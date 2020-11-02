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Министр развития громад Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр развития громад Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.

Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

Напомним, 16 октября министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

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Ну слава Богу, тепер залишилося ще громади вилікувати...
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02.11.2020 13:12 Ответить
Какое облегчение. Теперь этот день будет объявлен национальным праздником?
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02.11.2020 13:57 Ответить
Министр развития громад вылечился от COVID-19

Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 9348
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02.11.2020 14:16 Ответить
и приступил к исполнению своих обязанностей
Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 9199
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02.11.2020 14:16 Ответить
а лечился где?
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02.11.2020 15:02 Ответить
 
 