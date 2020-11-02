Больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области, - ОГА
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Больницы Ужгорода заполнены на 100%, из-за этого тяжелобольных вынуждены везти в другие районы Закарпатской области.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области", - говорится в сообщении.
21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирус до 30%, а 30 октября - до 50%.
29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНС "Центральная городская клиническая больница" г. Ужгород многопрофильный COVID-19 госпиталь.
"Все решения, по состоянию на сегодня, не выполнены и саботируются", - подчеркнули в ОГА.
Отмечается, что в субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу, из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер.
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Каких 25, тесть за месяц потратил 43, и сейчас вторую неделю дома встать не может, задыхается, 60% легких нет
Ау, куда порятались? Ужгородские и харьковские больницы к Вашим услугам, сволочи! А вскоре и одесские.
та ось вони, нікуди не поділися
Тимофеев, Вы не из Одессы случаем?
Я в 90-х там служил, так все тамошние думали, что если из Закарпатья, знач мадяр и других языков не знаю))) О румынах не слыхали, кстати
Так вот Ужгород вообще никуда не рвётся из Украины, а вот венгры и румуны закарпатские, так хоть сегодня