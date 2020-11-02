Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кризис вокруг Конституционного Суда может перерасти в уличную расправу над судьями КС и другими представителями власти.
Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"В начале сентября 2019 г. такие уважаемые в украинском обществе лица, как Андрей Богдан, Андрей Портнов и судья Павел Вовк договорились, что Конституционный Суд Украины возглавит господин Тупицкий и уже вскоре согласовали данное назначение у президента - аудиозапись данного разговора находится в распоряжении детективов НАБУ.
Однако Владимир Зеленский почему-то молчит о своей личной ответственности в том, что олигархи и клептократы его же руками разрушают украинскую государственность. Так же Зеленский молчит о том, что судьи КСУ уже давно начали наступление на антикоррупционные органы в целом и на директора НАБУ Артема Сытника в том числе, и все это происходит по прямому указанию Кремля. И дальше все будет только хуже: в ближайшее время КСУ снесет все фундаментальные достижения, которые имеем с 2014 года: языковой закон, закон о земле, снесет Высший антикоррупционный суд и еще Бог знает что.
Несложно предположить, что неравнодушные к судьбе родной страны граждане выйдут на улицу, возьмутся за дело и начнут вешать сначала тех судей, потом Богдана, Портнова и Вовка, а потом? .. Думайте, господин Зеленский - пока не стало слишком поздно", - заявил Шевченко.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня, - сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!» -
«То правда, - отвечал хозяин с умиленьем, -
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
Это есть "золотая середина" для этой страны.
И так будет вечно.
А те, що оточення його гебрейсько-кацапське, то що ви хочете? Так наобирали. Звісно, що "техас_мають_грабувати_техасці", а не "-ські".
"Кончилась империя необычайной красоты дворцами Росси, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет.
Но за фасадами был «черный двор», где было 90 тысяч бюрократов, и страной уже правила не аристократия, а бюрократия, гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Эдвард Радзинский https://echo.msk.ru/blog/radzinsky_ed/2734612-echo/
И шкуру с живых содрать!
КС фактично здійснив державний переворот - плюнув на Конституцію і оголосив Україну президентською республікою.
Тільки прізвища чомусь Портнов, Богдан і Вовк...
А на призначенні Тупицького підпис найвеличнішого діяча **********!
А ми вас півтора-два роки тому попереджали... волали, що ЗЕ - це те ж саме, що ***** на Банковій!
Нічо, навіть Конституція не допоможе вам, якщо обставини складуться так, що вам доведеться скласти коаліцію з бузиною...