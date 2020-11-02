"Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко
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После поставки "Ремдесивиру" в Украину, он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача.
"Да. Он есть в протоколе лечения, который утвержден Министерством здравоохранения. Уже проведены закупки и предоставлено разрешение Минздрава на его ввоз. Пока он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача", - отметил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
После заявления Всемирной организации здравоохранения, через два дня препарат был зарегистрирован FDA в США, как первый препарат, который оказывает специфическое действие от коронавирусной болезни.
"Препарат есть в протоколе лечения, закупка состоялась, а его эффективность оценивают другие специалисты", - отметил Ляшко.
2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.
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Джерело: https://censor.net/ru/n3228577
Тобто це для досимптомного періоду, який в лікарнях не зустріти.
Не кидайте рекламщиков
"ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни" та "препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни" Источник: https://censor.net/ru/n3228577
у мене не стикується з оцим:
"он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача" Источник: https://censor.net/ru/n3228577
З якого дива людина без симптомів опинилася в лікарні під наглядом лікаря? А тим, хто лікується вдома зась? Ніц не розумію!
Все противовирусные препараты эффективны на этапе вирусемии а это 1-5 а вообще 1-3 день болезни те при первых симптомах. На 5-7 день тяжелого течения болезни уровень лимфоцитов падает до 1-2% и также полным ходом разрушаеються и гибнут эритроциты. Те с 5-7 дня надо бороться с последствиями вируса . Единственно доказые эффективные препараты на этом этапе это кортикостероиды и противотромбичсекие средства ( они довольно дешевые и вдастатке всегда) ну и некоторые другие очень дорогие препараты. А ремдесивир по эффективности сравним как с гидроксихлорохином авиганом рибавирином умифеновиром и тамифлю . Все дело в дозировках и способах введения)))))
тыц