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Новости Политика Украины
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Посольство США призывает найти выход из кризиса, связанного с решением КС: Это нужно для продолжения европейского и евроатлантического курса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство США призывает найти выход из кризиса, связанного с решением КС: Это нужно для продолжения европейского и евроатлантического курса

Посольство США в Украине призвало все стороны объединиться в диалоге и найти выход из кризиса, связанного с недавним решением Конституционного суда Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"С растущей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного Суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса. Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Хтось затіяв дуже тонку гру з тим Судом.
Потрібний час, щоб розібратись і не дати аферистам при владі здобути для себе бонусів.
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02.11.2020 11:37 Ответить
Я тебе отвечу кто- того кого мы все принято называть Богом! Решения КС - это всего лишь звенья одной цепи! Вы все не понимаете одного маленькой детали в этой игре под названием Жизнь- кроме Бога- Творца- здесь НИКОГО НЕТ! А все проявленные и не проявленные куклы - это всего лишь его множественные бесконечные имонации( воплощения). Так он играет, а что еще делать в бессмертии и одиночестве!
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02.11.2020 17:24 Ответить
Так Фофа не хочет европейского и евроатлантического курса! В Европе его тупых сватов не покупают! Посольство США призывает найти выход из кризиса, связанного с решением КС: Это нужно для продолжения европейского и евроатлантического курса - Цензор.НЕТ 7506
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02.11.2020 11:37 Ответить
Угроза то что Зеленый дурачек окружил себя левочкиными,ермаками,портновыми и прочей прорашисткой мразью !
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02.11.2020 11:43 Ответить
http://rusjev.net/2020/11/02/zelenskogo-ispolzuyut-chtoby-demontirovat-ukrainu/
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02.11.2020 11:46 Ответить
Лучше бы дали оружие украинцам и белорусам длятбгрьбы с бандитами в мантиях
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02.11.2020 12:43 Ответить
 
 