Минздрав начинает разворачивать COVID-госпиталь в столичном Дворце спорта, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения Украины планирует развернуть мобильный госпиталь во Дворце спорта в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатываются. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сообщил он.

Ляшко также рассказал о требованиях к таким госпиталям.

"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - отметил он.

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По словам главного санврача, в настоящее время уже известно, сколько нужно этого оборудования, есть табели оснащения. Также в Минздраве в курсе, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить.

Вместе с тем Ляшко отметил, что вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом: "С увеличением количества медицинских коек проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которой обучаются годами".