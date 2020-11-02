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Новости Политика Украины
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интеграция (23) НАТО (2695) Матти Маасикас (59)

В ноябре будет множество ожесточенных политических дебатов о евроатлантическом курсе Украины, - посол ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ноябре будет множество ожесточенных политических дебатов о евроатлантическом курсе Украины, - посол ЕС Маасикас

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе страны. Речь идет о внешнем курсе на интеграцию в НАТО, который закреплен в Конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Twitter.

"В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает листва). Я прогнозирую множество ожесточенных политических дебатов в течение месяца, тесно связанных с евроатлантическим курсом Украины как одной из конституционных ценностей страны", - отметил он.

Напомним, Украина в феврале 2019 года закрепила в Конституции курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Теперь президент Украины является гарантом реализации этого стратегического курса, а Кабинет Министров обеспечивает его реализацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса

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Топ комментарии
+6
І це Петро Порошенко!
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02.11.2020 12:46
+6
Кароче, нужна 20-летняя длинноногая доктор математических наук со взрослыми детьми и 30*летним стажем работы в государственных органах на руководящих постах, но никак не связанная с бывшей властью
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02.11.2020 12:58
+4
В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает зеленая листва)
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02.11.2020 12:36
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В Киеве начинается ноябрь (по-украински, месяц, когда опадает зеленая листва)
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02.11.2020 12:36 Ответить
Жодних дебатів - Дранг нах Вест !
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02.11.2020 12:36 Ответить
Дебаты по Конституции?
Это каждый будет на себя примерять мантию КС.
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02.11.2020 12:36 Ответить
да шо там политические , а какие экономические "дебаты" нас ждут впереди...
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02.11.2020 12:37 Ответить
буква "д" лишняя
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02.11.2020 12:40 Ответить
Так если запад так вдруг обеспокоился курсом Украины, пусть хоть подадут знак, что этот путь куда-то ведет.
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02.11.2020 12:40 Ответить
Так они давно прыгают и машут, но 75% рабов смотрят только назад, туда где Россия
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02.11.2020 12:44 Ответить
Я вот был бы очень рад если бы Украина вступила в ЕС, но вот после майдана уже почти 7 лет прошло, но для Украины ничего не изменилось в этом вопросе. Сколько еще лет нужно? 5,10, 25? Что конкретно требуется?
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02.11.2020 12:55 Ответить
Я думаю лет 25 мало ...
Одного желания мало, менталитет ещё нужно поменять , а это......
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02.11.2020 13:00 Ответить
Это всё абстрактные вещи, которые нельзя измерить, а я говорю о конкретных показателях, по которых было бы принято решение о вхождении в состав ЕС, если таковы вообще существуют, как и сама возможность вхождения для Украины. Можно и 25 лет хлопать по плечу и говорить какие мы молодцы.
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02.11.2020 13:06 Ответить
Во первых, это не абстрактные вещи , о чем вы говорите, вы только сейчас проснулись ?
Есть конкретные шаги, которые государство должно сделать для того что бы стать членом того или иного клуба, это было всегда и есть сейчас .
Гугл вам в помощь что уже сделала Украина, и что ещё должна сделать что бы вступить в ес
А вот сколько она будет делать эти шаги, это ж воторой вопрос.
И чем больше крысы на палубе будут кричать « кому мы нужны», и «кто нас там ждёт» , это другой вопрос.
Нас ни где не ждут, это нам лично нужно
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02.11.2020 13:12 Ответить
С победой Галабародьки Украина прекратила выполнять шаги по интеграции с ЕС и начала отменять и заваливать уже сделанные шаги. Так что, с таким 73% лохторатом Украину ждет исключительно таежный союз!! У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 1599
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02.11.2020 13:30 Ответить
подивіться на те, що люди обрали в 2019-му, подивіться на результати місцевих виборів опзж, шарія, колишніх ригів, що заохочували окупанта, гадаєте ЄС готовий сприймати таке суспільство?
суспільство, яке вперто бажає відновлення совка.
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02.11.2020 13:05 Ответить
Зачем тогда тянуть Украину туда, куда она не хочет?
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02.11.2020 13:07 Ответить
це не Україна не хоче, це нащадки окупантів не хочуть й качають тут свої права.

українці хочуть, але ще досі не наважились поставити їх на місце, як це зробили країни Балтії.
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02.11.2020 13:11 Ответить
Дебаты дебатами, но нас там никто не ждет. Мы там просто не надо.
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02.11.2020 12:42 Ответить
Меньше смотри российское тв и гавнюков с бывшей партии регионов и всяких там типа шария
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02.11.2020 12:45 Ответить
Вот поэтому нас там и не ждут.
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02.11.2020 12:53 Ответить
Вот ....
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02.11.2020 13:01 Ответить
Это все в людях .
А где конкретно вас и меня ждут ?
В магазине лично вас ждут со мной ?
Нет
Лично вас и меня ждут к примеру на рынке ?
Нет, и так везде.
Но мы идём туда (так как у нас есть потребность к этому ), по тому что это нужно не кому-то, а лично нам .
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02.11.2020 13:03 Ответить
По поводу "ждут" абсолютно согласен.
Мало того "там", так и здесь мы не нужны.
На мой взгляд ,нам никуда не надо идти.
Надо свой дом строить, а мы всё в гости хотим.
Только одни хотят к одним,а другие к другим.
А в результате у разбитого корыта...
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02.11.2020 15:01 Ответить
З проросійською ваткою і ура-патріотами ми ніде і нафіг не потрібні.
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02.11.2020 12:47 Ответить
дебила дебила точно никто не ждет на западе. твой уровень - лаптестан
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02.11.2020 12:48 Ответить
На ближайшем саммите НАТО Грузия войдет в альянс...
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02.11.2020 12:43 Ответить
дебатов о евроатлантическом курсе Украины/ С Ермаком и Верещук.Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним/ Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы/ Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО.
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02.11.2020 12:43 Ответить
Дебати можуть бути тільки по узгодженню ЄДИНОГО кандидата на дострокові президентські.
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02.11.2020 12:45 Ответить
І це Петро Порошенко!
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02.11.2020 12:46 Ответить
Хочу пана Порошенка заспокоїти, що це не про нього, бо в нього антирейтинг найбільший з усіх політиків. Але і Тімошенко теж не об'єднає українців, нажаль, бо в неї теж антирейтинг величезний, дякуючі олігархічним ЗМІ. Нам треба такий політик, який відповідає наступним критеріям:

1. Добре відома в усій Україні особистість.

