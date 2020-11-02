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В Раде во вторник выступит глава Минздрава Степанов, а в пятницу - премьер-министр Шмыгаль, - Разумков
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Верховная Рада на часе вопросов к правительству в пятницу заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу борьбы с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.
"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализацией государственной политики и борьбы с ковидом", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.
Спикер добавил, что во вторник утром после выступлений представителей фракций на пленарном заседании выступит министр здравоохранения Украины Максим Степанов, а депутаты смогут ему задать вопросы.
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