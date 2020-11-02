Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол
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Наказания за нарушение масочного режима не реализуются на практике.
Об этом заявил советник министр внутренних дел Михаил Апостол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Верховной раде с просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина. Документ находится на рассмотрении в парламенте, согласно ему, штраф за отсутствие маски может составить от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.
"Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить про десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тысяч таких протоколов составлено, в том числе более тысячи - в отношении юридических лиц", - сказал Апостол.
По словам советника главы МВД, проблема в том, что наказания не реализуются на практике.
"Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти — и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", - сказал Апостол.
Пожалуйста, подождите...
Я новіщо нам ця "другая власть" якщо в нас є моновласть виконавчо-законодавча під керівництвом Зебіла.
За счёт населения
Тільки-но починайте з тих очильників, які постійно не носять ці маски. Бо президента ви вже покарали, пам'ятаємо..
Ах да, говорят, она задерживает частицы выдоха которые якобы заведомо больной человек (вы только вдумайтесь, на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!).
Ок, пусть так.
А теперь: что происходит с этими частицами, которые скапливаются в подмасочном пространестве / на внутреннем слое маски?
Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись.
Вот - как????
Просто думайте.
"Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись" - вы серьезно ? Вы правда думаете, что если вы больной, то выдыхая наружу вы становитесь меньше больным ? А вдыхая обратно - больше больным ? Вы серьезно ? У вас есть семейный врач ? расскажите ему про вашу теорию. Вдруг вас ждет нобелевка
А Вы правда думаете, что доза вируса, с которой приходится сталкиваться иммунитету - ничего не решает? Ну-ну))
О том, что циркуляция воздуза не важна - расскажите-ка Вы Вашему врачу. Порекомендуйте ему НЕ проветривать палаты. Послушаете что он скажет, авось поделитесь нобелевкой потом.
Я не становлюсь менее больным, выдыхая в окружающее пространство. Я уменьшаю нагрузку на собственный иммунитет, увеличивая его шансы справиться.
"Рассказать" врачу... ну расскажу. И министру расскажу если посчастливится с ним встретиться. Да только слишком уж хорошая кормушка....
И я очень хотел бы поглядеть на кварцевый аппарат, которым Вы истребите вирус на внутреннем слое маски / подмасочном пространстве, да еще и без отрыва от дыхания. Который неминуемо попадет Вам в легкие со следующим вдохом и обрадует Вашу имунную систему очередной порцией частиц вируса вместо сравнительно чистого воздуха.
Нет, серьезно, хотел бы взглянуть хотя бы на чертеж. Что заключить с Вами агентский договор и отправить чертеж в Стокгольм, в соотв. комитет))
Вы сослались на кварцевание в больницах.
Я и спросил - а как Вы собираетесь упомянутые частицы на маске уничтожать? Кварцеванием что ли?
Правильный ответ: "никак". Вы их просто вдохнете сразу после выдоха. И не будь у Вас маски... вы бы не вдыхали то что на ее нижнем слое задерживается + в подмасочном пространстве. И не перегружали бы этим иммунную систему, уменьшая ее возможности к сопротивлению вирсуам, квиду в том числе.
Наоборот, скорее вредит.