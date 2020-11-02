Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Американская компания Johnson & Johnson может провести в Украине третий этап испытания своей вакцины от COVID-19.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны согласовать представитель украинской стороны - Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.
"Johnson & Johnson может запустить испытания третьей клинической фазы в том числе и в Украине. По имеющейся у меня информации, клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить нужно подать в Государственный экспертный центр досье. Там оценивают дизайн этого проекта, все подходы и только после этого допускают на клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяются Государственным экспертным центром совместно с заказчиком", - пояснил Ляшко.
Однако, по его словам, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин через утраченное производство иммунобиологических препаратов.
По данным hromadske, сейчас тестирование вакцины американской компании находится на втором этапе клинических исследований. В октябре Johnson & Johnson решила временно остановить испытания вакцины от COVID-19 из-за непонятной болезни у одного из добровольцев. Тогда официальной причиной остановки тестирования назвали "серьезные побочные эффекты".
Однако уже через неделю специалисты обнаружили, что у мужчины случился инсульт, не связанный с препаратом. Поэтому тестирование вакцины продолжили. Как отмечали в компании, побочные эффекты - это нормальное явление для больших тестирований, а добровольная пауза в опытах не означает прекращения испытаний вообще.
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чем хвастаться?
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
Сказали: мы должны быть первыми, вяличие превыше всего - тестировать потом будете!
Господа проваксеры, Вам представляется уникальный шанс - на деле доказать свою веру в "науку цивилизованного мира".
И уже не отмажешься, мол фу... украинская... Одна из крупнейших мировых компаний, однако...
Ау... (я знаю, ты знаешь, что я именно тебя имею ввиду - теперь это уже приготовленная одним из лучших поваров еда, и предыдущие отмазки извини - но не катят).
Якщо ж його нема в цьому списку тестувальників, - то *** йому на воротнік. Звиняйте за мій хранцузький.