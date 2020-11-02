Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко

Американская компания Johnson & Johnson может провести в Украине третий этап испытания своей вакцины от COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Так, Украину включили в список возможных кандидатов для тестирования вакцины на последнем, третьем этапе испытаний. Однако это решение со своей стороны согласовать представитель украинской стороны - Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения.

"Johnson & Johnson может запустить испытания третьей клинической фазы в том числе и в Украине. По имеющейся у меня информации, клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем как его проводить нужно подать в Государственный экспертный центр досье. Там оценивают дизайн этого проекта, все подходы и только после этого допускают на клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяются Государственным экспертным центром совместно с заказчиком", - пояснил Ляшко.

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Однако, по его словам, в Украине достаточно редко проводятся испытания вакцин через утраченное производство иммунобиологических препаратов.

По данным hromadske, сейчас тестирование вакцины американской компании находится на втором этапе клинических исследований. В октябре Johnson & Johnson решила временно остановить испытания вакцины от COVID-19 из-за непонятной болезни у одного из добровольцев. Тогда официальной причиной остановки тестирования назвали "серьезные побочные эффекты".

Однако уже через неделю специалисты обнаружили, что у мужчины случился инсульт, не связанный с препаратом. Поэтому тестирование вакцины продолжили. Как отмечали в компании, побочные эффекты - это нормальное явление для больших тестирований, а добровольная пауза в опытах не означает прекращения испытаний вообще.

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