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Новости Политика Украины
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ВР (10582) КС (1011) Арахамия (762)

Арахамия приехал в КС: Буду просить объяснить, "почему все происходит в супертурборежиме, все закрыто и непрозрачно". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хочет пообщаться с главой Конституционного Суда Александром Тупицким, чтобы узнать причину оперативного рассмотрения судом дел в закрытом режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24".

"Конституционный суд может увидеть, что у него нет доверия общества и добровольно пойти в отставку", - отметил глава фракции.

Вместе с тем, Арахамия выразил сомнение в том, что это будет сделано.

Также, по словам Арахамии, глава суда мог бы инициировать свое переизбрание.

Нардеп не исключил, что приход депутатов в КС может быть расценен как элемент давления на суд.

Читайте: Возможно, казармы и спортивные арены через несколько недель придется переоборудовать в госпитали, - Арахамия

"Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и призывать к этому (не будем. - Ред.).. Возможно, буду просить господина Тупицкого сделать перерыв на 10 минут и пояснить, почему все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно", - сказал Арахамия.

"Даже если мы на этой неделе восстанавливаем эти законопроекты (по антикоррупционному законодательству. - Ред.), уголовные производства против них (судей КС. - Ред.) уже будут закрыты. То есть, они фактически таким образом (принимая решения по антикоррупционному законодательству. - Ред.) закрывали свою спину", - добавил Арахамия.

По словам парламентария, никакого разъяснения от КС в Верховную Раду по поводу решения не поступало.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в парламенте голоса для поддержки президентского законопроекта по КС, Арахамия сказал, что пока не известно, кто из других фракций поддержит: "У фракции голоса есть. Но нам нужны будут в том числе и партнёры по голосованию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об обновлении состава Конституционного Суда согласовано с ЕС и послами G7, - Арахамия

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Топ комментарии
+43
Интересно, как эти ублюдки ответять этому подонку? Пшол НА или пшол В.
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02.11.2020 16:09
+23
Арахамия приехал в КС: Буду просить объяснить, "почему все происходит в супертурборежиме, все закрыто и непрозрачно" - Цензор.НЕТ 9768
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02.11.2020 16:26
+19
Новый анекдот, Агрохимия вдруг решил, что он что-то решает)
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02.11.2020 16:13
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поехал , ознакомить КС с планом действия от рашиста читать
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02.11.2020 17:10 Ответить
Почему? Потому что Гладиолус! Управляемый Хаос- вещь странная! Сегодня ты кому то в Метро на ногу наступил- и не извинился, а через месяц- Цунами снесет пол побережья ,где то на Экваторе. Казалось бы - причем здесь Я? Да Арахамия?
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02.11.2020 17:16 Ответить
Давид, а ты кто...................?
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02.11.2020 17:17 Ответить
Ахаха! Винахідники турборежиму проситимуть КС пояснити, чому рішення приймають у турборежимі.
Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 2820
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02.11.2020 17:20 Ответить
Парасюка с собой взял? Иначе толку не будет.
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02.11.2020 17:22 Ответить
Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 8264
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02.11.2020 17:24 Ответить
Эта не бритая обезьяна, что то будет узнавать в ксу..., да они уже в СИЗО должны сидеть !
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02.11.2020 17:56 Ответить
Забеспокоились, что Закон о дерибане Земли будет не конституционным, еще бы всвю призватизацию сделал не законной , и акции раздали рабочим и народу , а часть оставили в фонде будущих поколениий и приумножали, а зарплату за управление платитили с прибыли, а не за убытки, тогда и декларации чиновникам можно было отменять, они просто не нужны.
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02.11.2020 18:19 Ответить
"маляву" потрібно було особисто відвезти. Ну, ну
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02.11.2020 18:27 Ответить
Чего они все небритые? Бомжары какие то. Что Зеленский, что этот "украинец".
Выглядит, как дурачок и разговаривает, как дурачок. Круглый дурак, короче этот Арахмия.
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02.11.2020 18:39 Ответить
Дурень то воно й дурень...Але тиньгє надбало купу.
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02.11.2020 21:53 Ответить
Просто продажные судьи должны пропасть безвести. А потом найдут из тела и предсмертные записки о самогубстве-с покаянием. Иначе Украина и дальше будет разлагатся в безвластии. Тоесть судьи КС могут полностью заблокировать работу ВР отменяя все ее законы а на самих судей-нет никакого воздействия! Там ведь есть пункт освобождение судьи по причине его ПРОСТУПКА. Какие проблемы найти в доме у судьи 100 грам кокаина и в его организме тоже-это могутсделать любые службы. И потом уголовное дело и увольнение.
Когда нужно было убить Гонгадзе-проблем с этим не возникло,когда травили Ющенко-тоже без проблем и улик. А тут какие-то сраные судьи КС которым НИКТО НЕ ВЕРИТ. Если они доживут до глубокой старости и на свободе-значит у Украины нет шансов на будушее .ВОБЩЕ НЕТ ШАНСОВ
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02.11.2020 18:40 Ответить
Афера с рынком земли в апаснасте! Десант арахамов хрен поможет) Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 4086
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02.11.2020 18:48 Ответить
И в ответ услышит: -Ти кто такой? Давай, до свиданья!
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02.11.2020 18:50 Ответить
А потому, что светофор был зеленый?
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02.11.2020 19:13 Ответить
Три вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом - звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас ,а более всего- человеческая глупость.

Я ,ну и и немного Иммануил Кант.
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02.11.2020 19:20 Ответить
Йомайо, ну все ж просто! Тепер "зеленомордим" треба включити мегавундерсуперпупертурборежим! і все розсмокчеться саме по собі.
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02.11.2020 19:34 Ответить
не знаете почему именно крысы бегут с тонущего корабля? Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 3805
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02.11.2020 19:45 Ответить
Тихо, ша, Ара будет хамить
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02.11.2020 19:45 Ответить
какой же он ара? На лице ж все написано.. Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 7600
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02.11.2020 20:46 Ответить
Он Хамия))))
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02.11.2020 21:04 Ответить
Па-русккє базаріть--отже,-русккєй анє.
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02.11.2020 21:51 Ответить
Зебобіки хочуть виправити свої помилки - шляхом примусу заставити написати добровільно заяви про відречення від влади. Арахамія буде давати гарантію, що їх статки залишать у недоторканності, і до кримінальної відповідальности притягати не будуть. А інакше вони не знають, що з ними зроблять......
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02.11.2020 21:22 Ответить
Дурной пример( турборежим) всегда заразителен.
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02.11.2020 21:47 Ответить
Предполагаемый сценарий встречи https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
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02.11.2020 21:59 Ответить
Мартышку вытолкнули костёр тушить.
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03.11.2020 12:30 Ответить
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