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Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отметил, что пока внимание общественности приковано к конституционному кризису, Кабинет Министров поднял тарифы на газ для населения.
Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Тем временем, под шумок борьбы с Конституционным Судом, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%", - заявил "слуга народа".
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+39 Bogdan_
показать весь комментарий02.11.2020 13:43
+39 Некто Максим
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+34 Garinich
показать весь комментарий02.11.2020 13:43
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Сейчас, пока раззявляли рот на КС и язык, морковку вставили в зад.
А нефиг ...
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно
1 куб. метр
0.1205
с 1 июня по 31 декабря включительно
1 куб. метр
0.1271
в летний период
»
0.4213
1 грн. = 0.0927 бел.руб или 1 бел.руб. = 10.78 грн.,
т.е. на сегодня куб газа стоит 10.78 х 0.1271 = 1.37 грн.
**** этот Лукашенко!!!