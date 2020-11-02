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Новости Политика Украины
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НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека. Проведение указанных проверок прекращается до законодательного урегулирования этого вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, согласно решению Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.

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Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.

"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.

Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:

  • Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;
  • Счетной палате Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Гуляй рваніна!
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02.11.2020 13:30 Ответить
Там есть еще и Счетная Палата, у которой возможности намного шире!
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02.11.2020 13:56 Ответить
И это пАбеда !
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02.11.2020 13:34 Ответить
НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 878. НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 5175 .
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02.11.2020 13:41 Ответить
Тырь пока порохоботы не вернулись! Еще 3,5 года безнаказанности! Ура-а-а-а-а-а!
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02.11.2020 13:41 Ответить
НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 1230
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02.11.2020 13:42 Ответить



tZE inform

@tZEinform


Хроника одного президента
02.11.2020 г.
В связи с решением Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре" .
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции.При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал .решение КС по своему вопросу - "спецконфискации" , в качестве бонуса за труды..
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02.11.2020 13:44 Ответить
НАЗК что проверяет, что нет - толку все равно никакого, никто не сидит, никто не наказан. Очевидно, что вместе с проверками растет и благосостояние членов НАЗК. Это единственный эффект от проверок.
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02.11.2020 13:53 Ответить
А "омбудсВумен" також підкрадає? НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена - Цензор.НЕТ 185
Звісно, коли крадуть усі, то вона захищає і своє право красти
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02.11.2020 13:56 Ответить
Ну, цим аби нічого не робити. Та вони і раніше якось не дуже себе роботою обтяжували. Зате зарплату справно отримувати будуть.
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02.11.2020 15:51 Ответить
 
 