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КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко утверждает, что в понедельник в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

В комментарии "Интерфакс-Украина" Слиденко сказал, что ему не известно, по каким причинам было перенесено собрание судей, и какие именно вопросы планировались к рассмотрению, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос моей отставки и не должен был рассматриваться на собрании судей. Такие заявления рассматриваются в обычных слушаниях", - сказал судья КС.

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Слиденко добавил, что не знает, когда именно этот вопрос будет включён в повестку дня.

Также судья КС обратил внимание на то, что включённое в повестку дня понедельника слушание по конституционному представлению о земле "сводится к толкованию земли как основного богатства". По его словам, толкование понятия "земля " как объекта права собственности не является ключевым в данном представлении.

Судья напомнил, что это представление уже давно находится на рассмотрении КС.

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"Речь не идет об отмене чего-либо, речь идет о толковании норм Конституции", - пояснил Слиденко.

Ранее стало известно, что КС внезапно поменял поветску дня своих заседаний и решил сегодня рассмотреть вопрос о рынке земли.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+9
Право пользоваться землей - пожалуйста, хоть пожизненно. Право передавть право пользования землей по наследству - пожалуйста. Продавать землю - балалайка, ты не создавал этот актив, не покупал и продавать права не имеешь. Следующие поколения украинцев должны жить на своей земле, а не быть бесправным быдлом. Хочешь продать? - только государственному земельному банку. Каждый родившийся украинец должен получить свой кусок земли.
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02.11.2020 13:18
+5
Сцуко! Сразу видно что люди делом заняты а не хернёй какой-то. Не зря получают из богатого украинского бюджета свои неплохие зарплаты. Просто удивительно - как живут люди в странах где нет "конституционных судов" с их членами-дармоедами!
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02.11.2020 13:17
+4
Та пофиг. У пересичных уже истерика. Все разогняют КС)
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02.11.2020 13:17
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КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476
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02.11.2020 13:16 Ответить
95-й квартал рулід!
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02.11.2020 13:16 Ответить
після того як ці курви із КС задовільнять всі сексуальні забаганки свої клієнтів із Ради, невже у когось із них підніметься рука вигнати своїх коханих курв із суддівського борделю ? КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 2007
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02.11.2020 13:25 Ответить
Та пофиг. У пересичных уже истерика. Все разогняют КС)
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02.11.2020 13:17 Ответить
А у вас на ********* святкують?
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02.11.2020 13:38 Ответить
*****! Сразу видно что люди делом заняты а не хернёй какой-то. Не зря получают из богатого украинского бюджета свои неплохие зарплаты. Просто удивительно - как живут люди в странах где нет "конституционных судов" с их членами-дармоедами!
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02.11.2020 13:17 Ответить
члени КС видно, перелякалися народного гніву, а також петард та гандонів, які потрапили в їхні вікна. Тепер будуть зважати на положення Конституції "Основним носієм влади в Україні є народ".
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02.11.2020 13:18 Ответить
КСУ працює,як і раніше.Просто дехто почав інформкампанію націлену чи то на контроль над КСУ,чи розвал країни.
Мокрик-чесний суддя КСУ,він все нормально пояснює.Чому.Як.Шляхи вирішення.
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02.11.2020 13:49 Ответить
Право пользоваться землей - пожалуйста, хоть пожизненно. Право передавть право пользования землей по наследству - пожалуйста. Продавать землю - балалайка, ты не создавал этот актив, не покупал и продавать права не имеешь. Следующие поколения украинцев должны жить на своей земле, а не быть бесправным быдлом. Хочешь продать? - только государственному земельному банку. Каждый родившийся украинец должен получить свой кусок земли.
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02.11.2020 13:18 Ответить
маячня. Без права продажі землі вона коштуватиме копійки, і не буде інвестицій під неї. Така земля і родитиме мізер врожаю.
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02.11.2020 13:24 Ответить
Маячня - зараз люди працюють на землі і заробляють. Ви трохи не розумієте - якщо здадуть землю ділкам і пустять її в обіг - ми не тільки втратимо землю, отримаємо додаткову купу безробітних селян, ми поставимо під велику загрозу свою продовольчу безпеку - ви вже не зможете впливати на міжнародні холдінги і корпорації, які будуть вести свою діяльність в Україні і вирішувати що і куди їм продавати. Думайте ***** не тільки сьогодняшнім днем - головне самому хапнути, а далі хоч трава не рости. А потім дивуємось чому у нас влада не переймається народом, та ви ж такі точно
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02.11.2020 13:28 Ответить
поляки, наприклад, нічого не втратили. Лише набули. Тепер тіселяни, які навіть і мають паї - полуницю на польських ланах збирають.
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02.11.2020 13:58 Ответить
Єдиний ресурс у світі який дійсно безцінний - це земля, продовольча криза у світі буде тільки посилюватися, розпродавати землю в такій ситуації - це мля повний ідіотизм
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02.11.2020 13:30 Ответить
так не нужно разрешать тырить, или ты думашь что тырить станет сложнее когда разрешат продажу? - ошибаешься, тырить и тупо отбирать станет намного проще
