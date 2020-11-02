НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека. Проведение указанных проверок прекращается до законодательного урегулирования этого вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, согласно решению Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.

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Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.

"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.

Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:

Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;

Счетной палате Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.