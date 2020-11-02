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Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, привлекут ли к ответственности главу КСУ Александра Тупицкого за то, что он не задекларировал земельный участок в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

На вопрос, на каком этапе сейчас находится проверка информации о незадекларированной земле председателя КСУ в Крыму и которые будут санкции, малюська ответил: "В НАПК поступила информация, что такой участок есть. Он действительно не задекларирован. Трагичность ситуации в том, что именно КС отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести глава КС за недекларирование такого земельного участка и своих активов. Это как раз яркая иллюстрация того, почему такое поведение терпеть не стоит и нужно принимать меры. Привлечение к ответственности главы КС еще возможно, но это гораздо сложнее после решения КС" .

Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

Читайте: Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

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Топ комментарии
+9
У блазнів все як завжди... Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 5592
Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 8091
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02.11.2020 13:58
+5
Не за то притягаєш, ти його за незаконне збагачення притягни, чи там держзраду. Там цього навалом.
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02.11.2020 13:59
+3
"понять, отпустить, наградить !!!" Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 3961
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02.11.2020 14:04
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У блазнів все як завжди... Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 5592
Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 8091
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02.11.2020 13:58 Ответить
Не за то притягаєш, ти його за незаконне збагачення притягни, чи там держзраду. Там цього навалом.
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02.11.2020 13:59 Ответить
Тем более он факт сделки признал в прямом эфире....но им не это надо..
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02.11.2020 14:02 Ответить
"понять, отпустить, наградить !!!" Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 3961
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02.11.2020 14:04 Ответить
те люди хотят ОРДЛО на полУкраины с повтором 14-го года и с отрезанием от моря,-предупреждали не раз в открытую, а еще СоюзНезависимых - вон белорусам ноги руки ломают уже! А вы с ними панькайтесь, державники, блин, скоро и вам ноги-руки ломать будут.Государству нанесен унижающий удар в пах, и на сейчас никто, кроме ЗЕ, не рвется его(гос-во) защитить.
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02.11.2020 14:42 Ответить
А КС і діяв згідно вказівок ЗЕ.
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02.11.2020 15:11 Ответить
и на сейчас никто, кроме ЗЕ, не рвется его(гос-во) защитить.

начнем с того, что не его (гос-во), а ее ее, немецкую порноактрису. Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 5145
дальше продолжеть о "защитничке-дезертире" ЗЕ ?
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02.11.2020 17:54 Ответить
Зато после того ,как Зеленский своим законом уволит КС , легко будет законом любого законодателя в ВР уволить самого Зеленского
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02.11.2020 14:00 Ответить
Если он использует инструмент , не разрешенный ему конституцией - то таких в ВР аж 400
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02.11.2020 14:01 Ответить
А що в державі мотузка скінчилась чи мило,після того рішення?
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02.11.2020 14:02 Ответить
кирпич !!!!! вот и No Problem Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 1122
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02.11.2020 14:02 Ответить
Так вы разберитесь за шо его сажать. - За оформление участка по кацапским законам или за то что он его не декларировал? Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 2780
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02.11.2020 14:02 Ответить
За зраду надо вязать и садить там долго нечего расследовать...а за декларацию можно за жабры держать и долгого на поводке водить
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02.11.2020 14:05 Ответить
В СССР существовало ОБХСС которое,,иногда,, выявляло расхитителей,И по законам а не по констиуционным решениям сидели от 15-ти до расстрела и всего за хищения от 5-ти тысяч рублей так как они похитили не найденые в квартире деньги а Государственные.А сейчас?....
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02.11.2020 14:04 Ответить
P.S.Возникает вопрос а сколько минимально и официально может украсть чиновник чтоб его доход оказался не корупционным?
Этот вопрос к КС Кураины.
Покажите лимит и мы будем воровать строго в указаных Вами рамках.
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02.11.2020 14:09 Ответить
А сейчас незаконное обогащение не уголовное преступление. Я всё жду когда братва в КС заяву о дискриминации подаст почему депутату из бюджета уволочь это не криминал а братец из кармана гражданина кримтнал
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02.11.2020 14:10 Ответить
Да еще ворам будем возмещать ,,моральный ,, ущерб из бюджета страны если их уличат в хищениях.
Но это только в мечтах.Так как решение КС Украины сделал амнистию тысячам воров и аферистов которые по их решению сидят по тюрьмах и оказалось что незаконно.
Ведь никто из них свои незаконные доходы не указывал,значит и воровства небыло...
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02.11.2020 14:22 Ответить
по линии БХСС расстрельная статья была - хищение гос.средств на15 тыс руб (условно можно приравнять к 15 тыс.долл)
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02.11.2020 14:45 Ответить
Да вот только Вы не указали что за кражу государственных даже 10-ти рублей срок светил 10-ть лет и без всяких,ПУНКТОВ,ПОДПУНКТОВ И ПАРАГРАФОВ в которых еще по 100 подпунктов и исключений.
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02.11.2020 17:11 Ответить
любитель сталинизма? тебе твой хазяин сказал про Брежнева ни-ни?Победу себе присвоили, а? ряженые блин.
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03.11.2020 04:50 Ответить
Зеленский тоже "забыл" указать пять миллионов от продажи ОГВЗ.
Но ниче страшного, - "вспомнил" и указал.
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02.11.2020 14:05 Ответить
Чого воно рік під столом сиділо, та зонами торгувало? Хто юстицією займався? пОртнов?
Воно не знало , що в КС планують розгляд цих питань? Воно щось зробило, для захисту державних інтересів? Воно тільки мичить, та шукає виправдання, для захисту суддів КС та ОАСК.
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02.11.2020 14:16 Ответить
А на якому етапі знаходиться перевірка права на власність маєтку в Криму Зеленського, оформленого, по окупаційному "законодавству", на власника паспорта з куркою Зеленського?
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02.11.2020 14:17 Ответить
малюська- ты дурак.., хоть и министр. Преступление, не перестаёт быть таковым, хоть принимай ты решения, хоть не принимай. Судьи КС нарушили закон и должны за это ответить.
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02.11.2020 14:23 Ответить
Та де вже вам,ви курву-штепу посадити не можете,а цього упиря так і подавно...
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02.11.2020 14:29 Ответить
Заключітєльная чясть концерта по заявкам їзБєратєлєй начілася! Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 9925 Просім убрать от єкранов бєрємєнних ,слабонєрвних, аніжедєтєй! Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 2810
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02.11.2020 14:47 Ответить
Це, всерівно що грати в карти не просто з шулером, а з шулером, який по ходу гри міняє правила за власним бажанням.
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02.11.2020 14:58 Ответить
Народний вуличний все швидко прийме і втіле в життя тупицький навідь нііііііііііііічого не вііііііііііііідчує.
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02.11.2020 16:37 Ответить
При чём тут декларирование участка? Разве статья называется не "измена"? Ответственность за измену родине тоже КС отменил?
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02.11.2020 16:43 Ответить
А Сталину ничто не помешало бы наказать Тупицкого...
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03.11.2020 16:28 Ответить
 
 