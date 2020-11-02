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Нардеп "Голоса" Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Голоса" Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра

Верховная Рада планирует увеличить размер штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос") Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Это супер довольная фоточка сразу после подкомитета, где мы рассматривали скандальный законопроект 2695 о расширении полномочий полиции.

Краткое резюме наиболее "дискуссионных" норм, согласованных подкомитетом:

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- убираем так называемые "профилактические" меры остановки (читай остановка автомобиля без каких-либо оснований);

- убираем возможность без установки предупредительных знаков ловить на скорость водителей: в кустах никто с радаром сидеть будет;

- убираем возможность осмотра (читай обыска) автомобиля, а именно багажника, капота (прокладки, из-за которых подняли цены на регистрацию газа с 600 до 3200-4000 грн нервно плачут в уголке), бардачка и т.д.

- водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому;

- выйти из машины водителю нужно будет только в случае необходимости по требованию полицейского, глушить машину и мерзнуть зимой тоже не требуется;

- повышаем штрафы в несколько раз: первая пьянка - 17 тыс. (права на 1 год), вторая -34 тыс. (права на 3 года), третья - 51 тыс.(права на 10 лет);

- снимается возможность брать пьяных на поруки трудовым коллективом (как произошло с женщиной, которая недавно 220 гоняла Киевом и постила эти видосики в инст)

- повышается уголовная ответственность при ДТП в нетрезвом состоянии;

- вводится отдельная часть статьи 286-1 в Уголовном кодексе. Теперь если вы совершите ДТП с телесными нетрезвым, то у вас будет это ярмо на всю жизнь, а именно судимость по этой статье;

- продлили возможность рассмотрения в судах дела за нетрезвое вождение (по 130 ст.) с 3 месяцев до 1 года. Таким образом, не будут просто закрывать дела из-за несвоевременного рассмотрения в суде (за затягивание которых некоторые судьи и получают вознаграждение)", - рассказала Устинова.

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"Надеемся сейчас не включатся все силы Авакова в парламенте, чтобы убедить депутатов таки вернуться к редакции, которая даст возможность расширить полномочия полиции. Сначала реформа и доверие - потом полномочия. А пока "порешать" по пьянке можно будет на месте или в судах, сколько машины не останавливай - это вряд ли поможет. Вернее поможет - но только непорядочным полицейским лучше зарабатывать. Мы это уже проходили с ГАИ, больше не надо", - резюмировала нардеп.

Нардеп Голоса Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра 01
Нардеп Голоса Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра 02

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Топ комментарии
+14
Можешь Иванов, Иван у себяна Рассее делать шо хошь.Хоть Путина запрети.
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02.11.2020 15:07
+9
Та забороніть вже зовсім цю поліцію,і не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 14:35
+7
Такая практика почти во всех цивилизованых странах. Если нет оснований останавливать нельзя,но если поймали и ты пьян то здесь уже по полной програме. Хотя вон в Ю. Корее полисы перекрывают целый перекресток причем рано утром когда с перегаром едут на работу и вечером когда пьяные пруться домой. Но в наших услових борцы за права человект затрахают всех.
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02.11.2020 14:47
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Та забороніть вже зовсім цю поліцію,і не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 14:35 Ответить
Можешь Иванов, Иван у себяна Рассее делать шо хошь.Хоть Путина запрети.
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02.11.2020 15:07 Ответить
Та мені наплювати з самої великої дзвіниці на те,що ти там гаваріш.Уразумєл,російськомовна меншість? Якщо ні,то Google на допомогу. Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 3765
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02.11.2020 16:46 Ответить
Хвост не пружинь, тролль Пригожинский. Хоть на иврите пиши, останешся треллем.
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02.11.2020 17:16 Ответить
З дебілом полемізувати- все одно,що воду в решеті носити. Хоча для такого чмошника,як ти,слово "полеміка" мало що значить. По вашому це буде звучати "пєрєбазаріть".Так що пшёл вон,чмо недолуге. До речі,що означає слово "треллем" ? Це на івріті,чи на ідіш?
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02.11.2020 17:28 Ответить
Данный пост подтверждает, что российским ботофермам дана команда отмазывать Рюкзакяна
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02.11.2020 22:05 Ответить
Останавливать нельзя. А вычислять нетрезвых или укуренных за рулем будут экстрасенсы?
У меня, например, машина даже не заводится если нетрезвый за рулем. Даже если сильно поддатая на пассажирском переднем сидении.
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02.11.2020 14:36 Ответить
Это что за чудо техники. За 30 лет в автосервисе перетестил все что ездит- от сигвея до роллс-ройса. Но встроеный алкотестер не видел никогда.
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02.11.2020 14:45 Ответить
Как? машина предлагает дыхнуть перед тем как заводится. Вы не в курсе? Или вы засыпаете зарулем.
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02.11.2020 14:47 Ответить
Она по цвету белков глаз, определяет и предлогает сказать быстро"бритвеные пренодлежномти"
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02.11.2020 14:59 Ответить
тануна. я и трезвый такого не выговорю. "***********************". это надо же...
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02.11.2020 15:14 Ответить
Ха, я такое и при полтора промилля лёхко выдам. Тренировался на "сиреневенький глазковыколупыватель на полувыломанных ноженьках"
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02.11.2020 15:18 Ответить
пока кортежи у нас будуть нарушать все мыслимые правила ПдД, НАМ ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ШУТИТЬ.
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02.11.2020 22:03 Ответить
Моя вообще не заводится, у нее нечем заводиться. Она электро. А ни в клиентских, ни в автосалонах никогда не видел алкотестер даже как опцию. Как то читал что этот девайс доустанавливали алкозависимым где-то в Штатах. Но заводских устройств никогда не было
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02.11.2020 15:09 Ответить
У меня тоже электро.
Я сильно не разбирался, то ли Британцы в 2019 выпустили такую партию, или была до установлена специально для предыдущего владельца.
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02.11.2020 15:21 Ответить
Ну говорят у японцев были такие эксперименты но не пошли. Хотя я тоже в живуую ни разу не видел
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02.11.2020 15:01 Ответить
Корейский прикол имеет место быть. Но очень глючная система.
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02.11.2020 17:16 Ответить
Нельзя останавливать без причины. Если есть подозрение на то шо водитель пьян. Или машина в угоне. Или отпало колесо. Все должно быть по закону.
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02.11.2020 14:46 Ответить
Полностью согласен, всё должно быть по закону. Притом с обеих сторон.
Однако с таким количеством погибших/покалеченных нужно что то делать. Хотя бы довести наказание нарушителей ПДД до 90%. Они ведь тоже нарушают закон.
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02.11.2020 15:28 Ответить
Могу предложить нацепить на пешкодралов светоотражающие полоски. И штраф в тыщщи две за неношение в темноте. И столькоже - за переход где попало.

