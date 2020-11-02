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Новости Политика Украины
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Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов

На 19.00 запланирована встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Президент будет просить о поддержке своего законопроекта, который подвергся жесткой критике со стороны оппозиции, многих адвокатов и юристов

По данным Цензор.НЕТ, многие "слуги" не подтвердили своего присутствия на встрече - по различным уважительным причинам. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На выходных президент проводил серию встреч с главами депутатских групп, пытался склонить в свою пользу большинство. Но не получилось. Сегодня президент хочет добиться консолидированной поддержки напрямую от депутатов, однако судя по явке, с этим также возникнут проблемы. Политика ОП для фракции также непонятна и также непредсказуема, как и для общества в целом. Депутаты ждут объединяющую повестку, которой пока нет, есть просто желание возложить ответственность на парламент не только за голосование, но и за ситуацию в целом. Но многие депутатские группы недовольны, что управляют страной одни, а отвечать за их провалы и ошибки должны другие, которых отставили в сторону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - "слугам народа": Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба. АУДИО

Судя по всему, Зеленскому придется проводить еще не одну встречу для консолидации голосов.

Президенту надо искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и надо объединять позиции с разными силами и во фракции, и в парламенте", - рассказал журналист.

Ранее СМИ обнародовали аудиообращение президента Владимира Зеленского к нардепам фракции "СН": "Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+15
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Кому цей янелох42 потрібен.

Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
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02.11.2020 15:31
+11
Следователям, суду присяжный, самодеятельвости мартусовской ИТК.
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02.11.2020 15:33
+11
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2523
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02.11.2020 15:45
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Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Кому цей янелох42 потрібен.

Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
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02.11.2020 15:31 Ответить
Следователям, суду присяжный, самодеятельвости мартусовской ИТК.
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02.11.2020 15:33 Ответить
Авжеж, але вони не депутати, а тут про них мова
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02.11.2020 15:35 Ответить
Та вы спросили, кому оно нужен, я вам ответил.
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02.11.2020 15:39 Ответить
Где то горько зарыдала Мендельша. Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9485
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02.11.2020 15:53 Ответить
кручу, верчу, оЗЕленить хочу ! Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9163
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02.11.2020 15:58 Ответить
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!

А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
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02.11.2020 17:51 Ответить
А шо ж такое
Уже не хотят делать их ещё раз?
Беда бедося)))
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02.11.2020 15:32 Ответить
"Это даже не просьба "
А что тогда ,приказ ?
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02.11.2020 15:32 Ответить
Угу.Как у Йоськи приказ 227-ни шагу назад.Заградотрядами будет командовать Агрохимия.
Дезертиров будет публично сжирать Юзик. Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9936
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02.11.2020 15:57 Ответить
Необходимы новые выборы президента и верховной рады! ЗЕбилы банкроты растерявшие народную поддержку!
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02.11.2020 15:32 Ответить
Чекай, ще дна немає, ще достатьо зебілів.
Хай піде на хвилі ненависті.
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02.11.2020 15:36 Ответить
А хто прийде ? опзж і " майбутнє коломойського " ?
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02.11.2020 15:41 Ответить
Ну оно и так и так прийдет через 3 года. ОПЗЖ получит свои 20-25% а За Майбах свои 10-15% просто с каждым днем их рейтинг будет расти и расти! Поэтому лучше сейчас!
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02.11.2020 15:43 Ответить
Без майдану ніяк. А з ним проблеми.
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02.11.2020 15:36 Ответить
Зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых ради диктатуры хочет принять и спереди и сзади!
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02.11.2020 15:34 Ответить
Яка диктатура, аби не вбили.
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02.11.2020 15:37 Ответить
Нет с КС как раз диктатура. Он соберет все 3 ветки власти если прокатит! Тут и с решением КС всё не так однозначно. У Зеленского там косяков тоже выше крыши! Получаеться он одним ходом убивает сразу 2 зайцев получает 146% свой КС и плюс индульгенцию по своим косякам в декларации! Не надо думать что Зеленский совсем дебил. Он и его кукловоды разыграли блестящую комбинацию!
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02.11.2020 15:41 Ответить
А якщо реально?
Про кукловодів не скажу, а "Зеленский совсем дебил". Не в медичному значенні, звісно.
Він [Зе] потрапив в лещата між кукловодами й народом. А 3-х гілок йому не збрати. Он, парламент вже виходить з під його контролю (не кукловодів).. виконача і не була під його контролем. Навіть новий склад КС лише на 30% буде за ним.

