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Новости Политика Украины
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Тарифы на электроэнергию (450) НКРЭКУ (281) Магомедов Муса (17)

Попытки НКРЭКУ преподнести повышенный тариф на электричество как "щадящий" это верх цинизма, - нардеп Магомедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Попытки НКРЭКУ преподнести повышенный тариф на электричество как "щадящий" это верх цинизма, - нардеп Магомедов

За повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии заплатит промышленность, находящаяся на грани выживания, и каждый украинец из своего кармана.

Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Магомедов назвал циничными высказывания главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегурирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка об умеренности повышения тарифа на передачу электроэнергии.

"Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед "зелеными", которые накопило государство. И не только на плечи бизнеса: промышленность, которая и так работает с практически нулевой рентабельностью, заложит расходы в стоимость товаров. А значит, каждому украинцу придется открыть похудевший кошелек", - подчеркнул парламентарий.

Нардеп отметил, что хотя НКРЭКУ под давлением общественности и промышленности отказалась от идеи поднять тариф на передачу электроэнергии вдвое, как планировала изначально, нынешнее повышение тоже существенно ударит по бизнесу, пострадавшему из-за коронакризиса.

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"Тарасюк сказал, что выше 340 гривен за мегаватт цена не вырастет. Но радоваться особенно нечему: это все равно на 100 гривен дороже, чем есть сей час", - добавил Магомедов.

По мнению нардепа, в нынешних кризисных условиях власть должна поддерживать промышленность и население, а не усиливать финансовое давление.

"Промышленность нужно поддерживать, а не нагружать новыми платежками. Она и так находится на грани выживания - из-за кризиса и падения производства. Тысячи украинцев лишись работы за этот год. Сотням тысяч снизили зарплаты, которые просто нечем платить", - подчеркнул депутат.

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Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%, а в 2021 году - до 500 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Тогда глава НКРЭКУ заявил, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году не превысит 340 грн/МВт-ч: этого достаточно, чтобы урегулировать ситуацию с долгами перед "зеленой" генерацией.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компании-прокладки, обогащающиеся на квотах на серную кислоту, зарегистрированы в квартирах, - депутат Магомедов

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Топ комментарии
+10
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней./ В ответ полтора года от артиста анекдот про Волобуева.
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02.11.2020 15:18
+9
И не слова о Зеленском. А ведь раньше всегда во всем был виноват президент Порошенко .
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02.11.2020 15:22
+5
і знову цей "КУКАРІКУ" намагається підвищити тарифи задля підтримки рудого таргана ахмєта
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02.11.2020 15:21
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Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней./ В ответ полтора года от артиста анекдот про Волобуева.
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02.11.2020 15:18 Ответить
і знову цей "КУКАРІКУ" намагається підвищити тарифи задля підтримки рудого таргана ахмєта
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02.11.2020 15:21 Ответить
кругом такая жопа.. но есть и хорошая новость:
Доллар пробил отметку в 80 фублей..

