеся на диспозициях чуть пониже судейских спин.
Для людей, не имеющих (как я) экспертных знаний в сфере конституциональной юриспруденции, поясняю - расколют огорчённые лохмандеи пенделями судейские жопы напополам, да и хрен с ними.
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02.11.2020 17:09 Ответить
 
 