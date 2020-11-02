У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица

Общественная организация "Всеукраинская общественная организация "Авто Евро Сила" 03 ноября устраивает в правительственном квартале масштабную Акцию-требование "За доступную растаможку!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам орагнизаторов, основанием для собрания десятков тысяч людей со всей Украины стало отсутствие уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке, невыполнение обещания со стороны президента Украины пойти на встречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам.

30 октября 2020 электронная петиция к Президенту Украины № 22/105108-эп "Выполнить обещание данное своим избирателям и избирателям политической партии "Слуга народа" относительно решения вопроса доступного растаможивания и нахождения на территории Украины автомобилей европейской регистрации" набрала необходимые 25 тыс. подписей.

Читайте: СБУ разоблачила на Полесской таможне схему ввоза импортных автомобилей с занижением цены: ущерб превышает 100 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В тот же день состоялась встреча с советником Председателя Офиса Президента Украины на которой было передано обращение к Офису Президента Украины, которым, в соответствии с абзацем 2 подпункта 1 пункта 5 "Порядка рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины", утвержденного Указом Президента Украины от 28.08.2015 года №523 / 2015 задаются вопросы о:



1. создании рабочей группы и привлечении к разработке упомянутых в электронной петиции вопросов, представителей Общественной организации "Всеукраинская общественная организация "Авто Евро Сила";



2. приобщении к рабочей группе представителей Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, а именно главы выше указанного комитета Гетманцева Даниила Александровича, народных депутатов Украины Ковалева Алексея Ивановича, Заблоцкого Марьяна Богдановича, министра внутренних дел Украины Авакова Арсена Борисовича и председателя Государственной таможенной службы Украины;



3. проведении совместного совещания с народными депутатами депутатской фракции политической партии "Слуга народа" и принятии общего решения о немедленном включении в повестку дня на заседание комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексного законопроекта о доступном растаможивании 3704-3706.

По состоянию на 2 ноября 2020 вопрос принятия закона о доступном растаможивании и нахождении на таможенной территории Украины автомобилей европейской регистрации не решен. Вместе с тем, на прошлой неделе, а именно 28 октября 2020, Правительство расширило полномочия полиции в части принятия мер по выявлению случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждено отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, что автоматически влечет за собой внедрение на дорогах Таможенно- полицейского террора водителей, которые ездят на автомобилях европейской регистрации.

"Общественная организация "Всеукраинская общественная организация" Авто Евро Сила" заявляет, что в ситуации с законом о доступном растаможиваниии видится лишь два выхода из кризиса. Или народные депутаты Украины примут закон о доступном растаможка, или судьбу народных депутатов и их ничтожных решений решит улица. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности, а потому первый путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - отметили в общественной организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж