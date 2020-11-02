КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко утверждает, что в понедельник в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Слиденко сказал, что ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей, и какие именно вопросы планировались к рассмотрению, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос моей отставки и не должен был рассматриваться на собрании судей. Такие заявления рассматриваются в обычных слушаниях", - сказал судья КС.

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Слиденко добавил, что не знает, когда именно этот вопрос будет включён в повестку дня.

Также судья КС обратил внимание на то, что включённое в повестку дня понедельника слушание по конституционному представлению о земле "сводится к толкованию земли как основного богатства". По его словам, толкование понятия "земля " как объекта права собственности не является ключевым в данном представлении.

Судья напомнил, что это представление уже давно находится на рассмотрении КС.

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"Речь не идет об отмене чего-либо, речь идет о толковании норм Конституции", - пояснил Слиденко.

Ранее стало известно, что КС внезапно поменял поветску дня своих заседаний и решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.