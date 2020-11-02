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Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол

Наказания за нарушение масочного режима не реализуются на практике.

Об этом заявил советник министр внутренних дел Михаил Апостол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Верховной раде с просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина. Документ находится на рассмотрении в парламенте, согласно ему, штраф за отсутствие маски может составить от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить про десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тысяч таких протоколов составлено, в том числе более тысячи - в отношении юридических лиц", - сказал Апостол.

По словам советника главы МВД, проблема в том, что наказания не реализуются на практике.

"Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти — и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", - сказал Апостол.

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Топ комментарии
+4
Степаша, иди в жопу мудак такой. Скот брехливый.
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02.11.2020 15:07
+2
"Я не читал этот законопроект, но хочу" Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 7155 просто праздник какойто Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 6962
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02.11.2020 15:27
+2
Надо просто всем включить мозги и носить маски.
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02.11.2020 15:37
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Степаша, иди в жопу мудак такой. Скот брехливый.
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02.11.2020 15:07 Ответить
Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено Источник: https://censor.net/ru/n3228561
Я новіщо нам ця "другая власть" якщо в нас є моновласть виконавчо-законодавча під керівництвом Зебіла.
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02.11.2020 15:09 Ответить
Если медики в масках толпами на работе заражаются кашлем,то от чего они спасают? Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 8587
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02.11.2020 15:10 Ответить
Ни от чего. Ну кроме как помогают делать вид, что государство проявляет недюжинную заботу о населении.

За счёт населения Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4863
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02.11.2020 15:28 Ответить
Вооот. Наконец-то хоть кто-то начинает прозревать.
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02.11.2020 16:44 Ответить
апьоздол, давай штрафувати усіх за маски, і тоді Майдан спалахне размо по усій країні.
Тільки-но починайте з тих очильників, які постійно не носять ці маски. Бо президента ви вже покарали, пам'ятаємо..
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02.11.2020 15:12 Ответить
Большинство протоколов составляются от "фонаря" и неправильно..вот и итог. Если безграмотные то нечего на других сваливать.
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02.11.2020 15:26 Ответить
"Я не читал этот законопроект, но хочу" Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 7155 просто праздник какойто Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 6962
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02.11.2020 15:27 Ответить
Надо просто всем включить мозги и носить маски.
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02.11.2020 15:37 Ответить
Носи, только мозги не включай.
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02.11.2020 15:53 Ответить
Судя по содержанию комментариев, все высококлассные специалисты по юриспруденции и вирусологии. Граждане, вас всего лишь просят надеть маску в транспорте и в магазине (заметьте, не смену в ней отстоять). Это настолько сложно, у вас проблем других нет? Если наличие маски снизит риск заражения хотя бы на 1%, ее уже стоит надеть. Штрафы нам не нравятся. А кто-то знает другой способ повлиять на население, которое слов не понимает?
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02.11.2020 15:49 Ответить
На 1%? Это важно? Рили?
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02.11.2020 15:54 Ответить
Не рили. Цифра условная, если ты не понял. Переведу предложения для любителя "рили" : " Если наличие маски снизит риск заражения, ее уже стоит надеть"
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02.11.2020 16:28 Ответить
Каким образом она снизит? Вот КАААК?
Ах да, говорят, она задерживает частицы выдоха которые якобы заведомо больной человек (вы только вдумайтесь, на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!).
Ок, пусть так.
А теперь: что происходит с этими частицами, которые скапливаются в подмасочном пространестве / на внутреннем слое маски?
Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись.
Вот - как????
Просто думайте.
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02.11.2020 16:42 Ответить
"на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!" я соглашаюсь на признание всех больными, которые могут пока об этом не знать. Включая себя и вас.
"Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись" - вы серьезно ? Вы правда думаете, что если вы больной, то выдыхая наружу вы становитесь меньше больным ? А вдыхая обратно - больше больным ? Вы серьезно ? У вас есть семейный врач ? расскажите ему про вашу теорию. Вдруг вас ждет нобелевка
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03.11.2020 10:24 Ответить
Ну тогда Вы не откажетесь считать себя по умолчанию виновным. В чем? Да пофигу - был бы человек а статья найдется. И эти люди ругают совок... совки в душе.
А Вы правда думаете, что доза вируса, с которой приходится сталкиваться иммунитету - ничего не решает? Ну-ну))
О том, что циркуляция воздуза не важна - расскажите-ка Вы Вашему врачу. Порекомендуйте ему НЕ проветривать палаты. Послушаете что он скажет, авось поделитесь нобелевкой потом.
Я не становлюсь менее больным, выдыхая в окружающее пространство. Я уменьшаю нагрузку на собственный иммунитет, увеличивая его шансы справиться.
"Рассказать" врачу... ну расскажу. И министру расскажу если посчастливится с ним встретиться. Да только слишком уж хорошая кормушка....
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03.11.2020 10:31 Ответить
Врач проветривает, чтоб кислород впустить, и углекислый газ выпустить. А не вирусы выгнать. С вирусами в больнице борются кварцеванием, а не проветриванием. Просто думайте. Нобелевка ждет вас Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4655
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03.11.2020 11:37 Ответить
Ах, так Вам еще и кислород впускать надо... вы как-то многого хотите. И дышать. И в маске))
И я очень хотел бы поглядеть на кварцевый аппарат, которым Вы истребите вирус на внутреннем слое маски / подмасочном пространстве, да еще и без отрыва от дыхания. Который неминуемо попадет Вам в легкие со следующим вдохом и обрадует Вашу имунную систему очередной порцией частиц вируса вместо сравнительно чистого воздуха.
Нет, серьезно, хотел бы взглянуть хотя бы на чертеж. Что заключить с Вами агентский договор и отправить чертеж в Стокгольм, в соотв. комитет))
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03.11.2020 11:41 Ответить
Вам хорошо бы еще читать научиться. Где в посте про кварцевание упоминание о том , что кварцуют маски ? Мне сложно о чем-то говорить с человеком, который не включает голову. Сорри. До свидания...
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03.11.2020 15:41 Ответить
Я задал вопрос. Как Вы будете истреблять вирус, который содержится в частицах, которые задерживаются на внутреннем слое маски и в подмасочном пространстве.
Вы сослались на кварцевание в больницах.
Я и спросил - а как Вы собираетесь упомянутые частицы на маске уничтожать? Кварцеванием что ли?
Правильный ответ: "никак". Вы их просто вдохнете сразу после выдоха. И не будь у Вас маски... вы бы не вдыхали то что на ее нижнем слое задерживается + в подмасочном пространстве. И не перегружали бы этим иммунную систему, уменьшая ее возможности к сопротивлению вирсуам, квиду в том числе.
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03.11.2020 17:02 Ответить
А толку от нее, кроме как добровольной отмены презумпции невиновности?
Наоборот, скорее вредит.
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02.11.2020 16:39 Ответить
Естественно, они не досмотрены. Потому как отсутствует состав правонарушения, а выполнять незаконные распоряжения / требования - никто не обязан.
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02.11.2020 16:38 Ответить
 
 