Прогнозирую уменьшение детепе на 10-20%, что в разы больше чем по пьяни.
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02.11.2020 15:56 Ответить
Светоотражающие полоски не помогут. Штраф за переход где попало - согласен. Могу добавить, засовывать телефон в ж**пу за разговор при переходе или в наушниках. И за телефон у водителя в руках во время движения, тоже самое.
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02.11.2020 16:32 Ответить
причем, водитель а/м = машинисту локомотива
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02.11.2020 22:01 Ответить
Такая практика почти во всех цивилизованых странах. Если нет оснований останавливать нельзя,но если поймали и ты пьян то здесь уже по полной програме. Хотя вон в Ю. Корее полисы перекрывают целый перекресток причем рано утром когда с перегаром едут на работу и вечером когда пьяные пруться домой. Но в наших услових борцы за права человект затрахают всех.
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02.11.2020 14:47 Ответить
Вот когда вилять начнёт по полосам, тогда и останавливай. Чё доколупались до честного человека с полпромилля? Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 3770

ЗЫ: кстате, а почему у нас до сих пор 0.2?
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02.11.2020 14:48 Ответить
Может быть 0,02? Потому как 0,2 это в зюзю.
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02.11.2020 15:02 Ответить
Не разбираетесь вы, Кирилл, в алкоголизме Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 6232

0.2 промилля это ниачьом вообще. Нереально разницу прочувствовать никакой разницы с 0.
0.5 - нууу, чтото типа вроде да но всё равно ниачём

и только дальше уже да, но всё равно - 1.5 - это всё ещё Лёгкая форма. Ездить, конечно, уже очень не рекомендовано.
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02.11.2020 15:16 Ответить
"в зюзю" - это 2. у нас норма 0,2. во Франции вообще 0,5.
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02.11.2020 15:16 Ответить
в зюзю - это от 3 до того тело вполне ещё разговорчивое только уже не вполне ясно о чём
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02.11.2020 15:21 Ответить
Один подполковник милиции выпадал из машины в прямом смысле этого слова при мне в году эдак 2000-м на одесской трассе. Остановили меня свидетелем, на моё горе. Намеряли ему 3.7 промилле. Т.е. что-то возле смертельной дозы. И что, остался на должности, он потом ещё и меня вычислил и мозги мне полоскал. Но ехал он бодро, меня до этого минут за 15-20 обогнал, я хорошо помню, не каждый день мебя обгоняют между полос в просвет между машинами.
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02.11.2020 16:03 Ответить
я видел машину, полную пьяных ментов, в форме, возле поста гаи гаишники им отдали честь
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02.11.2020 21:40 Ответить
не, пьяные менты - это как раз неудивительно. Так всегда было, есть, и наверно будет. Не хочу так думать, но предпосылок для иного хода мыслей просто нет.
Мне было удивительно, как смертельно пьяный мент по крайней мере полчаса гнал по дороге и никого не убил. Вот это - удивительно.
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03.11.2020 04:22 Ответить
У каждой нации от разной дозы крыша едет, наверное. Нардепка "Голосу" Устінова про законопроєкт щодо розширення повноважень поліції: прибираємо зупинку автомобіля без підстав і можливість огляду - Цензор.НЕТ 1093
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02.11.2020 15:23 Ответить
Чото я не помню, чтоб у нас вот те фсе плюшки отсутствовали на данный момент.

