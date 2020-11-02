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Рада планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год в четверг, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год в четверг, - Разумков

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

"На этой неделе, насколько я понимаю, в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и глава комитета сможет об этом доложить", - сказал Разумков 

Он отметил, что комитет по вопросам бюджета должен как можно быстрее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

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Разумков сообщил, что на этой неделе Верховная Рада также рассмотрит законопроект, связанный с реформированием судов, "так называемый законопроект инвестнянь", вопрос антикоррупционной стратегии и вопрос, связанный с парламентским контролем.

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