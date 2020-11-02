НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека. Проведение указанных проверок прекращается до законодательного урегулирования этого вопроса.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, согласно решению Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.
"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.
Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:
- Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;
- Счетной палате Украины.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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tZE inform
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Хроника одного президента
02.11.2020 г.
В связи с решением Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре" .
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции.При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал .решение КС по своему вопросу - "спецконфискации" , в качестве бонуса за труды..
Звісно, коли крадуть усі, то вона захищає і своє право красти