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Новости Политика Украины
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НАБУ (1876) Зеленский (10027) КС (1011) Портнов (255) Вовк_Павел (215) Шевченко Евгений (119) Богдан Андрей (297) Окружной админсуд Киева (355)

Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Кризис вокруг Конституционного Суда может перерасти в уличную расправу над судьями КС и другими представителями власти.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"В начале сентября 2019 г. такие уважаемые в украинском обществе лица, как Андрей Богдан, Андрей Портнов и судья Павел Вовк договорились, что Конституционный Суд Украины возглавит господин Тупицкий и уже вскоре согласовали данное назначение у президента - аудиозапись данного разговора находится в распоряжении детективов НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов

Однако Владимир Зеленский почему-то молчит о своей личной ответственности в том, что олигархи и клептократы его же руками разрушают украинскую государственность. Так же Зеленский молчит о том, что судьи КСУ уже давно начали наступление на антикоррупционные органы в целом и на директора НАБУ Артема Сытника в том числе, и все это происходит по прямому указанию Кремля. И дальше все будет только хуже: в ближайшее время КСУ снесет все фундаментальные достижения, которые имеем с 2014 года: языковой закон, закон о земле, снесет Высший антикоррупционный суд и еще Бог знает что.

Несложно предположить, что неравнодушные к судьбе родной страны граждане выйдут на улицу, возьмутся за дело и начнут вешать сначала тех судей, потом Богдана, Портнова и Вовка, а потом? .. Думайте, господин Зеленский - пока не стало слишком поздно", - заявил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации

Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко 01

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+20
Доля януковича тобі не світить, тобі вова світить в кращому випадку доля чаушеску.
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02.11.2020 12:53
+17
Зеленський українофоб. Він оточував себе різними пройдисвітами і випадковими людьми лиш би вони не були українцями. Тепер він в глухому куті і йому немає на кого спертися-всі його камради мають чиїсь руки в дупі. Вихід один-дострокові перевибори в Раду і імпічмент президента який не відповідає посаді.
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02.11.2020 12:56
+15
А Зебил корчит патриота,не дадим разрушить заслуги майдана,не дадим проросийским олигархам управлять КС,мол сам гидрант он тут не причем
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02.11.2020 12:56
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Надо подождать,Вова тужится.
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02.11.2020 12:53 Ответить
Чого почекати? Поки трісне навпіл від натуги? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2572
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02.11.2020 13:11 Ответить
Нету, нету. Кирпичев, после всего денег на оплату вашей ботофермы уже не будет. Тренируйся в мытье полов.
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02.11.2020 13:59 Ответить
Доля януковича тобі не світить, тобі вова світить в кращому випадку доля чаушеску.
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02.11.2020 12:53 Ответить
тільки чаушеску!
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02.11.2020 12:56 Ответить
Єта халакост!
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02.11.2020 13:11 Ответить
От фошизд! Мабуть ще й холокост спростовує. Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6317
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02.11.2020 13:10 Ответить
На засрашці тільки цього і чекають, щоб у нас почалася громадянська реальна війна і прихлопнути нас навіки.
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02.11.2020 13:59 Ответить
хм. а что Кто-то в этом сомневается ? Зе - далеко не клоун, он знал куда он идет, что будет делать на посту и кто его непосредственный куратор... он палач Украины !!! Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3654
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02.11.2020 12:55 Ответить
та у вас, всіх, 73/43%зебілів, один куратор: *****. Ваше "хі-хі" з ним ми не забудемо ніколи. Да, і банкір у вас один - беня.
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02.11.2020 13:13 Ответить
73/43/16
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02.11.2020 16:04 Ответить
удивляюсь тому какой у вас порохо-сосны бред в голове.. пздц
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02.11.2020 16:20 Ответить
Як на мене, він справді не клоун. Він просто закайфований дурень. Років 20 тому підрозділ фірми, в якому я працював, очолив відставний полковий, родич директора. Тупий до неможливості. Сам не Петра в абсолютно нічого, тому слухав власноруч вибраних фаворитів. Довів підрозділ до ручки. Справді не крпв, бо зарплатню на той час мав захмарну - 2002 рік, 500 баксів на місяць. Зате всі решта крали. І найбільше - фаворити. Дійшло до того, що через тупість при відсутності сировини все одно змушував верстати і обладнання, досить еергомісике працювати вхолосту. Через півроку "діяльності" його звільнили. Його родич, а наш шеф вирішив, що дешевше буде йому просто дарувати цих 500 баксів вдома, але не допускати його до роботи. І то підполковник не вживав ні алкоголь, ні ТМ паче наркоту. А тут...
