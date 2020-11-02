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Кабмин (4314) тарифы (570) Тарифы на газ (258) Дубинский Александр (352)

Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отметил, что пока внимание общественности приковано к конституционному кризису, Кабинет Министров поднял тарифы на газ для населения.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тем временем, под шумок борьбы с Конституционным Судом, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%", - заявил "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м

Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - слуга народа Дубинский 01

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Топ комментарии
+39
Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 688
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02.11.2020 13:43
+39
Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1658
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02.11.2020 13:52
+34
Ухахахахахахахах, ну что имбицылы, как поголосовали?
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02.11.2020 13:43
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Страница 2 из 2
А шо ЗЕбилы притихли? Всё устраивает? А помните как вы до пены у чёрных ротяк визжали про тарифный геноцид ат бариги мародьора, и как прийдёт ваш любимый ЗЕбубачка и восстановит справедливые тарифы в 5 раз меньше. Веселей веселей ЗЕбобики, доставайте денюжки с карманов...это ж не для какого то там бариги мародьора, это же для ЗЕбубачки, а для ЗЕбубачки ничего не жалко, правда??
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02.11.2020 15:00 Ответить
Шол бы ты нах со своим барыгой тут страну могут грохнуть вмести со всеми барыгами в том числе и твоим.
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02.11.2020 22:01 Ответить
Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5190 і що? Чим вище ціна - тім ширше крок у ЕС! Буде в нас ціна 25 гривні за куб - від інвесторів як від мух треба буде відбиватися!
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02.11.2020 15:14 Ответить
В былые времена манили морковкой.
Сейчас, пока раззявляли рот на КС и язык, морковку вставили в зад.
А нефиг ...
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02.11.2020 15:31 Ответить
Образно... Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9122
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02.11.2020 15:54 Ответить
тарифы на газ у диктатора Лукашенко 2020 год

1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно
1 куб. метр
0.1205
с 1 июня по 31 декабря включительно
1 куб. метр
0.1271

в летний период
»
0.4213

1 грн. = 0.0927 бел.руб или 1 бел.руб. = 10.78 грн.,
т.е. на сегодня куб газа стоит 10.78 х 0.1271 = 1.37 грн.

**** этот Лукашенко!!!



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02.11.2020 15:54 Ответить
Псина бени коломойши продолжает отравлять украинский воздух, причем вовчик тоже идет на поводу у антиукраинца бени.
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02.11.2020 15:56 Ответить
А Вы все еще считаете, что президентом может стать любой гражданин Украины, и к тому же еще и партию свою завести в ВР? Для этого вообще то нужны сотни миллионов (не гривен) и поддержка топовых СМИ (читай "большинства олигархов"). Как можно верить в какого-то Вовчика ,тупого клоуна с купленным юридическим дипломом? Самому не смешно? Беня - не антиукраинец, он просто сам себе государство. Только деньги, ничего личного. Вложил 200 млн, на выходе получит миллиарды, а если договорится с ******, то что-то и от него перепадет (напомню, что в интервью Бени шла речь о 100 млрд у.е кредита от паРаши).
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02.11.2020 16:04 Ответить
Навіщо взагалі народні депутати, якщо вони вони лише констатують факти наруги? Промислові ділки, які з легкістю піднімають тарифи на 35% вас, депутатів, не бояться. Бо знають, що ваші, Дубинський, колеги на цьому заробляють, а Ви не називаєте їх прізвищ з мерзенної корпоративної солідарністі А завтра колеги, яких Ви прикрили, прикриють Вас, Дубинський у справі, близькій до Вас, чи не так?.
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02.11.2020 16:00 Ответить
говорящая бенина жопа решила попиариться на собственноручно созданном кризисе.
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02.11.2020 16:56 Ответить
Этот мудак хочет отвлечь внимание от незаконных решений КС.
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02.11.2020 21:17 Ответить
дубина забыл наверное что на сегодняшний день президент,монобольшинство в раде и правительство все зеленой масти - спрыгнуть и свалить на "папередников" не выйдет - любое решение (по тарифам в частности) под силу изменить только нынешней власти...и они это сделали вот таким образом. У меня в прошлом месяце цена была 6.88грн а теперь 8.89грн + конечно непонятная доставка 1.44грн/куб - теперь вот думаю голодать или мерзнуть - сойтись посередине не получится уж точно. Верните срочно "барыгу" и "мародера"!
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02.11.2020 21:23 Ответить
Мне не надо барыга и мародер.
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02.11.2020 21:30 Ответить
Да и вобще шол бы ты со своими проблемами куда подальше.Клоун проплаченый.
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02.11.2020 21:32 Ответить
Трольня пошла меня спамить.Ну вам видней уроды.Продажные курвы.
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02.11.2020 21:34 Ответить
Придурки! хорош сорится КС надо валить или нам всем хана потихоньку.
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02.11.2020 22:03 Ответить
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