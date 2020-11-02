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В Раде во вторник выступит глава Минздрава Степанов, а в пятницу - премьер-министр Шмыгаль, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Раде во вторник выступит глава Минздрава Степанов, а в пятницу - премьер-министр Шмыгаль, - Разумков

Верховная Рада на часе вопросов к правительству в пятницу заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализацией государственной политики и борьбы с ковидом", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Спикер добавил, что во вторник утром после выступлений представителей фракций на пленарном заседании выступит министр здравоохранения Украины Максим Степанов, а депутаты смогут ему задать вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год в четверг, - Разумков

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Наивный )))
Они и не собираются объявлять, за две недели потолок вырос с 12000 до 20000, так и будет подниматься.
Если объявить локаут, тогда нужно материально людям помогать, а нах оно кому нужно, лучше свои фирмы будут зарабатывать на асфальтированных дорогах, а не деньги на ветер, ой, простите, деньги на людей
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02.11.2020 13:16 Ответить
Мои слова это пустышка, копировать много чего и другим она тут не нужна
Почитайте аналитику большой стройки, анализы стоимости по закупках экспертов, только тогда сможете сделать выводы.
И желательно эту информацию получать от независимых экспертов а не государственных с зелёным оттенком
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02.11.2020 13:24 Ответить
Ну ты конечно же только вчера начал интересоваться новостями и не слышал, что тендеры на строительство дорог кастрированы, туда допущено очень ограниченное число фирм, в результате чего стоимость строительства одного метра дороги как-бы сильно взлетела. Но молодая команда этот распил выставила, как свою победу, мол она отстранила недобросовестных конкурентов. В результате дорог сейчас строится не больше, чем в том же 2018-2019 году, но зато деньги расходуются значительно быстрее.
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02.11.2020 14:28 Ответить
может, расскажет, как он семейную медицину "кинул" - "Бо їх дуже багато, тоді нам на премії не лишиться !"!
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02.11.2020 13:28 Ответить
а потом зе президент сыграет на рояле
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02.11.2020 13:55 Ответить
 
 