Зеленский - "слугам народа": Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба. АУДИО

Президент Владимир Зеленский записал аудиообращение к фракции "Слуга народа". Он призывает нардепов голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного Суда и обещает "жесткую перезагрузку всей системы".

Запись обращения есть в распоряжении LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский считает, что решения КСУ поставили страну на грань катастрофы. "Либо страна снова будет в тянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", – заявил президент. Он призвал нардепов остановить "хаос который создает Конституционный Суд за деньги", иначе будет противостояние на улицах, которое станет "жестким, но справедливым" ответом общества.

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По словам Зеленского, его команде удалось "шокировать старую коррупционную политику", но она частично восстановила силы. Он предупредил нардепов, что их будут соблазнять деньгами и привилегиями, "даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению".

По мнению президента, для партии настало время показать единство и готовность биться за себя и свою политику. "Мы ведем бой не против Конституционного Суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что по результатам решения и голосования фракции будут приняты глобальные решения. "Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", – подчеркнул президент.

"Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", – завершил обращение к Слуге народа Зеленский.

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"Странное поведение судей Конституционного Суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово - "нет". Нет лжи", - цитирует обращение президента к нардепам lb.ua.

"Время требует от нас правильных эмоций и смелости... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может докажем, что мы намного сильнее?" - заявил он.

"Мы либо докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие, как все ... По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему", - отметил президент.

Он заявил, что "надо принять жесткие решения по Конституционному Суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного Суда - прямой и быстрый путь к кровопролитию. и если тот хаос, который творит Конституционный Суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. и, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - заявил он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.