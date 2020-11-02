Арахамия приехал в КС: Буду просить объяснить, "почему все происходит в супертурборежиме, все закрыто и непрозрачно". ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хочет пообщаться с главой Конституционного Суда Александром Тупицким, чтобы узнать причину оперативного рассмотрения судом дел в закрытом режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24".

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"Конституционный суд может увидеть, что у него нет доверия общества и добровольно пойти в отставку", - отметил глава фракции.

Вместе с тем, Арахамия выразил сомнение в том, что это будет сделано.

Также, по словам Арахамии, глава суда мог бы инициировать свое переизбрание.

Нардеп не исключил, что приход депутатов в КС может быть расценен как элемент давления на суд.

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"Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и призывать к этому (не будем. - Ред.).. Возможно, буду просить господина Тупицкого сделать перерыв на 10 минут и пояснить, почему все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно", - сказал Арахамия.

"Даже если мы на этой неделе восстанавливаем эти законопроекты (по антикоррупционному законодательству. - Ред.), уголовные производства против них (судей КС. - Ред.) уже будут закрыты. То есть, они фактически таким образом (принимая решения по антикоррупционному законодательству. - Ред.) закрывали свою спину", - добавил Арахамия.

По словам парламентария, никакого разъяснения от КС в Верховную Раду по поводу решения не поступало.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в парламенте голоса для поддержки президентского законопроекта по КС, Арахамия сказал, что пока не известно, кто из других фракций поддержит: "У фракции голоса есть. Но нам нужны будут в том числе и партнёры по голосованию".

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