2. Має кейс справ на користь Україні.
3. Не обиралась раніше, тобто не має негативного рейтингу(що поробиш, інакше узгодити його не вийде)
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))
5. Рівновіддалений від усіх політичних сил(бажано, хоч це і реально здійснити неможливо)
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
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02.11.2020 12:52 Ответить
Кароче, нужна 20-летняя длинноногая доктор математических наук со взрослыми детьми и 30*летним стажем работы в государственных органах на руководящих постах, но никак не связанная с бывшей властью
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02.11.2020 12:58 Ответить
Зовсім ні. Наприкад Олена Зеркаль. Всі юлєфоби її підтримають, бо вона з зовнішньо політичного пула Порошенка. Якщо скласти нормальний суспільний договір, то підтримають її і юлєфіли. Тобто пані зможе об'єднати суспільство. Головне, щоб вона сама погодилась.
Але є і інші кандидатури.
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02.11.2020 13:01 Ответить
пристайко в юбке 👍
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02.11.2020 13:10 Ответить
Тут не важливе ім'я ЄДИНОГО узгодженого кандидата в президенти на дострокові. Важливо скласти правильно суспільний договір. Тобто ключових призначенців президента і його найперші кроки і рішення.
Наприклад:
Прем'єр - Тімошенко
Шеф МЗС - Порошенко
Міноборони - Джеймс Меттіс
Голова генштабу - Забродський
Шеф МВС - Стерненко...
______________
Найперші кроки президента:
- референдум по ринку землі і стратегічної власності України
- суддівська реформа
- податкова реформа ...
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02.11.2020 13:24 Ответить
ага, а генпрокурор Лаура Кевеши... Как же надоели эти поедатели антико-ко-коррупционых испражнений евродолларовых оптимистов У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 7050
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02.11.2020 13:38 Ответить
Прем'єр - Тімошенко
Шеф МВС - Стерненко...


Сразу нах !

Без обсуждения.
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02.11.2020 18:08 Ответить
Петро Порошенко-
1. Добре відома в усій Україні особистість
2. Має кейс справ на користь Україні
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))- тут усі двадцять разів
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
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02.11.2020 12:58 Ответить
Порошенко вже НІКОЛИ не обереться. Бо в нього найбільший в світі антирейтинг(хоч і найбільше з усіх українців накрадених грошей))
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02.11.2020 13:04 Ответить
и у него есть липецкая хвабрика и охвшоры))) а у юли нет ничего))) потому что она тупая и ее сторонники недоношенные ваньки сулимы))
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02.11.2020 13:29 Ответить
а по 100-200 миллионов на каждые выборы муж даёт - он весь Китай перепелиными яйцами обеспечивает и имеет возможность.
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02.11.2020 18:15 Ответить
У мене інколи виникає враження що ти вважаєш що саме Порошенко у тебе і розум вкрав.
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02.11.2020 14:18 Ответить
а Юля дала вдвічі більше і тим самим капмєнсувала )))
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02.11.2020 18:09 Ответить
Украина уже в НАТО....только об этом не говорят открыто...
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02.11.2020 12:46 Ответить
В США нет дня тишины.более 93 миллионов уже проголосовали по почте из-за ковида.И это ,в основном приверженцы Байдена.Приверженцы Трампа будут голосовать ,презирая ковид ,3 ноября на избирательных участках.Последняя агитация закончится с закрытием избирательных участков.Трамп уверен в победе,ибо шатающиеся штаты Флорида и Пенсильвания за ним.Так что и нам надо отказаться от дня тишины и голосовать по почте или по телефону!Вот и сейчас дать в зад КС через референдум по телефону - раз плюнуть.
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02.11.2020 12:50 Ответить
Чтобы Коллегия выборщиков США отдала голоса за Байдена надо набрать 270 голосов....
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02.11.2020 12:53 Ответить
Порошенко сказал ТОМОС-НАТО-ЕС....,знач так и буде... У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 4892
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02.11.2020 12:59 Ответить
Ви порахуйте в найблищу Неділю всіх прихожан УПЦ і ви жахнетесь, що це 0,01% з усіх українців. Церкви порожні. УПЦ не релігійна структура, а політична. Нам треба глибоко реформована церква, куди б ходили люди і за духовними потребами, а не тільки за політичними. Більшість з тих, хто стукає в груди за УПЦ, взагалі в церкві не були.
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02.11.2020 13:13 Ответить
за УПЦ стукають в груди не як за духовний маяк,

а як за противагу гундяївцям.
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02.11.2020 18:11 Ответить
то что порох закрепил курс на нато то зеля с ксу отменят каким ни будь идиотским решением)))
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02.11.2020 13:26 Ответить
У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 9869 На шляху до "світного майбутього" треба було й кормити, а не тільки доїти...Казали ж - обирання населення "до спіднього" заради їх благополучча до добра не доведе...
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02.11.2020 15:03 Ответить
и кто ж тебя обобрал, если ты ничего не способен заработать ?
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02.11.2020 18:12 Ответить
 
 