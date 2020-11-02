В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса. Грант на разработку кандидата в вакцины получил Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.
"Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину", - сказал Ляшко.
Напомним, в середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Более подробно о данной украинской вакцине от COVID-19 читайте в интервью с участником разработки Михаилом Фаворовым: "Мы пошли не новым, а самым традиционным путем, и если нам повезет, то получим свою вакцину через 9-12 месяцев".
Пожалуйста, подождите...
Лишь бы что-нибудь сказать.
Зато в країні є заві гроші на дерибан.
Наприклад - корвід фонд, більша частина якого пішла на ЦІЛЬОВІ виплати дорожникам без тедерів!!!
От знаєте, я теж дивуюсь. Грабують вже тридцять років, а в кориті ще щось плаває.
Я впевнений, що там багато рук. Починаючи від кравчука, закінчуючи сморкатим.
Хоча, впевнений, на ньому не закічиться(
Так его в аптеках дохрена.
Каждая 2я упаковка