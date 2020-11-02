В ноябре будет множество ожесточенных политических дебатов о евроатлантическом курсе Украины, - посол ЕС Маасикас
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе страны. Речь идет о внешнем курсе на интеграцию в НАТО, который закреплен в Конституции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Twitter.
"В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает листва). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины как одной из конституционных ценностей страны", - отметил он.
Напомним, Украина в феврале 2019 года закрепила в Конституции курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Теперь президент Украины является гарантом реализации этого стратегического курса, а Кабинет Министров обеспечивает его реализацию.
Пожалуйста, подождите...
Это каждый будет на себя примерять мантию КС.
Одного желания мало, менталитет ещё нужно поменять , а это......
Есть конкретные шаги, которые государство должно сделать для того что бы стать членом того или иного клуба, это было всегда и есть сейчас .
Гугл вам в помощь что уже сделала Украина, и что ещё должна сделать что бы вступить в ес
А вот сколько она будет делать эти шаги, это ж воторой вопрос.
И чем больше крысы на палубе будут кричать « кому мы нужны», и «кто нас там ждёт» , это другой вопрос.
Нас ни где не ждут, это нам лично нужно
суспільство, яке вперто бажає відновлення совка.
українці хочуть, але ще досі не наважились поставити їх на місце, як це зробили країни Балтії.
А где конкретно вас и меня ждут ?
В магазине лично вас ждут со мной ?
Нет
Лично вас и меня ждут к примеру на рынке ?
Нет, и так везде.
Но мы идём туда (так как у нас есть потребность к этому ), по тому что это нужно не кому-то, а лично нам .
Мало того "там", так и здесь мы не нужны.
На мой взгляд ,нам никуда не надо идти.
Надо свой дом строить, а мы всё в гости хотим.
Только одни хотят к одним,а другие к другим.
А в результате у разбитого корыта...
1. Добре відома в усій Україні особистість.
2. Має кейс справ на користь Україні.
3. Не обиралась раніше, тобто не має негативного рейтингу(що поробиш, інакше узгодити його не вийде)
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))
5. Рівновіддалений від усіх політичних сил(бажано, хоч це і реально здійснити неможливо)
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
Але є і інші кандидатури.
Наприклад:
Прем'єр - Тімошенко
Шеф МЗС - Порошенко
Міноборони - Джеймс Меттіс
Голова генштабу - Забродський
Шеф МВС - Стерненко...
______________
Найперші кроки президента:
- референдум по ринку землі і стратегічної власності України
- суддівська реформа
- податкова реформа ...
Шеф МВС - Стерненко...
Сразу нах !
Без обсуждения.
1. Добре відома в усій Україні особистість
2. Має кейс справ на користь Україні
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))- тут усі двадцять разів
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
а як за противагу гундяївцям.