А якщо казати про кукловодів, то вони і на сьогодні мають усі 3 гілки влади. Кожен кормиться на своїй ділянці.
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02.11.2020 15:52 Ответить
Ну ти Згоден що ляйководи керуют Зеленским то тоді іще жахливіше виходить! Ляководи будут творити зло за спиною Зеленского що добавляє важиль який буде держати Зеленского на паску! І у Зеленского не буде вибору тому що поти його ляйководи будут в беспеці поки в беспечи буде і він і він розуміе що в будь який момент його принесуть у жертву!
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02.11.2020 15:58 Ответить
Авжеж. Щодо ляльковолів згрден. Але ж ти про блаЗеня казав щодо актриси. (15:34) От і я саме про нього (15:37).
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02.11.2020 16:54 Ответить
Тоді буде діктатура з маріонеткою Зеленским!
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02.11.2020 15:59 Ответить
Підете проти мови - опинитесь в Ростові:
https://www.youtube.com/watch?v=cpoKZ9GeaUw&ab_channel=STERNENKO
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02.11.2020 15:35 Ответить
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 101
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02.11.2020 15:35 Ответить
Выбрали клоуна преЗедентом, а теперь удивляются, что все литит в Тар-трарары... Зебилы-с.
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02.11.2020 15:40 Ответить
значить, ЗЕ-ультиматум прийнятим не буде.

Хана ЗЕ-монобільшості.
Вони і бюджет 2021 не приймуть. Що означатиме розпуск парламенту.
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02.11.2020 15:42 Ответить
А теперь нужно подпрыгнуть и поцеловать лысого в темЯчкО , может поможет .
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02.11.2020 15:43 Ответить
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2523
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02.11.2020 15:45 Ответить
Слюший, савсем тэбя эти щлюги нэ уважают!💩
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02.11.2020 15:51 Ответить
Президенту надо искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и надо объединять позиции с разными силами и во фракции, и в парламенте", - рассказал журналист.

Нiт , так нiчого не вийде .
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02.11.2020 15:51 Ответить
Аншлаг у клоуна не получился...
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02.11.2020 16:01 Ответить
Боюсь за государство! Такое впечатление оно ушло в глубокое пике, и ему помогают со всех сторон.Необходимы радикальные меры , или нам ТРУБА! Но не с нашими дэпутатами.У них другие цели и задачи!
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02.11.2020 16:03 Ответить
ПреЗедент со своей командой непродуманными шагами добился такой популярности, что "95 квартал" нервно курит в сторонке.
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02.11.2020 16:03 Ответить
Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2141
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02.11.2020 16:05 Ответить
морозятся, болеют типа
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02.11.2020 16:12 Ответить
У тебя здесь нет власти. Как во Властелине Колец.
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02.11.2020 16:33 Ответить
Следующим Президентом будет Рабинович,а премьером Медведчук.Порздравляю с будущим вхождением в орду на правах захудалой колонии.
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02.11.2020 16:59 Ответить
Как у наблюдателя за поведением Зе, сложилось мнение, клоун так и не стал, и никогда не станет презом, не по Сеньке шапка, но он пытается имитировать преза, проявляет показную активность, чаще невпопад, выглядит неуклюже, и это пыль в глаза для того, чтобы скрыть тесную связь с бесом путлером, для ликвидации Украины за гарантию безопасности, и хороший куш, сейчас главная задача этого афериста, остаться на свободе и в живых, а задача 40миллионного общества, сохранить страну, для чего надо отстранить клоуна от керма до тех пор, пока не будет назначен исполняющий обязанности, а потом судить.
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02.11.2020 17:26 Ответить
Как у наблюдателя за поведением Зе, сложилось мнение, клоун так и не стал, и никогда не станет презом, не по Сеньке шапка, но он пытается имитировать преза, проявляет показную активность, чаще невпопад, выглядит неуклюже, и это пыль в глаза для того, чтобы скрыть тесную связь с бесом путлером, для ликвидации Украины за гарантию безопасности, и хороший куш, сейчас главная задача этого афериста, остаться на свободе и в живых, а задача 40миллионного общества, сохранить страну, для чего надо отстранить клоуна от керма до тех пор, пока не будет назначен исполняющий обязанности, а потом судить.
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02.11.2020 17:28 Ответить
Даже не читаю статью.
Уверен,во всем виноват Порошенко.
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02.11.2020 17:59 Ответить
- Петро Порошенко: "Зеленський не розуміє цінності безвізу і складності його отримання, тому безвідповідально його руйнує"


