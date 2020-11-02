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На карантин в Киеве закрыты 8 школ и 9 детсадов. Всего болеют 559 школьников и 567 педагогов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На карантин в Киеве закрыты 8 школ и 9 детсадов. Всего болеют 559 школьников и 567 педагогов

Из-за заболевания коронавирусом среди учащихся и педагогов на карантин в Киеве закрыты восемь школ и девять детских садов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

"На карантин в Киеве закрыты восемь школ. На дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах столицы. Болеют коронавирусом 559 учеников и 567 педагогов", - сказала Зиновьева.

Также закрыты на карантин девять детских садов столицы. И 103 группы в почти ста детсадах. Посещаемость детских садов сегодня - более 52%.

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Как сообщалось ранее, за сутки в Киеве из-за коронавируса умерли 9 человек, 12 - выздоровели, выявлены 507 новых случаев.

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Давайте, жгите. Еще не все дети заразились. Где там суицидальные мамочки, ратующие за отмену дистанционного обучения?
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02.11.2020 17:59 Ответить
 
 