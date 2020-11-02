Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська
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Министр юстиции Денис Малюська рассказал, привлекут ли к ответственности главу КСУ Александра Тупицкого за то, что он не задекларировал земельный участок в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
На вопрос, на каком этапе сейчас находится проверка информации о незадекларированной земле председателя КСУ в Крыму и которые будут санкции, малюська ответил: "В НАПК поступила информация, что такой участок есть. Он действительно не задекларирован. Трагичность ситуации в том, что именно КС отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести глава КС за недекларирование такого земельного участка и своих активов. Это как раз яркая иллюстрация того, почему такое поведение терпеть не стоит и нужно принимать меры. Привлечение к ответственности главы КС еще возможно, но это гораздо сложнее после решения КС" .
Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.
Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.
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начнем с того, что не его (гос-во), а ее ее, немецкую порноактрису.
дальше продолжеть о "защитничке-дезертире" ЗЕ ?
Этот вопрос к КС Кураины.
Покажите лимит и мы будем воровать строго в указаных Вами рамках.
Но это только в мечтах.Так как решение КС Украины сделал амнистию тысячам воров и аферистов которые по их решению сидят по тюрьмах и оказалось что незаконно.
Ведь никто из них свои незаконные доходы не указывал,значит и воровства небыло...
Но ниче страшного, - "вспомнил" и указал.
Воно не знало , що в КС планують розгляд цих питань? Воно щось зробило, для захисту державних інтересів? Воно тільки мичить, та шукає виправдання, для захисту суддів КС та ОАСК.