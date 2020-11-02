КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко
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Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко утверждает, что в понедельник в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.
В комментарии "Интерфакс-Украина" Слиденко сказал, что ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей, и какие именно вопросы планировались к рассмотрению, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос моей отставки и не должен был рассматриваться на собрании судей. Такие заявления рассматриваются в обычных слушаниях", - сказал судья КС.
Слиденко добавил, что не знает, когда именно этот вопрос будет включён в повестку дня.
Также судья КС обратил внимание на то, что включённое в повестку дня понедельника слушание по конституционному представлению о земле "сводится к толкованию земли как основного богатства". По его словам, толкование понятия "земля " как объекта права собственности не является ключевым в данном представлении.
Судья напомнил, что это представление уже давно находится на рассмотрении КС.
"Речь не идет об отмене чего-либо, речь идет о толковании норм Конституции", - пояснил Слиденко.
Ранее стало известно, что КС внезапно поменял поветску дня своих заседаний и решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Мокрик-чесний суддя КСУ,він все нормально пояснює.Чому.Як.Шляхи вирішення.
Інша справа, що навіть судді в КС мають опиратися на волю і бажання народу.
Він то може й хоче, тільки хто ж йому дасть?
Тобі ж 27 ясно сказали - суддів чіпати ніззя від слова ніяк - інакше це тиск на законодавчу владу.
ну спасибко родимьіе
Офіційно купив в майже покинутому селі ще дві хати з ділянками землі, які межували з його землею, так сільрада відрізала його городи. Тепер теж треба судитися.
І це, в півсотні кілометрів від Мухосранська Зажопинського району де 7 кілометрів до найближчого магазину. А ви говорите про якісь закони про землю і якусь чесність влади. В цій країні земля має бути виключно національним спадком і тільки з паперовими документами на паво користування з обов'язковою регулярною експертизою якості та цільовим призначенням.