"Зеленський не усвідомлює, який складний шлях пройшла Україна для здобуття безвізового режиму з Євросоюзом, тому безвідповідально руйнує його разом зі своїм політичним та бізнесовим партнером, олігархом Коломойським, який зацікавлений у поверненні нашої держави в російську орбіту" - заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у програмі «Гончаренко рулить». П'ятий Президент нагадав, скільки зусиль довелося докласти його команді, українському парламенту і європейським партнерам, щоб вільне пересування українців країнами ЄС стало реальністю.
«Велика кількість людей не вірила взагалі, що нам безвіз дадуть. Я згадую всі ці аналітичні нотатки і виступи з трибуни Верховної Ради. Більше того, вже коли я запрошував для того, щоб проголосувати останній пакет наших домовленостей, я буду пам'ятати дуже довго, коли двоє лідерів фракцій кажуть: пане Президенте, не обманюйте нас, безвізу ніколи не буде і ви просто хочете провести, спекулюючи безвізом, ці законопроекти», - говорить Порошенко.
Петро Порошенко зазначив, що це вдалося завдяки політичній волі українського керівництва і європейських партнерів. «Не тільки наша політична воля. Але й та потужна підтримка, яку я особисто і Україна мала з боку керівників країн-членів Євросоюзу. Бо для них це було небезпечно - для лідерів держав Євросоюзу. В умовах дуже жорсткої кризи біженців ідея надання Україні безвізу в їхніх країнах була непопулярною. І напередодні їхніх виборів голосувати за те, щоб Україні надати безвіз, деякі з них розглядали як самогубство», - наголошує Петро Порошенко.
«Технологічний прийом дипломатичних переговорів полягав у наступному. Спочатку умов було 80, закінчили ми на 140. І коли їх було 100, я попросив Жан-Клода Юнкера - давайте ми підведемо риску. Напишіть всі вимоги - ми їх всі виконаємо. Але просто щоб це не було як безкінечний процес. І він написав. Я сказав - поставте свій підпис. Дональде (Туск), постав свій підпис. І більше ми це не змінюємо», - згадує Порошенко деталі переговорів.
«Я навмисне ставив терміни, для того щоб показати, що це є тиск мого слова, яке я давав на базі їхніх обіцянок. 11 червня 2017 року день народження мого батька був для мене одним із найбільш щасливих днів, коли ми на кордоні із Словаччиною в Закарпатті зустрілися з моїм другом Андреєм Кіскою, президентом Словаччини і символічно відкрили двері в Європу», - говорить Порошенко.
«Ті люди, які не розуміють важкість його отримання і цінність безвізу, на сьогоднішній день абсолютно безвідповідально ставляться, руйнуючи безвізові пакети», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Я сподіваюсь, що це не свідоме відштовхування Європи, яке робить Володимир Зеленський. А тут є комбінація некомпетентності і дилетанства Зеленського, який не розуміє, що він робить, і абсолютно брудна гра його бізнес-партнера Коломойського, його політичного партнера, який дуже незацікавлений в європейській інтеграції України. Який зацікавлений в зупинці співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і розвороті нас до Російської Федерації, бо там таких, як він, чекають», - вважає Порошенко. «Ми точно будемо це зупиняти. Я звернувся до наших європейських друзів і партнерів з проханням: не забирайте в українців безвіз. Українці не винні в злочинних некомпетентних діях влади. Якщо треба забрати в когось - заберіть його в тих, хто був долучений до цих рішень. І нехай замість того, щоб їздити в свої Куршавелі, Монако чи Зальцбурги, нехай їздять в Ростов, Москву, а може навіть і в Магадан, і там подивляться краєвиди», - попередив лідер опозиції.
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02.11.2020 18:07 Ответить
зеля наверное ждет поддержки от бужанского и ему подобным?))
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02.11.2020 19:27 Ответить
 
 