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02.11.2020 13:33 Ответить
Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня, - сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!» -
«То правда, - отвечал хозяин с умиленьем, -
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
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02.11.2020 14:04 Ответить
Так він і казав, що іде на один термін, 5 років цьому жидиняті досить, щоб розвалити і знищити країну.
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02.11.2020 16:49 Ответить
Чему быть, того не миновать.
Это есть "золотая середина" для этой страны.
И так будет вечно.
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02.11.2020 12:55 Ответить
Зеленський українофоб. Він оточував себе різними пройдисвітами і випадковими людьми лиш би вони не були українцями. Тепер він в глухому куті і йому немає на кого спертися-всі його камради мають чиїсь руки в дупі. Вихід один-дострокові перевибори в Раду і імпічмент президента який не відповідає посаді.
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02.11.2020 12:56 Ответить
цього блаЗЄня з його ВР обрали переважно етнічні українці. Може вже пора запитати в цієї баранячої отари, що називають себе українцями, що ви за люди?
А те, що оточення його гебрейсько-кацапське, то що ви хочете? Так наобирали. Звісно, що "техас_мають_грабувати_техасці", а не "-ські".
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02.11.2020 13:19 Ответить
А Зебил корчит патриота,не дадим разрушить заслуги майдана,не дадим проросийским олигархам управлять КС,мол сам гидрант он тут не причем
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02.11.2020 12:56 Ответить
Це говориться з однією метою, приспати пильність легковірних українців поки він виконує завдання кремлівського куратора по знищенню України.
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02.11.2020 16:52 Ответить
В Борисполе видели судью Линча. Совпадение? Не думаю...
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02.11.2020 12:57 Ответить
Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2731
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02.11.2020 12:57 Ответить
Сколько ЗЕленой веревочке не виться, а ее конец все очевиднее.
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02.11.2020 12:59 Ответить
Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1945
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02.11.2020 13:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
Фотомонтаж - и такой идиотский!!!! Каким надо быть дебилом что бы это выложить??? Почему этих идиотов модераторы не блокируют?
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02.11.2020 13:04 Ответить
Ну ти ж ще досі не заблокований? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.11.2020 13:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
Я нет !!! Меня нельзя !! Я истину несу !!!! Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4345
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02.11.2020 13:10 Ответить
Курка *******?
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02.11.2020 13:13 Ответить
Точно не *****!!! Курка кобель!
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02.11.2020 14:30 Ответить
Ты ЧУШЬ несёшь!...
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02.11.2020 14:10 Ответить
Несу!!! И?
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02.11.2020 14:28 Ответить
Молодець!... Хвалю... Люблю самокритичних людей...
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02.11.2020 14:36 Ответить
А 73% типа не при делах ? Термос, война, торговля на крови, бигус со свинарчуками ?
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02.11.2020 13:04 Ответить
_По криминальному кодексу ответственность за уголовные правонарушения - персональная! Ясно? Не размазанная по неопределённому кругу лиц - а персональная! И за тяжкое преступление против национальной безопасности в виде госизмены отвечают конкретные лица, совершившие (и совершающие) его, а вовсе не народ. В Конституционном суде, Раде, ОП и кресле президента сидит и совершает преступления против народа нихера не народ! А - вполне конкретные преступники с конкретными фамилиями!
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02.11.2020 15:23 Ответить
Так зебил же обещал борьбу с коррупцией или он всех нае.... ?
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02.11.2020 13:02 Ответить
І нає, і наё...
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4162
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02.11.2020 13:20 Ответить
Он пошутил...
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02.11.2020 13:38 Ответить
Правит страной гоголевский чиновник с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией.
"Кончилась империя необычайной красоты дворцами Росси, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет.
