За сутки в Киеве от коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице сегодня уже 38 745.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 745", - сообщила Зиновьева.
Среди заболевших: 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет. И 25 девочек от двух месяцев до 17 лет. А также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. И 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 16 медиков.
В больницы города за минувшие сутки госпитализировали 38 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице 12 человек. Всего коронавирус побороли 12 924 киевлянина.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 89, в Голосеевском - 84 и в Днепровском районе - 71 случай.
"К сожалению, не уменьшается количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 больных коронавирус. Из них 39 детей. в тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус", - добавила Зиновьева.
Город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73%.
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