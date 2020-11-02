В ноябре будет множество ожесточенных политических дебатов о евроатлантическом курсе Украины, - посол ЕС Маасикас

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе страны. Речь идет о внешнем курсе на интеграцию в НАТО, который закреплен в Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Twitter.

"В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает листва). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины как одной из конституционных ценностей страны", - отметил он.

Напомним, Украина в феврале 2019 года закрепила в Конституции курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Теперь президент Украины является гарантом реализации этого стратегического курса, а Кабинет Министров обеспечивает его реализацию.

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