Но за фасадами был «черный двор», где было 90 тысяч бюрократов, и страной уже правила не аристократия, а бюрократия, гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Эдвард Радзинский https://echo.msk.ru/blog/radzinsky_ed/2734612-echo/
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02.11.2020 13:03 Ответить
Правит страной - Ива́н Алекса́ндрович Хлестако́в. Эта, Хлестаковщина, должна притащить за собой порядок рашистской оккупации Украины, под водительством гауляйтера-сексота Медведчука-Соколовского. Все там будет - и "вернем мир на Донбасс", под дулами бандитов, и вернем колхозы с воровством и шлюхами на досках почета. В обещание входят: и гнилая картошка по 20 копеек за 1 кг, и хлеб "из рыбной чешуи" по 16 коп за кирпич и гнилая колбаса, вместе с очередями, и ватники по 12 руб. , и ....
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02.11.2020 13:52 Ответить
Кризис вокруг Конституционного Суда может перерасти в уличную расправу над судьями КС и другими представителями власти - отличный выход.
И шкуру с живых содрать!
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02.11.2020 13:03 Ответить
Все почалось з роспуску Ради.
КС фактично здійснив державний переворот - плюнув на Конституцію і оголосив Україну президентською республікою.
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02.11.2020 13:04 Ответить
Так ось хто ті "парашенкі" хто тим конституційним судом керують?!
Тільки прізвища чомусь Портнов, Богдан і Вовк...
А на призначенні Тупицького підпис найвеличнішого діяча **********! Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7563
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02.11.2020 13:05 Ответить
Вишлі на самих сєбя...
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02.11.2020 16:06 Ответить
В кінці ви помиляєтесь... Спершу треба повісити Портнова, Вовка, Богдан почне співати як що ні то судді точно після чого почнуть ... ось тоді і треба буде встановити замовника чи стимулювальника серед нашихї алегархофренів ...ой давно треба було ото тих хто намагається гратись з державою ліквідувати... Я знаю де які зрозуміли що досить і трішки попустили ...і от де які ну просто ОХ...ЇЛИ
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02.11.2020 13:05 Ответить
Ничего у кацапов не получится. Только санкций "полезных" отхватят.
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02.11.2020 13:07 Ответить
Пока что у них все получается.
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02.11.2020 13:40 Ответить
Десь поділися зєбуіни зі списками судів КСУ - порохоботів... Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6980
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02.11.2020 13:07 Ответить
Чистопородний 73/43%зебіл Евгений Шевченко та Евгений Шевченко 24c54084, та всі інші: за що ви боролись, на то й напоролись.
А ми вас півтора-два роки тому попереджали... волали, що ЗЕ - це те ж саме, що ***** на Банковій!
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02.11.2020 13:09 Ответить
І тут "шатун"................. кругом - "шатун"....... Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9010
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02.11.2020 13:15 Ответить
а шо та гундоса мямля може сказати?? адже це не наступ на "сватів". отут би воно розійшлося, воно б усіх порвало за шедевр про тупих хохлів!
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02.11.2020 13:16 Ответить
Realno prezident Zelenski uze nekontrolirujet stranu..Interesno sto potom ego i sotriot te samyje oligarxi sto on teper ix poderzyvajet
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02.11.2020 13:21 Ответить
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8718
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02.11.2020 13:21 Ответить
Zelenski budet prezident kotori nicego ******** eto uze fakt.Tut tolko nado nadejitsia stob xuze ******** .Kloun po profesiji nemozet bit prezidentom ,takix primerov ja neznaju
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02.11.2020 13:24 Ответить
Зебили с опзж разрушают Украину.
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02.11.2020 13:29 Ответить
Питання до пороховати. Так треба розпускати КСУ, який діє за вказівкою Кремля, чи ні? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9377
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02.11.2020 13:31 Ответить
а що там подолякова методичка каже з цього приводу? Да, і чи погоджена вона з Разумковим?
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02.11.2020 13:48 Ответить
Вопрос к идиотам, которые информацию черпают из олигархических СМИ и купленных блогеров. Полномочия половины судей скоро истекают, так как назначены они еще при Овоще. Т.е. через год-два ты их и так переназначишь законным способом. А в оставшейся части половина голосовала против отмены деклараций. Кроме того, там в суде еще есть 3 вакантных места, на которые почему-то до сих пор еще никого не нашли (видать в Квартале кадров не хватает). Считаешь ли ты, что новый суд должны на 2/3 сформировать Ермак и Беня и на 1/3 Портнов? Ты только учти, что это будет на 9 лет, а не на 5. А если кто-то из судей действует по указке Кремля, то ручное СБУ в помощь. Пусть наказывают отдельных судей. Но конституционный переворот устраивать не стоит.
