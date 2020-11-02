Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете

В ноябре-декабре правительство может приостановить финансирование государственных программ на сотни миллиардов из-за огромной дыры в бюджете. После скандальных решений Конституционного Суда Украины не стоит рассчитывать на финансовую помощь внешних кредиторов.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы так обсуждаем бюджет 2021 года. Давайте немного вспомним, что у нас не завершился этот год. Еще раз напомню: у нас огромная дыра. Сверхогромная. Никогда такого не было. И сейчас в ноябре-декабре мы будем видеть, как не проплачиваются программы на сотни миллиардов. Особенно после решения Конституционного Суда, когда никто нам в мире не даст денег. Потому что деньги власти, которая не хочет бороться с коррупцией, не дают. Она их украдет", - сказал Ярослав Железняк.

"И этот вопрос надо решать, в том числе, наверное, надо будет собираться с министром финансов [Сергеем Марченко. - Ред.] и спрашивать, каким образом он будет финансировать программы, потому что у них нет денег", - добавил он.

Напомним, уже 5 ноября в Верховной Раде намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.