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже пробил отметку в 80 фублей. По состоянию на 10:05 он вырос почти на процент до 80,25 *****..
Курс евро на тот же момент достигал 93,43 *****.
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02.11.2020 15:22 Ответить
велика радость. 1$ - 28,60 грн.
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02.11.2020 15:24 Ответить
Выполяют же обещания.Значит могут...
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02.11.2020 15:32 Ответить
И не слова о Зеленском. А ведь раньше всегда во всем был виноват президент Порошенко .
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02.11.2020 15:22 Ответить
Не КС, так НКРЭКУ. Там уже очередь за неправомерной выгодой.
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02.11.2020 15:24 Ответить
А що, знову Порошенко тобі в штани насрав? От негідник...
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02.11.2020 15:31 Ответить
А що доводиться? Самі собі вже серете? Молодці, навчились. Але б ще штани скидати навчились. Ну, щоб не смерділо так від вас. А то ж смороду...
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02.11.2020 15:44 Ответить
Ну а я про що? В штани вам все сере і сере. От паскудник... І нащо він то? Ви ж самі з тим чудово справляєтесь. Що, що а то вам вдається.
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02.11.2020 16:04 Ответить
При сьогоднішній лавині того дикого трешу ти ще про Пєтюню згадуєш? Чи в тебе просто в зебілізм? Ну тоді зрозуміло, то вже в тебе невиліковно.
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02.11.2020 16:28 Ответить
_А бандиты будут грабить народ бесконечно. Бес-ко-не-чно! Сами они никогда не остановятся. Если только народ, который якобы и есть власть, не поубивает упырей нахер.
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02.11.2020 15:26 Ответить
Как только тщеславное стадо проголодается, тут же открывают свои клювики как подкидыши кукушки, а мы должны их их кормить! Ууу перестрелял всех бы тварей, как Пиночет!
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02.11.2020 15:27 Ответить
бачу що "еПОХа біДНОсті" зебілів дійсно наближується до "КІНЦЯ"
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02.11.2020 15:29 Ответить
Это все Порошенко!
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02.11.2020 15:29 Ответить
да следы Пороха- обнаружены на зелёных костюмах зебилов
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02.11.2020 15:35 Ответить
И этих ахметовских шавок, вместе с ушлепками "ксу" одним пакетом...мусорным
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02.11.2020 15:30 Ответить
имея атомную энергетику и самую дешевую э/энергию, которая на этих атомных станциях производится, мы почему-то должны платить втридорога за зеленую, никто не знает, почему?
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02.11.2020 15:31 Ответить
Потому что при прошлом президенте инвесторам в зелёную энергетику предложили хорошие условия (отмену НДС при ввозе солнечных панелей, гарантированно высокий тариф на покупку зелёной энергетики и тд.) Вот все кто имел связи и деньги построили солнечные и ветровые станции. Но нужно же было понимать, чем больше таких станций, тем дороже средневзвешенный кВт. Но те кто должен был об этом думать думали лишь о своем кармане, а мы теперь должны все возмещать.
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02.11.2020 15:45 Ответить
Не при минулому, а при Янику
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02.11.2020 17:53 Ответить
Правильный вопрос и правильный ответ от Вова Кис. Добавлю, что идея высокого тарифа на эл/энегию - это ловушка была для правительства Украины, которое согласилось (лет 10-12 назад, не важна точность) на повышенный тариф для укр. потребителей за "зелёную" эл/энергию в пакете поставки "зелёного" западного оборудования для укр. производителей эл/энергии плюс постоянная прибыль западным инвесторам за производство энергии. Кредиты нужно было брать только на поставку оборудования (пусть даже дорогого), а не на дальнейшую бесконечную прибыль инвесторам. Издавна в мире помогают одноразово купить удочку для ловли рыбы, но не требуют бесконечно делиться уловом. Смешно, когда инвесторы требуют отдать им прибыль, когда Украина сама не получает прибыль. Тем более, что энергия от других источников более дорогая, чем от атомных электростанций. Европа может позволить себе отказаться от атомной энергии, и склонили к этому Украину на фоне Чернобыля. Однако Украине это совершенно не выгодно (даже с учётом расходов на хранение отходов). Не зря в СССР строили именно атомные станции, и не зря Япония и Франция не отказываются от атомной энергетики, несмотря на аварии, которые в будущем будут минимизированы благодаря постоянным усовершенствованиям. Это подобно тому, как новейшие истребители - продукт постоянного совершенствования.
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02.11.2020 17:13 Ответить
та ні, пік цинізму щось варнякати про високі тарифи на е/е оцій рижемразівькій шавці. Дарма, що вона з металургійної галузі СКМ, а не з ДЕТЕКу.
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02.11.2020 15:36 Ответить
зебилам мониторить надо не чек на Независимость за 30 лет, а скоко вырабатывается э/э , теряется э/э , и не используется э/э и шо надо с этим э/э делать , шоб воздух не греть!
! * э/э - это не звуки, а сокращённо - электроэнергия. Спроби НКРЕКП подати підвищений тариф на електрику як "щадний" - це верх цинізму, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 6940
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02.11.2020 15:40 Ответить
Газ на 35%, электроенергия, интернет, мобильная связь, Сахар, хлеб, бензин .... а деньги ГДЕ брать ? охренели совсем..Давно не гоняли ВАС по тоннелям под ВР?
Господа депутаны, вас собрали в интернете это всеравно что на смитныку и шиш бы вы попали в Раду если бы недокаолиция БПП и НФ не выпендривались напоследок!
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02.11.2020 15:41 Ответить
Господа депутаны, вас собрали в интернете это всеравно что на смитныку
*****
О, пригадав, - Віктор Андрійович Ющенко саме цими словами оцінював свою фракцію "Наша Україна". Свого часу там і Петро Олексійович перебував не на останніх ролях.
Етапи великого шляху, - "від "Солідарності" до "Європейської солідарності, -
01. СДПУ (о)
02. "Солідарність"
03. "Партія регіонів"
04. "Наша Україна"
05. "Блок Петра Порошенка"
06. "Європейська солідарність".

Зеленський хоть дебіл, - з нього який спрос, Хіба шо, "опрос" )))
А от Петро Олексійович дуже розумна людина.
От і робіть висновки.
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02.11.2020 17:32 Ответить
Пора ,чую пора проверить "крепких хозяйственников" на крепость.Градации следующие:
бита,черенок с лопаты, штакетина.
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02.11.2020 16:05 Ответить
Как говаривали при пятом, дешёвая коммуналка ведёт к коррупции. Так что победа не за горами.
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02.11.2020 20:59 Ответить
 
 