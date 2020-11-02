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Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко

Американская компания Johnson & Johnson может провести в Украине третий этап испытания своей вакцины от COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны согласовать представитель украинской стороны - Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.

"Johnson & Johnson может запустить испытания третьей клинической фазы в том числе и в Украине. По имеющейся у меня информации, клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить нужно подать в Государственный экспертный центр досье. Там оценивают дизайн этого проекта, все подходы и только после этого допускают на клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяются Государственным экспертным центром совместно с заказчиком", - пояснил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорить об украинской вакцине от COVID-19 еще очень рано, - "слуга народа" Радуцкий

Однако, по его словам, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин через утраченное производство иммунобиологических препаратов.

По данным hromadske, сейчас тестирование вакцины американской компании находится на втором этапе клинических исследований. В октябре Johnson & Johnson решила временно остановить испытания вакцины от COVID-19 из-за непонятной болезни у одного из добровольцев. Тогда официальной причиной остановки тестирования назвали "серьезные побочные эффекты".

Однако уже через неделю специалисты обнаружили, что у мужчины случился инсульт, не связанный с препаратом. Поэтому тестирование вакцины продолжили. Как отмечали в компании, побочные эффекты - это нормальное явление для больших тестирований, а добровольная пауза в опытах не означает прекращения испытаний вообще.

Также читайте: У Украины нет статуса разработчика кандидата в вакцины от COVID-19, - Ляшко

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Топ комментарии
+6
это как на подопытных макаках?
чем хвастаться?
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02.11.2020 15:29
+5
Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1189
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02.11.2020 15:29
+5
На макаках это как на Рсее - когда реально вместо макак!
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
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02.11.2020 15:53
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Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1189
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02.11.2020 15:29 Ответить
это как на подопытных макаках?
чем хвастаться?
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02.11.2020 15:29 Ответить
На макаках это как на Рсее - когда реально вместо макак!
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
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02.11.2020 15:53 Ответить
описка - 3 этап
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02.11.2020 15:54 Ответить
Расея свой спутник испытывет на белорусах
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02.11.2020 16:01 Ответить
Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9105
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02.11.2020 16:13 Ответить
Нет, именно как в паРаше. Там тоже было 2 этапа (правда в сумме всего на 160-ти пациентах, вроде как), а потом зарегистрировали и пустили в массовое производство. По сути сейчас у них проходит 3-й этап тестирования. И у нас тоже будет 3-й. Интересна схема отбора добровольцев. Или как в паРаше привьют госработников и военных в принудительном порядке?
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02.11.2020 16:34 Ответить
Да не было там 2-х этапов, а если были то только на бумаге.
Сказали: мы должны быть первыми, вяличие превыше всего - тестировать потом будете!
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02.11.2020 16:40 Ответить
Это понятно. Но самый важный именно 3 этап. На первых двух по сути выясняют, образует ли она антитела, какая дозировка нужна, и не убивает ли она здоровых пациентов сразу. А именно испытания на десятках тысяч различных людей - это третий этап. К примеру, нашумевшая AstraZeneca, третий этап испытаний проводит не в Британии, а в Индии. Отсюда как бы понятно, почему выбрали нас. Гордиться этим уж точно не стоит.
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02.11.2020 16:51 Ответить
є підтвердження, що на макаках перевірено, і вони після цього не здохли?
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02.11.2020 19:38 Ответить
Є. І тільки ублюдки про це не знають, бо занадто тупі і не цікавляться біоогією і медициною.
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02.11.2020 23:13 Ответить
не знаю, помогут ли нам Джонсоны, но я больше балдею от отечественной вакцины "Зорян & Шкирян"
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02.11.2020 15:32 Ответить
Испытаешь на сбе,потом расскажешь...
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02.11.2020 15:36 Ответить
На депутатах будуть тестувати?
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02.11.2020 16:21 Ответить
На депутатах пусть лучше отечественное Г тестируют. А эту можно на полиции испытать. Я бы так сделал Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 622 .
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02.11.2020 16:36 Ответить
Бгг...
Господа проваксеры, Вам представляется уникальный шанс - на деле доказать свою веру в "науку цивилизованного мира".
И уже не отмажешься, мол фу... украинская... Одна из крупнейших мировых компаний, однако...
Ау... (я знаю, ты знаешь, что я именно тебя имею ввиду - теперь это уже приготовленная одним из лучших поваров еда, и предыдущие отмазки извини - но не катят).
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02.11.2020 16:37 Ответить
А кто это включил Украину? Украинцы что рабы, над которыми можно проводить опыты? Это что за компания? Производитель мыла и шампуня? Так пусть на американцах своих и тестируют, при чем тут украинцы. Или американцам, в случае чего,придется миллионы долларов компенсации выплатить, а подопытным украинцам о любви к науке можно будет рассказывать? Вот пуст тот, кто это придумал испытает ее на себе и своих детях, а мы посмотрим.
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02.11.2020 17:03 Ответить
Вакцину випробовують на добровольцях. Не тупи.
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02.11.2020 18:39 Ответить
Janssen Pharmaceutica у складі J&J з 1961 року. Вибачте, але я скоріше погоджусь на вакцину Дж та Дж у клін.дослідженні задарма а ніж на Фаворовську з доплатою...
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02.11.2020 22:29 Ответить
А я ни на какую не соглашусь.
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02.11.2020 22:45 Ответить
Хто тебе примушує?? У випробуванні беруть участь ТІЛЬКИ розумні люди. Інших туди не допускають.
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02.11.2020 23:07 Ответить
Вот пусть на Ляшко ее и тестируют. Дебилы, мля, не может быть вакцины от ковида-2019.
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02.11.2020 17:57 Ответить
Підтримую. Якщо Ляшко включив \Україну в список тестувань, то він і повинен бути найпершим протестованим піддослідним кроликом.
Якщо ж його нема в цьому списку тестувальників, - то *** йому на воротнік. Звиняйте за мій хранцузький. Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7891
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02.11.2020 18:07 Ответить
Какой там ЕС, нас расматривают как подопытных крыс, уроды
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02.11.2020 18:28 Ответить
Ватные дураки. Мне стыдно за вас.
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02.11.2020 18:41 Ответить
Не тупи.
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02.11.2020 18:42 Ответить
Вакцину випробовують на добровольцях, при цьому виплачують винагороду. Завжди так робиться. Не можна бути бути настільки дебільними, як наш президент. Випробування проходять у США, Бразилії, Великобританії і багатьох інших країнах. Країни, у яких проходять випробування мають право на першочергові закупки готової вакцини. І тільки тупорилі люди про не знають.
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02.11.2020 23:11 Ответить
Только лучшим союзникам такое снилось. Спасибо за оказанную честь.
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02.11.2020 20:57 Ответить
 
 