Министр развития громад Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.

"Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.

Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

Напомним, 16 октября министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Также читайте: Зеленский требует достоверной статистики по COVID-19, - ОП