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"Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко

После поставки "Ремдесивиру" в Украину, он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача.

"Да. Он есть в протоколе лечения, который утвержден Министерством здравоохранения. Уже проведены закупки и предоставлено разрешение Минздрава на его ввоз. Пока он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

После заявления Всемирной организации здравоохранения, через два дня препарат был зарегистрирован FDA в США, как первый препарат, который оказывает специфическое действие от коронавирусной болезни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19

"Препарат есть в протоколе лечения, закупка состоялась, а его эффективность оценивают другие специалисты", - отметил Ляшко.

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.

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Топ комментарии
+6
Но напомню: доктор смерть - всё ещё Уляна Супрун

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 590
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02.11.2020 16:07
+5
Проторенная дорожка. Бесплатные лекарства - в больницы, оттуда сразу в больничные аптечные киоски и денежки персоналу. Это, наверное, потому что у нас медицина бесплатная и врачи честные.
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02.11.2020 15:57
+5
Ха! Она тут давно уже живет и прекрасно себя чувствует! "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5871

Не кидайте рекламщиков

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4423
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02.11.2020 16:16
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Правила форума Совет форумчан
Можно себе представить то распределение ,оно будет называться АУКЦИОН ... "Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7294
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02.11.2020 15:53 Ответить
аукцион во многих городах только для того,что бы попасть в стационар,а тут еще один вариант заработка.
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02.11.2020 16:22 Ответить
Для тех, у кого в кошельке еще что то останется после выдающегося повышения цены на газ, ремдесивир будет доступен и в аптеке, и у врача из под полы...
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02.11.2020 15:54 Ответить
Проторенная дорожка. Бесплатные лекарства - в больницы, оттуда сразу в больничные аптечные киоски и денежки персоналу. Это, наверное, потому что у нас медицина бесплатная и врачи честные.
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02.11.2020 15:57 Ответить
По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228577

Тобто це для досимптомного періоду, який в лікарнях не зустріти.
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02.11.2020 16:01 Ответить
Именно так. Этого даже производитель не отрицал. Кроме того, даже в этом случае, препарат никак не влияет на количество людей, которым будет нужна госпитализация, на потребность в кислороде, на частоту возникновения осложнений и летальность. Стоимость курса где-то 2-2,5 тыс. у.е. Но есть подозрения, что нам завезут не ремдесивир из США, а его дженерик из Индии. Тогда стоимость будет раз в десять ниже.
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02.11.2020 16:41 Ответить
вот и так родилась коррупция .......
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02.11.2020 16:05 Ответить
Ха! Она тут давно уже живет и прекрасно себя чувствует! "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5871

Не кидайте рекламщиков

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4423
показать весь комментарий
02.11.2020 16:16 Ответить
Но напомню: доктор смерть - всё ещё Уляна Супрун

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 590
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02.11.2020 16:07 Ответить
"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3161
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02.11.2020 17:27 Ответить
А закупить за миллиарды фонда ковид, потраченные на дорожные откаты нельзя? Или мозгов не было?
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02.11.2020 16:08 Ответить
Щось оце:
"ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни" та "препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни" Источник: https://censor.net/ru/n3228577

у мене не стикується з оцим:
"он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача" Источник: https://censor.net/ru/n3228577

З якого дива людина без симптомів опинилася в лікарні під наглядом лікаря? А тим, хто лікується вдома зась? Ніц не розумію!
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02.11.2020 16:10 Ответить
"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4398
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02.11.2020 16:12 Ответить
интересно, почем он будет на олх?
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02.11.2020 16:29 Ответить
Тільки що знайшов в гуглі,що якісь ділки пропонують ремдесевір за 7000 гривень флакончик 100 мг!Якість упаковки на фото нагадує упаковку ветпрепаратів.Лохотрон запущено!
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02.11.2020 16:55 Ответить
Как раз хватит не всех депутанов и приближенных, достанется и главврачам, ну а остальных- з...пу конскую на воротник и йух в рот для профилактики и что б голова не шаталась.
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02.11.2020 16:38 Ответить
Як і будь який противірусний препарат ремдесевір ефективний тільки ще до розвитку симптомів та кліничної картини захворювання, скоріше як засіб профілактики, а не лікування, в лікарнях вже потрібні кисень, вітаміни, ******* антибіотики та протиемболічні ліки. І пан Ляшко разом з міністром здоровозахоронення хай іде у сраку з такими своїми рішеннями
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02.11.2020 16:53 Ответить
Да успокойтесь Вы - это не для Вас закупают. Эти уроды тестируют себя при каждом чихе. Вот как раз им он может помочь. А Вы что подумали, что это для больных в больницы? Там от него действительно толку нет, так как попадают туда уже после осложнений.
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02.11.2020 17:09 Ответить
Что то жулька вспомнилась,встречающая тамифлю.... К чему бы это?
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02.11.2020 17:06 Ответить
На тот момент это было своевременной реакцией. Да, Тамифлю тоже оказался пустышкой, результаты исследований оказались фальсифицированными, но в рекомендациях ВОЗ он так и остался. Здесь же закупают препарат, эффективность которого уже опровергнута испытаниями. Почувствуйте разницу!
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02.11.2020 17:12 Ответить
То что Вы нашли под маркой Ремдесивира в аптеке за 7000 грн - дженерик. Цена на оригинальный препарат 390$ за флакон. Это цена, по которой США продает препарат развитым странам. Курс - 5 флаконов. Дженерики же могут стоить раз в 10 дешевле.
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02.11.2020 17:23 Ответить
Значит будут красть
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02.11.2020 17:42 Ответить
Ремдесивир не показал эффективности при применении на тяжелых больных!!!! ТОЧКА!!!!
Все противовирусные препараты эффективны на этапе вирусемии а это 1-5 а вообще 1-3 день болезни те при первых симптомах. На 5-7 день тяжелого течения болезни уровень лимфоцитов падает до 1-2% и также полным ходом разрушаеються и гибнут эритроциты. Те с 5-7 дня надо бороться с последствиями вируса . Единственно доказые эффективные препараты на этом этапе это кортикостероиды и противотромбичсекие средства ( они довольно дешевые и вдастатке всегда) ну и некоторые другие очень дорогие препараты. А ремдесивир по эффективности сравним как с гидроксихлорохином авиганом рибавирином умифеновиром и тамифлю . Все дело в дозировках и способах введения)))))
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02.11.2020 17:57 Ответить
ага. даже скидки есть "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8400
тыц
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02.11.2020 19:57 Ответить
 
 