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02.11.2020 13:32 Ответить
Или или😁 Та бестолку даже пытаться в обоих случаях . Международный капитал нас ограбит...поэтому пусть грабит отечественный....
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02.11.2020 13:46 Ответить
Ты хотя бы догадываешься, сколько земель "по наследству" уже по факту проданы агрохолдингам за смешные деньги?
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02.11.2020 14:34 Ответить
Мені суддя Сліденко імпонує, він раз вже чмирям з опзж заткнув пельки на рахунок рюського язіка, що ми його ущімляєм.
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02.11.2020 13:23 Ответить
та нормальний суддя, і не слід думати, що в КС - виключно агенти *****.
Інша справа, що навіть судді в КС мають опиратися на волю і бажання народу.
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02.11.2020 13:25 Ответить
Ну фух. Сегодня нам объяснят, что такое "земля" как право собственности и что такое земля как богатство. А потом расскажут какую из них можно будет отобрать.....!!!
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02.11.2020 13:24 Ответить
Чего єти черти так возбудились? Пять лет ничего не рассматривали.
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02.11.2020 13:31 Ответить
Сьогодні поміняють значення, а завтра, виходячи із нового значення все приватизують олігархи та кацапія.
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02.11.2020 13:31 Ответить
Честные злодеи Родиной не торгуют
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02.11.2020 13:36 Ответить
Неужели есть в Украине трезвомыслящие люди, которые верят в порядочность членов КС Украины? Не смешите мои тапочки. Почему наш гарант не хочет дать команду СБУ разобраться, окуда у этих седей за их не слишком долгую каденцию, поместья, замки, дворцы и не только в Украине, элитные автомобили, миллионные вклады в инстранных банках, и все это имущество записано на жен, матерей, отцов и детей. Деньги понятно откуда - это взятки за принятие определенных решений, которые они принимают от фонаря и не беря во внимание положения Конституции Украины, пользуясь тем, что их решения не подложат обжалованию. Пора брать за жабры этих упырей, но есть другая угроза - на их место будут назначены такие-же упыри, которые будут выполнять команды своих новых хозяев. А нужен ли вообще этот КС в Украине?
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02.11.2020 13:44 Ответить
Почему наш гарант не хочет дать команду ....
Він то може й хоче, тільки хто ж йому дасть? КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4408
Тобі ж 27 ясно сказали - суддів чіпати ніззя від слова ніяк - інакше це тиск на законодавчу владу. КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4408
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02.11.2020 13:53 Ответить
А я не верю в честность двух третей народных депутатов, таможенников и налоговиков, четырех пятых всех прокуроров и судей! Будем всех в один день разгонять и расстреливать или по очереди?Кстати уверен что есть много народа не верящая СБУ их тоже почти или как?
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02.11.2020 13:53 Ответить
Ты считаешь, что судья должен быть бедным? У них десятки научных трудов и десятки лет стажа по далеко не низкооплачиваемой специальности за плечами. Кроме того, у них сейчас официальный заработок 10000$ +, что как бы позволяет за несколько лет работы покупать дворец. А сидят они именно там по 9 лет.
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02.11.2020 14:39 Ответить
Цікаво, якщо в КС ката за кожним суддею приставити з широкими повноваженнями - як вони блюсти конституцію будуть?
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02.11.2020 13:50 Ответить
Для чого тоді КС буде потрібен, якщо суддів змушувати голосувати будуть ті, хто контролює "ката"(Президент, ВР, КМУ)
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02.11.2020 14:03 Ответить
Шановний не куратора, а ката (персонального).
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02.11.2020 14:09 Ответить
...об отмене чего-либо речь не идет,(с)
ну спасибко родимьіе
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02.11.2020 14:08 Ответить
ага, "пока не идет"
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02.11.2020 14:10 Ответить
Недавно розмовляв з товаришем, який вже більше 25 років займається фермерствомю. Каже, два гектара в кадастрі йому вже відрізали. Добре що, на папері залишилися, але тепер він з жахом прикидує витрати на суд.
Офіційно купив в майже покинутому селі ще дві хати з ділянками землі, які межували з його землею, так сільрада відрізала його городи. Тепер теж треба судитися.
І це, в півсотні кілометрів від Мухосранська Зажопинського району де 7 кілометрів до найближчого магазину. А ви говорите про якісь закони про землю і якусь чесність влади. В цій країні земля має бути виключно національним спадком і тільки з паперовими документами на паво користування з обов'язковою регулярною експертизою якості та цільовим призначенням.
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02.11.2020 14:55 Ответить
До скандалу з деклараціями судді КС сприймалися як мудрі люди найвищого професійного гатунку. А тепер вони втратили таку репутацію назавжди. Тобто, яким би не було їхнє тлумачення закону про землю або інших законів, висновкам ніхто не повірить і не буде сприймати як щось серйозне. Вони ще засідають, не усвідомлюючи, що вони (судді) вже спалилися і краще "на вихід".
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02.11.2020 15:27 Ответить
Продажа основного богатства страны = продаже Родины?
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02.11.2020 15:41 Ответить
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"
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02.11.2020 15:57 Ответить
Если этот суд забанит распродажу земли, то все остальные шалости ему можно простить.
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02.11.2020 17:04 Ответить
 
 