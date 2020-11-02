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Новости Политика Украины
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Ляшко не исключает закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко не исключает закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить

Если Киев попадет в "красную" карантинную зону, то метро могут снова закрыть. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности есть два пункта, которые касаются общественного транспорта.

"Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева, также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - сказал Ляшко.

Со 2 ноября в Украине начало действовать новое разделение на зоны карантина. В красную зону карантина попали 11 областных центров, Киев остался в оранжевой зоне.

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Кабмин продлил карантин в Украине до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

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Топ комментарии
+8
Сучье племя.... вас нужно вешать
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02.11.2020 11:31
+7
Этот санитар за геноцид украинского народа будет казнён.
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02.11.2020 11:34
+3
Готовятся к Майдану
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02.11.2020 11:27
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Готовятся к Майдану
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02.11.2020 11:27 Ответить
Майдана не будет, само как-нибудь развалится.
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02.11.2020 11:36 Ответить
Будет не будет кто его знает. 6 лет назад тоже орали что не будет в итоге кто уехал в Ростов. Ети оказали предусмотрительними и решили перестраховатся.
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02.11.2020 11:43 Ответить
вибори пройшли- то і нєфіг в демократію гратися Ляшко допустил закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить - Цензор.НЕТ 3404
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02.11.2020 11:28 Ответить
Сучье племя.... вас нужно вешать
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02.11.2020 11:31 Ответить
Ну выборы прошли, теперь можно и гайки закручивать.
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02.11.2020 11:32 Ответить
Зебилы во Франции за сутки последние 46000 кафе рестораны закрыты но транспорт работает,весной поверили вам чтоб выграть время как ав говорили закупите ИВЛ и тд,в итоге деньги с ковид фонда на дороги и мусорам отдали
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02.11.2020 11:32 Ответить
Этот санитар за геноцид украинского народа будет казнён.
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02.11.2020 11:34 Ответить
Все как и положено инициативным идиотам. Фонд ковид раздерибанить "на дороги". а потом закрывать метро
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02.11.2020 11:34 Ответить
Ляшко не відкидає закриття метро в разі потрапляння Києва до "червоної" зони. Маршрути зі столиці також можуть заборонити - Цензор.НЕТ 2445
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02.11.2020 12:10 Ответить
Если школы и сады работают , а метро закроют , как же учителя и воспитатели приедут на работу ?
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02.11.2020 12:11 Ответить
Предприятия и учреждения работают, а на работу добраться невозможно.
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02.11.2020 12:56 Ответить
Заберите уже у этих зеленых ********* пульт от управления страной - у них вообще нет мозгов!
Последний месяц ездил в метро в час пик и ни разу не видел забитыми вагоны. В тоже время маршрутки битком и через одного с маской на бороде.
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02.11.2020 13:36 Ответить
 
 