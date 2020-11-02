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В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса, - Ляшко

В Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса. Грант на разработку кандидата в вакцины получил Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко

"Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину", - сказал Ляшко.

Напомним, в середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Более подробно о данной украинской вакцине от COVID-19 читайте в интервью с участником разработки Михаилом Фаворовым: "Мы пошли не новым, а самым традиционным путем, и если нам повезет, то получим свою вакцину через 9-12 месяцев".

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Топ комментарии
+2
Не хочешь не слушай а врать не мешай.. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
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02.11.2020 17:18
+1
В Украине РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ еще один КАНДИДАТ в вакцины от коронавируса, - Ляшко.

Лишь бы что-нибудь сказать.
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02.11.2020 16:27
+1
"Разрабатывается препарат" так нельзя сказать ? вы там что пришельцы ?или вас молюсек на одном мудакозаводе клепают?
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02.11.2020 16:30
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"разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса." Чего кандидат!?
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02.11.2020 16:23 Ответить
кандидат в мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Обещает быть почти таким же эффективным, как бубочка.
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02.11.2020 17:42 Ответить
кандидат на основе подорожника ? В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2142
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02.11.2020 17:44 Ответить
органами разрабатывается еще один шуллер
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02.11.2020 17:52 Ответить
а сам Ляшко як з христа знятый
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02.11.2020 17:53 Ответить
#кандидатнапрепаратёпта
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02.11.2020 17:53 Ответить
Это какой-то позор, некуда потратить бабло. Когда будет вакцина и будет ли вообще. Наверное, тогда вакцина будет в каждом киоске аптечном
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02.11.2020 16:26 Ответить
В Украине РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ еще один КАНДИДАТ в вакцины от коронавируса, - Ляшко.

Лишь бы что-нибудь сказать.
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02.11.2020 16:27 Ответить
Идет оперативная разработка кандидата ....... (ну далее ВУД, Суд, тУрма). Пипец косноязычное зеленое шобло. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805
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02.11.2020 16:49 Ответить
"Разрабатывается препарат" так нельзя сказать ? вы там что пришельцы ?или вас молюсек на одном мудакозаводе клепают?
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02.11.2020 16:30 Ответить
ну і назву вакцині дали-ляшко!
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02.11.2020 16:32 Ответить
Ще якогось шаромижника з фуфломіцином впустили. У нас є хоч одна (після ріформ) лабораторія третього ступеню захисту?
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02.11.2020 16:55 Ответить
Немає!

Зато в країні є заві гроші на дерибан.

Наприклад - корвід фонд, більша частина якого пішла на ЦІЛЬОВІ виплати дорожникам без тедерів!!!
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02.11.2020 17:04 Ответить
заЙві (
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02.11.2020 17:05 Ответить
Зато в країні є заві гроші на дерибан.

От знаєте, я теж дивуюсь. Грабують вже тридцять років, а в кориті ще щось плаває.
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02.11.2020 17:20 Ответить
Ви дивилися у свій карман?
Я впевнений, що там багато рук. Починаючи від кравчука, закінчуючи сморкатим.
Хоча, впевнений, на ньому не закічиться(
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02.11.2020 17:26 Ответить
два кандидата в вакцины от Украины - зелёнка и подорожник .
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02.11.2020 16:57 Ответить
Вакцина от всего.
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02.11.2020 17:03 Ответить
фуфломицын называется.
Так его в аптеках дохрена.
Каждая 2я упаковка
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02.11.2020 17:06 Ответить
Не хочешь не слушай а врать не мешай.. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
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02.11.2020 17:18 Ответить
я от з подивом прочитав "В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса - Ляшко". Це що, вже сам пан Ляшко буде вакциною?
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02.11.2020 17:52 Ответить
Давай удачи
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02.11.2020 20:51 Ответить
 
 