Нардеп "Голоса" Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра

Верховная Рада планирует увеличить размер штрафов за вождение в нетрезвом виде.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос") Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Это супер довольная фоточка сразу после подкомитета, где мы рассматривали скандальный законопроект 2695 о расширении полномочий полиции.

Краткое резюме наиболее "дискуссионных" норм, согласованных подкомитетом:

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- убираем так называемые "профилактические" меры остановки (читай остановка автомобиля без каких-либо оснований);

- убираем возможность без установки предупредительных знаков ловить на скорость водителей: в кустах никто с радаром сидеть будет;

- убираем возможность осмотра (читай обыска) автомобиля, а именно багажника, капота (прокладки, из-за которых подняли цены на регистрацию газа с 600 до 3200-4000 грн нервно плачут в уголке), бардачка и т.д.

- водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому;

- выйти из машины водителю нужно будет только в случае необходимости по требованию полицейского, глушить машину и мерзнуть зимой тоже не требуется;

- повышаем штрафы в несколько раз: первая пьянка - 17 тыс. (права на 1 год), вторая -34 тыс. (права на 3 года), третья - 51 тыс.(права на 10 лет);

- снимается возможность брать пьяных на поруки трудовым коллективом (как произошло с женщиной, которая недавно 220 гоняла Киевом и постила эти видосики в инст)

- повышается уголовная ответственность при ДТП в нетрезвом состоянии;

- вводится отдельная часть статьи 286-1 в Уголовном кодексе. Теперь если вы совершите ДТП с телесными нетрезвым, то у вас будет это ярмо на всю жизнь, а именно судимость по этой статье;

- продлили возможность рассмотрения в судах дела за нетрезвое вождение (по 130 ст.) с 3 месяцев до 1 года. Таким образом, не будут просто закрывать дела из-за несвоевременного рассмотрения в суде (за затягивание которых некоторые судьи и получают вознаграждение)", - рассказала Устинова.

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"Надеемся сейчас не включатся все силы Авакова в парламенте, чтобы убедить депутатов таки вернуться к редакции, которая даст возможность расширить полномочия полиции. Сначала реформа и доверие - потом полномочия. А пока "порешать" по пьянке можно будет на месте или в судах, сколько машины не останавливай - это вряд ли поможет. Вернее поможет - но только непорядочным полицейским лучше зарабатывать. Мы это уже проходили с ГАИ, больше не надо", - резюмировала нардеп.



