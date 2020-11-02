Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На 19.00 запланирована встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Президент будет просить о поддержке своего законопроекта, который подвергся жесткой критике со стороны оппозиции, многих адвокатов и юристов
По данным Цензор.НЕТ, многие "слуги" не подтвердили своего присутствия на встрече - по различным уважительным причинам. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На выходных президент проводил серию встреч с главами депутатских групп, пытался склонить в свою пользу большинство. Но не получилось. Сегодня президент хочет добиться консолидированной поддержки напрямую от депутатов, однако судя по явке, с этим также возникнут проблемы. Политика ОП для фракции также непонятна и также непредсказуема, как и для общества в целом. Депутаты ждут объединяющую повестку, которой пока нет, есть просто желание возложить ответственность на парламент не только за голосование, но и за ситуацию в целом. Но многие депутатские группы недовольны, что управляют страной одни, а отвечать за их провалы и ошибки должны другие, которых отставили в сторону.
Судя по всему, Зеленскому придется проводить еще не одну встречу для консолидации голосов.
Президенту надо искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и надо объединять позиции с разными силами и во фракции, и в парламенте", - рассказал журналист.
Ранее СМИ обнародовали аудиообращение президента Владимира Зеленского к нардепам фракции "СН": "Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.
-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
Уже не хотят делать их ещё раз?
Беда бедося)))
А что тогда ,приказ ?
Дезертиров будет публично сжирать Юзик.
Хай піде на хвилі ненависті.
Про кукловодів не скажу, а "Зеленский совсем дебил". Не в медичному значенні, звісно.
Він [Зе] потрапив в лещата між кукловодами й народом. А 3-х гілок йому не збрати. Он, парламент вже виходить з під його контролю (не кукловодів).. виконача і не була під його контролем. Навіть новий склад КС лише на 30% буде за ним.
А якщо казати про кукловодів, то вони і на сьогодні мають усі 3 гілки влади. Кожен кормиться на своїй ділянці.
https://www.youtube.com/watch?v=cpoKZ9GeaUw&ab_channel=STERNENKO
Хана ЗЕ-монобільшості.
Вони і бюджет 2021 не приймуть. Що означатиме розпуск парламенту.
Нiт , так нiчого не вийде .
Уверен,во всем виноват Порошенко.
"Зеленський не усвідомлює, який складний шлях пройшла Україна для здобуття безвізового режиму з Євросоюзом, тому безвідповідально руйнує його разом зі своїм політичним та бізнесовим партнером, олігархом Коломойським, який зацікавлений у поверненні нашої держави в російську орбіту" - заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у програмі «Гончаренко рулить». П'ятий Президент нагадав, скільки зусиль довелося докласти його команді, українському парламенту і європейським партнерам, щоб вільне пересування українців країнами ЄС стало реальністю.
«Велика кількість людей не вірила взагалі, що нам безвіз дадуть. Я згадую всі ці аналітичні нотатки і виступи з трибуни Верховної Ради. Більше того, вже коли я запрошував для того, щоб проголосувати останній пакет наших домовленостей, я буду пам'ятати дуже довго, коли двоє лідерів фракцій кажуть: пане Президенте, не обманюйте нас, безвізу ніколи не буде і ви просто хочете провести, спекулюючи безвізом, ці законопроекти», - говорить Порошенко.
Петро Порошенко зазначив, що це вдалося завдяки політичній волі українського керівництва і європейських партнерів. «Не тільки наша політична воля. Але й та потужна підтримка, яку я особисто і Україна мала з боку керівників країн-членів Євросоюзу. Бо для них це було небезпечно - для лідерів держав Євросоюзу. В умовах дуже жорсткої кризи біженців ідея надання Україні безвізу в їхніх країнах була непопулярною. І напередодні їхніх виборів голосувати за те, щоб Україні надати безвіз, деякі з них розглядали як самогубство», - наголошує Петро Порошенко.
«Технологічний прийом дипломатичних переговорів полягав у наступному. Спочатку умов було 80, закінчили ми на 140. І коли їх було 100, я попросив Жан-Клода Юнкера - давайте ми підведемо риску. Напишіть всі вимоги - ми їх всі виконаємо. Але просто щоб це не було як безкінечний процес. І він написав. Я сказав - поставте свій підпис. Дональде (Туск), постав свій підпис. І більше ми це не змінюємо», - згадує Порошенко деталі переговорів.
«Я навмисне ставив терміни, для того щоб показати, що це є тиск мого слова, яке я давав на базі їхніх обіцянок. 11 червня 2017 року день народження мого батька був для мене одним із найбільш щасливих днів, коли ми на кордоні із Словаччиною в Закарпатті зустрілися з моїм другом Андреєм Кіскою, президентом Словаччини і символічно відкрили двері в Європу», - говорить Порошенко.
«Ті люди, які не розуміють важкість його отримання і цінність безвізу, на сьогоднішній день абсолютно безвідповідально ставляться, руйнуючи безвізові пакети», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Я сподіваюсь, що це не свідоме відштовхування Європи, яке робить Володимир Зеленський. А тут є комбінація некомпетентності і дилетанства Зеленського, який не розуміє, що він робить, і абсолютно брудна гра його бізнес-партнера Коломойського, його політичного партнера, який дуже незацікавлений в європейській інтеграції України. Який зацікавлений в зупинці співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і розвороті нас до Російської Федерації, бо там таких, як він, чекають», - вважає Порошенко. «Ми точно будемо це зупиняти. Я звернувся до наших європейських друзів і партнерів з проханням: не забирайте в українців безвіз. Українці не винні в злочинних некомпетентних діях влади. Якщо треба забрати в когось - заберіть його в тих, хто був долучений до цих рішень. І нехай замість того, щоб їздити в свої Куршавелі, Монако чи Зальцбурги, нехай їздять в Ростов, Москву, а може навіть і в Магадан, і там подивляться краєвиди», - попередив лідер опозиції.