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02.11.2020 13:58 Ответить
Только идиоты могут думать,что свергнув Зе .они приведут к власти Порошенко.К власти придёт клика Мертвечука.И тогда Украина станет захудалой провинцией орды.
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02.11.2020 13:32 Ответить
А кто-то собирается свергать клоуна? Нет уж, пускай сидит, пока самый упрямый осел не прозреет. Полагаю, у проевропейских сил (у Пороха в том числе) хватит ума подготовить за это время общего достойного кандидата.
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02.11.2020 13:47 Ответить
а то й не назовсім упоротим зебілам дійде, що кращого кандидата, який сповідує цінності Євросоюзу і НАТО (тобто, члена партії Європейська Солідарність) - годі й шукати. А партія вже кого висуне - то й за того й слід буде голосувати.
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02.11.2020 17:09 Ответить
Это до них никогда не дойдет - не обольщайтесь. Если у человека не было мозгов, то откуда им взяться?
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02.11.2020 17:26 Ответить
Одним даунам порох мешал, другим зе, а посмотреть в сторону суда никак? Уже 30 лет, там сидят самые страшные люди в стране, а все уверены, что во всем виноват каждый новый през. Вот вам и ваше образование неучи.
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02.11.2020 13:36 Ответить
Этих "страшных людей" каждые 5 лет на половину обновляет новый през, Рада и съезд судей
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02.11.2020 13:44 Ответить
Кого? местных? так то так, а самые ушлые, сидят там там уже больше 10ти лет. Бессменно. Их имена уже огласили.
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02.11.2020 13:51 Ответить
Я не про местных, а про КС. До местных реформа еще совсем не дошла. Хотя по-моему, сейчас не только судебная реформа свернута, но и медицинская
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02.11.2020 14:00 Ответить
Судебную уже подкосили, ей конец. А медицинскую попросту дискредитировали. В основном ложью. Больше нет веры ни врачам ни всей мед структуре в целом. Когда врачи людям лгут, это уже не врачи, это вредители.
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02.11.2020 14:11 Ответить
Ну где-то так и есть, к сожалению.
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02.11.2020 14:15 Ответить
це з яких пір зажопи, зокрема, Стабильный ПацанчеГ, почали заступатися за Конституцію України?
Нічо, навіть Конституція не допоможе вам, якщо обставини складуться так, що вам доведеться скласти коаліцію з бузиною...
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02.11.2020 13:53 Ответить
В данном случае он прав. Зеля уже много раз переступал через закон. У него, кстати, тоже и с декларациями были проблемы, и с недвижимостью в Крыму. Убрать для него еще один сдерживающий механизм считаю глупым.
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02.11.2020 14:03 Ответить
З самого початку нормальні люди говорили і попереджали, що воно прийшло знищити Україну. За півтора року досяг немало. Рішенням КСУ призупинив фактично рух в ЕЄ і НАТО, завтра дозволять знову кацапську мову і перекреслить шлях самостійность. Клован, кван, а свою справу робить на відмінно, проте за ваші гроші на користь іншої держави. Бо його вся продукція на москальській мові і там його ринок збуту. А ви думали, що воно патріот?
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02.11.2020 13:57 Ответить
Зеленский: "Все черти, один я хороший".
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02.11.2020 13:59 Ответить
Раньше и молчал, все устраивало, теперь криком кричит, потому, что понял Вова, что жареным за пахло. Только не только для него, а и для всей страны. Так может быть на время есть смысл объединить усилия и снести всех судей КС, пока они всю страну не снесли.
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02.11.2020 15:20 Ответить
При всем неуважении к бубочке, не следует искать противоречия у других, там где у тебя своих хватает. На том же цензоре спокойно висит такая картинка.
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4070
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02.11.2020 16:53 Ответить
Народ, знайте всі: Александр Глазков - це бот з подолякової обори. Сере по подоляковим методичкам
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02.11.2020 17:11 Ответить
полнейшая брехня.
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03.11.2020 03:41 Ответить
 
 