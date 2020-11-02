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КС (1011) земельная реформа (179) рынок земли (198)

Собрание судей КС перенесено: суд решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Собрание судей КС перенесено: суд решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли

Собрание судей Конституционного Суда Украины, которое планировалось на 11 часов понедельника, перенесено.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины перенесено ", - говорится в сообщении на сайте КС.

Вместе с тем повестка дня заседаний на сайте КС обновилась: в 12 часов понедельника, 2 ноября, большая палата КС продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 46 народных депутатов (уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление народный депутат Сергей Власенко) об официальном толковании положений Конституции относительно права собственности на землю.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+14
Ну прям не КС, а чудо !
А відсторонити Зеленського з поста президента, слабо?
Чи Бєня ще думає?
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02.11.2020 12:03
+13
_Они скорей отменят Акт О Независимости Украины. А зексот будет имитировать противодействие. А лопухи - хлопать ушами и лупать глазами.
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02.11.2020 12:23
+11
Очень хотят успеть отработать "гонорары".
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02.11.2020 12:04
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рынок земли с подачи косатой бахини.
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02.11.2020 12:03 Ответить
то то власенко и жопу рвет...
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02.11.2020 12:11 Ответить
після того як ці курви із КС задовільнять всі сексуальні забаганки свої клієнтів із Ради, невже у когось із них підніметься рука вигнати курв із цього суддівського борделю ? Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 1230
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02.11.2020 12:48 Ответить
он жульку капительман толкает на высокий пост царицы, а себя метит под юбкой должность гришки распутина????
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02.11.2020 14:07 Ответить
дааа, уж...Барину не так - то просто будет легализировать краденное...
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02.11.2020 13:59 Ответить
Ну прям не КС, а чудо !
А відсторонити Зеленського з поста президента, слабо?
Чи Бєня ще думає?
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02.11.2020 12:03 Ответить
_Они скорей отменят Акт О Независимости Украины. А зексот будет имитировать противодействие. А лопухи - хлопать ушами и лупать глазами.
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02.11.2020 12:23 Ответить
Ти реально дебіл, кацапе?)))
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02.11.2020 13:32 Ответить
Очі їх сочать за Порошенком.
Бо раз не втік до Ростова, то точно шото замишляє проти бубочкофілів, і консервних патріотів.
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02.11.2020 15:33 Ответить
Очень хотят успеть отработать "гонорары".
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02.11.2020 12:04 Ответить
Успеть до того как портнов назначит таких же если не хуже?
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02.11.2020 12:12 Ответить
Ну да! За не полностью сделанную работу часть гонорара придётся возвращать.
А очень не хочется возвращать то, что уже у тебя в руках. Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 7462
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02.11.2020 12:25 Ответить
Вот этот вопрос интересен. Давайте ставки, люблю обо............................................ Сейчас польется. они даже не подозревают, где живут.
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02.11.2020 12:05 Ответить
"Зуб даю"(с) отменят. Походу Коломойша решил поднасрать напоследок.
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02.11.2020 12:07 Ответить
Кому напоследок? Зеле?
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02.11.2020 12:08 Ответить
Украине. На осла всем пох
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02.11.2020 12:10 Ответить
какой напоследок?) или кто-то сумневается что новый суд будет назначать не он? Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 294
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02.11.2020 12:11 Ответить
Надеюсь отменят таки.
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02.11.2020 12:18 Ответить
Шабаш продолжается судей КС продолжается.
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02.11.2020 12:18 Ответить
То что приняли эти негодяи по рынку земли точно противоречит КУ,и справедливо чтобы КС это признал неконституционным,но скорее всего это просто маневры и договорняки!Нет веры ни суду ни зеленых аферистам!
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02.11.2020 12:25 Ответить
Ринку землі немає тільки в КНДР і Кубі. Мабуть, вони томо і живуть так добре
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02.11.2020 14:27 Ответить
Валите рынок и с ним страну...Мрази.
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02.11.2020 12:25 Ответить
Мудак! Хіба це ринок? Коли в одні руки може потрапити 10000 гектарів с.г землі - це спроба узаконити володінна косюків-порошенків-бахматюків!
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02.11.2020 13:07 Ответить
Земля не может принадлежать кому-то на правах собственности, тем более продаваться. Если этот ящик пандоры откроют - Украине как государству *****, мы скатимся во времена феодализма.
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02.11.2020 12:39 Ответить
Ви реально відстали від життя земля вся давно роздеребанина, попробуйте вийти з договору оренди вам хату спалять, а в кінці року все що отримує селянин це некондиційну пшеницю або сонячник, є участки де перебор по раундапу і добривам навіть по нашим стандартам або грибок якись пішов те і дають селянам
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02.11.2020 13:04 Ответить
А державна сг земля успішно вже вся продана через правильних людей
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02.11.2020 13:05 Ответить
Пипець! Вони продовжують працювати над розвалом країни? Де ця падло Баканов? Де патріоти? Хто в загалі пустив їх до будівлі суду? Чому вони досі на волі!? Зеленський АГОВ!
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02.11.2020 12:40 Ответить
"Зеленський АГОВ!" - Обращайся напрямую к путлеру, умалишённый. Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 7599
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02.11.2020 12:53 Ответить
В цьому шумі ніхто не замітив що газ з першого числа по 8.8 за куб плюс транспортування по 1.38 в багатьох областях і епоха бідно закінчилась разом із місцевими виборами
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02.11.2020 13:01 Ответить
Спешат . . .
Вопрос только "куда" ? Добить изменения последних лет или наоборот теперь захотят показать "непредубеждённость" и выслужиться, отклонив жалобы по земле, языку и Фонду гарантирования вкладов ?
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02.11.2020 13:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CIb5hPQAZQA
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02.11.2020 14:10 Ответить
Невже і КС також "турборежим" включив?
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02.11.2020 14:45 Ответить
интересно, успел вова снять штаны или так на...рал
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02.11.2020 14:56 Ответить
Відробляють хабарі продажні корупціонери, мабуть гроші вже витратили.
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02.11.2020 15:11 Ответить
вот и опять всё назад повернуло, владельцу земельного пая будет бумажка- сертификат, а на действительном владельце земли будет пиджак трещать, повторяется ход 90-х, когда раздали сертификаты на госпредприятия а потом всё отобрали ДАРОМ, ВОТ И С ЗЕМЛЁЙ ТО ЖЕ САМОЕ В КОНЦЕ ГОДА ВЛАДЕЛЬЦУ ПАЯ МЕШОК ТУХЛОГО ОВСА, А АРЕНДАТОР НА ГАВАИ .
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02.11.2020 16:44 Ответить
 
 