Пустой пиар типа на штрафах по пьяни.
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02.11.2020 14:47 Ответить
Гыгы, осталось уточнить, что все это только для нас смертных, чинам все равно небо голубое. популисты. А вообще, остановки и обыски без оснований, не должны существовать вообще! Судейским тварям то не нравится, когда к ним вообще заговаривают, не то что палкой машут.
По факту, сделал дерьмо, зафиксировали и к чертям в топку. Так нет, вместо этого, хотят по городу отряды нац гвардии, людей запугивают и пользуются ихней юр. не компетентностью.
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02.11.2020 14:50 Ответить
красавы
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02.11.2020 14:50 Ответить
Ця "устінова" завжди мала вигляд дурнуватої. Тепер я переконався, що не помилявся.
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02.11.2020 14:53 Ответить
Предлагаю за ДТП в пьяном виде с жертвами давать вышку. А все эти законопроекти, которые забирают у полиции право останавливать автомобили - это просто чистой воды дешевый популизм, который играет на руку криминалитету. Давно ничего не было слышно от Голоса, лучше бы так и продолжали.
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02.11.2020 15:09 Ответить
первая пьянка - 51 тыс. - права на 1 год,
вторая - конфискация личного имущества, 3 года общего режима,
третья - высшая мера - дебил, опасный для общества.
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02.11.2020 15:20 Ответить
Та давайте уже после первой аварии расстреливать. А за превышение скорости по одному пальцу за каждые 10кмч сверху рубать.
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02.11.2020 15:22 Ответить
а кто сзади кому-то в автомобиль въехал - женщин - пускать по кругу, мужиков - в петушиный угол
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02.11.2020 21:38 Ответить
Соросятский популизм как он есть.
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02.11.2020 17:09 Ответить
не то что ваш, путиняцкий))
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02.11.2020 19:40 Ответить
Що значить "заборонити копам зупиняти без причини"?..Потрібна така редакція - "передбачити покарання поліцейських за зупинку без причини"...Набралось три,скажімо,скарги за безпричинку на протязі кварталу - позбавлення всіх премій,доплат і допомог...Повторно - звільнити...Адже відповідальність має бути двостороння,а ми все в одні ворота - водія...В Штатах,де я прожив кілька років теж жорсткі покарання за алкоголь за кермом...Але там відповідальність починається від 0,8 проміле,а не 0,2 як в нас і там не зупиняють просто так...От цікавий факт - в Америці забороняється розпивати алкогольні напої в публічних місцях...Великі за це штрафи і навіть можуть посадити на невеликий термін...А майже всі спокійно йдуть в тих місцях і дудлять пиво...І копи їх не рухають...Чому?..Бо пиво в паперових пакетах,його не видно...Провірить коп - а раптом то вода..І копу капець,довго буде вичухуватись з тієї перевірки...Ось так треба і в нас...
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02.11.2020 17:36 Ответить
Спорное решение. Да употребление за рулем надо ужесточать ,но а как на счет предьявления удостоверения ,осмотра машины тут можно поспорить.Разве не запрет на осмотр машин привел к тому ,что оружие с АТО теперь стреляет по всей Украине.,а посмотрите на те видосики вТИКТоке ,где наше сограждане попросту издеваются над полицейскими не предьявляя удостоверение.Подождите доиграитесь вы еще с демократией некому будет защищать
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02.11.2020 17:38 Ответить
Машину зупинив мєнт, відкрив багажник, капот,бардачок - забрав барсетку - все ви можете їхати.Це ви хочете прийняти?
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02.11.2020 18:13 Ответить
Посмеялся про судимость и "ярмо на всю жизнь")
Вспомнил Януковича и свежий прмер - Лозинского, который недавно вышел отсидев за убийство и уже обран головою отг, при том, что отсидевшие по закону баллотироваться не могут...
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02.11.2020 21:01 Ответить
Єтим ублюдкам наоборот полномочия нужно урезать. И так живём в полицейском государстве. Рюкзакяна нужно останавливать, немедленно, сейчас, любой ценой, завтра будет поздно.
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02.11.2020 21:36 Ответить
 
 