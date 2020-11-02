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У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица

Общественная организация "Всеукраинская общественная организация "Авто Евро Сила" 03 ноября устраивает в правительственном квартале масштабную Акцию-требование "За доступную растаможку!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам орагнизаторов, основанием для собрания десятков тысяч людей со всей Украины стало отсутствие уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке, невыполнение обещания со стороны президента Украины пойти на встречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам.

30 октября 2020 электронная петиция к Президенту Украины № 22/105108-эп "Выполнить обещание данное своим избирателям и избирателям политической партии "Слуга народа" относительно решения вопроса доступного растаможивания и нахождения на территории Украины автомобилей европейской регистрации" набрала необходимые 25 тыс. подписей.

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В тот же день состоялась встреча с советником Председателя Офиса Президента Украины на которой было передано обращение к Офису Президента Украины, которым, в соответствии с абзацем 2 подпункта 1 пункта 5 "Порядка рассмотрения электронной петиции, адресованной Президенту Украины", утвержденного Указом Президента Украины от 28.08.2015 года №523 / 2015 задаются вопросы о:

1. создании рабочей группы и привлечении к разработке упомянутых в электронной петиции вопросов, представителей Общественной организации "Всеукраинская общественная организация "Авто Евро Сила";

2. приобщении к рабочей группе представителей Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, а именно главы выше указанного комитета Гетманцева Даниила Александровича, народных депутатов Украины Ковалева Алексея Ивановича, Заблоцкого Марьяна Богдановича, министра внутренних дел Украины Авакова Арсена Борисовича и председателя Государственной таможенной службы Украины;

3. проведении совместного совещания с народными депутатами депутатской фракции политической партии "Слуга народа" и принятии общего решения о немедленном включении в повестку дня на заседание комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексного законопроекта о доступном растаможивании 3704-3706.

По состоянию на 2 ноября 2020 вопрос принятия закона о доступном растаможивании и нахождении на таможенной территории Украины автомобилей европейской регистрации не решен. Вместе с тем, на прошлой неделе, а именно 28 октября 2020, Правительство расширило полномочия полиции в части принятия мер по выявлению случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждено отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, что автоматически влечет за собой внедрение на дорогах Таможенно- полицейского террора водителей, которые ездят на автомобилях европейской регистрации.

"Общественная организация "Всеукраинская общественная организация" Авто Евро Сила" заявляет, что в ситуации с законом о доступном растаможиваниии видится лишь два выхода из кризиса. Или народные депутаты Украины примут закон о доступном растаможка, или судьбу народных депутатов и их ничтожных решений решит улица. Второй путь создает дополнительные опасности для государственности, а потому первый путь выхода из кризиса остается безальтернативным", - отметили в общественной организации.

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Топ комментарии
+44
У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица - Цензор.НЕТ 8481
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02.11.2020 13:39
+36
А ви чого це?! Що, не подобається? затонебарига!
Ідіоти, то ви в бариги могли щось вимагати, то уряд барига міг би щось почути, амністію якусь дати, а цей? Він нікому нічого не винен!
До речі, зубожілі, а як вам тарифи на газ? Не вражають, пілять?
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02.11.2020 13:42
+34
Сметуны собрались? У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица - Цензор.НЕТ 8911
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02.11.2020 13:40
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Почитаешь такое и понимаешь, что мы уже перегнали и обогнали загнивающий запад, только вот яхты не хватает трудовому народу, для полного счастья.
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03.11.2020 18:09 Ответить
Кирюша троль
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02.11.2020 20:50 Ответить
Павлуша, обоснуй почему я троль?
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03.11.2020 00:20 Ответить
Какие чудные сказки, наши фермеры на Ford F-150 и даже круизёры, спросите семью Засух или Лозинского подтвердят
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02.11.2020 18:05 Ответить
Сказки?! Ввэлкам ту херсонская область.
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02.11.2020 19:12 Ответить
Кирюша троль
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02.11.2020 20:51 Ответить
Кстате круизеры купить дешевле
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02.11.2020 19:35 Ответить
Троляка
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02.11.2020 20:52 Ответить
Павлуша угомонись. Постарайся мотивировать свою мысль.
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03.11.2020 00:22 Ответить
Я спрашиваю семьи моих друзей занимаюшихся пшеницей, подсоллничнеком, рыбой.
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02.11.2020 20:12 Ответить
А у нас нет ни крузаков ни дорог.
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02.11.2020 19:00 Ответить
кирил ти троль і далі свого дивана нічого не бачиш, які фермири на крузаках? ті що дотуються з бюджету,так! Місцеві-максимум х5 на євролясі
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03.11.2020 10:49 Ответить
Перекупы, а у вас ряха не треснет?
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02.11.2020 18:50 Ответить
А у таможеникв ряхи не треснут?
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02.11.2020 18:57 Ответить
А таможенники тут причем? Открой калькулятор растаможки и сравни. Вам лишь бы подешевле купить и подороже продать, а какое дер...о со скученным пробегом завозите и перепродаете вам плевать.
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02.11.2020 22:13 Ответить
При том что с каждой машины гребут минимум 1000$. Перекупы есть в любой стране, а вот такого пздеца не в каждой.
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02.11.2020 22:41 Ответить
Надоели мне все эти перекупы. Развелось бездельников и хапуг. Честно работать никто не хочет
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03.11.2020 22:11 Ответить
Ты же обещал на мне жениться!!???
Ну... мало ли, что я на тебе обещал....

А вообще напоминает свободную экономическую зону на Дамбасе.... с чего вдруг? Потому что вы незаконно завезли на митну территорию Украины этот мотлох и не хотите заплатить налоги? Это как взять с отсрочкой платежа хлеб в магазине, а потом требовать снижения НДС. Не снизите- не заплатим за хлеб... кажется, это называется шантаж? Или?
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02.11.2020 19:35 Ответить
Только этих тупых рукожопов не хватало с их угрозами...
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02.11.2020 20:28 Ответить
Растаможку надо снизить , но ввести ее надо на машины ввезенные с 1.01.2021г., а ввезенные ранее евробляхи *********..ными евробляхерами растомаживать по полной.
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02.11.2020 22:39 Ответить
Хитрожопі баригі все хочуть жити на шару.
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03.11.2020 10:15 Ответить
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