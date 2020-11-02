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Минздрав начинает разворачивать COVID-госпиталь в столичном Дворце спорта, - главный санврач Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав начинает разворачивать COVID-госпиталь в столичном Дворце спорта, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения Украины планирует развернуть мобильный госпиталь во Дворце спорта в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Сегодня" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатываются. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сообщил он.

Ляшко также рассказал о требованиях к таким госпиталям.

"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус коварен и непрогнозируем. Зима будет тяжелой, - главный санврач Ляшко

По словам главного санврача, в настоящее время уже известно, сколько нужно этого оборудования, есть табели оснащения. Также в Минздраве в курсе, сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить.

Вместе с тем Ляшко отметил, что вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом: "С увеличением количества медицинских коек проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которой обучаются годами".

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Топ комментарии
+3
Оті мільйони тупих дурнів бачили що це було в Китаї на початку року і не робили ніяки висновки. Китаю вдалось зупинити це жорсткою диктатурою, і ще тому що китайці дисципліновані. Тому що не бухають. Бо коли бухають то всі герої.
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02.11.2020 14:10
+2
я представляю этот пи..дец
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02.11.2020 14:19
+1
За городом есть чудные поселения, там разверните госпитали.
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02.11.2020 14:16
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почему не сразу не на ледовом катке?

ах, извините, каток не построили....
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02.11.2020 14:07 Ответить
Ну да хватит на местах воровать - "министЫр" "взял на особистий контроль": тепер крадем на місці!
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02.11.2020 13:50 Ответить
А чего не в ДК Украине, лобуда полная ,а как они магистраль с кислородом будут вести, ИВЛ подключать?!!!!!
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02.11.2020 14:04 Ответить
Концентраторами и гибкими шлангами
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02.11.2020 14:21 Ответить
Оті мільйони тупих дурнів бачили що це було в Китаї на початку року і не робили ніяки висновки. Китаю вдалось зупинити це жорсткою диктатурою, і ще тому що китайці дисципліновані. Тому що не бухають. Бо коли бухають то всі герої.
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02.11.2020 14:10 Ответить
За городом есть чудные поселения, там разверните госпитали.
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02.11.2020 14:16 Ответить
я представляю этот пи..дец
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02.11.2020 14:19 Ответить
У специализированых инфекционных клиник есть один крепкий принцип. В отличии от всех остальных совковых больничек, где туалет системы *М* и *Ж* может быть один на указаный пол. В каждой палате свой туалет---ну так надо для изоляции полной. И выходить с палаты в целом нельзя. А теперь вопрос к Дворцу спорта----Слышь дворец спорта---а ты об этом знал?
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02.11.2020 16:35 Ответить
Там надо еще и каток залить. МОЗ починає розгортати COVID-госпіталь у столичному Палаці спорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6475
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02.11.2020 17:06 Ответить
 
 