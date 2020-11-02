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За сутки в Киеве от коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки в Киеве от коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице сегодня уже 38 745.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745", - сообщила Зиновьева.

Среди заболевших: 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И 25 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. И 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 16 медиков.

В больницы города за минувшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус побороли 12 924 киевлянина.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 89, в Голосеевском - 84 и в Днепровском районе - 71 случай.

"К сожалению, не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 больных коронавирус. Из них 39 детей. в тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус", - добавила Зиновьева.

Город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73%.

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За сутки в Киеве от коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев - Цензор.НЕТ 7416
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02.11.2020 12:11 Ответить
Шануйтесь, люди.
Краще запобігти зараженню носінням маски, аніж потім, наслухавшись неадекватів, сидіти вдома три тижні.
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02.11.2020 12:12 Ответить
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев - Цензор.НЕТ 9113
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02.11.2020 12:15 Ответить
 
 