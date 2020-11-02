Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ноябре-декабре правительство может приостановить финансирование государственных программ на сотни миллиардов из-за огромной дыры в бюджете. После скандальных решений Конституционного Суда Украины не стоит рассчитывать на финансовую помощь внешних кредиторов.
Об этом сегодня на согласительном совете заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы так обсуждаем бюджет 2021 года. Давайте немного вспомним, что у нас не завершился этот год. Еще раз напомню: у нас огромная дыра. Сверхогромная. Никогда такого не было. И сейчас в ноябре-декабре мы будем видеть, как не проплачиваются программы на сотни миллиардов. Особенно после решения Конституционного Суда, когда никто нам в мире не даст денег. Потому что деньги власти, которая не хочет бороться с коррупцией, не дают. Она их украдет", - сказал Ярослав Железняк.
"И этот вопрос надо решать, в том числе, наверное, надо будет собираться с министром финансов [Сергеем Марченко. - Ред.] и спрашивать, каким образом он будет финансировать программы, потому что у них нет денег", - добавил он.
Напомним, уже 5 ноября в Верховной Раде намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.
Пожалуйста, подождите...
- Порошенко.
(с) Кіра Рудик, голова партії "Голос"
Занавіс.
Похоже и дыру тоже сделал КС
Ну не бубочка ж с игорь валеричем в самом деле.
....
буфетчикдепутат добрался до пятого этажаминистерства и позвонил в квартиру № 50кабинет министра финансов.
Ему открыли немедленно, но
буфетчикдепутат вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки.
- Вам что угодно?
- Мне необходимо видеть гражданина
артистаминистра.
- Как? Так-таки его самого?
- Его, - ответил
буфетчикдепутат печально.
- Спрошу, - сказала, видимо *********, горничная секретарь и, приоткрыв дверь в кабинет, доложила, - Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен
мессирминистр....
В Україні дванадцятий місяць поспіль триває обвал ключового економічного показника- індексу виробництва базових галузей (ІВБГ), який включає промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та торгівлю.
Падіння індексу фіксується безперервно з жовтня.
У вересні 2020р падіння ІВБГ прискорилося до 6,8% р/р. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні (1,6%).