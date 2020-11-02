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Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете

В ноябре-декабре правительство может приостановить финансирование государственных программ на сотни миллиардов из-за огромной дыры в бюджете. После скандальных решений Конституционного Суда Украины не стоит рассчитывать на финансовую помощь внешних кредиторов.

Об этом сегодня на согласительном совете заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы так обсуждаем бюджет 2021 года. Давайте немного вспомним, что у нас не завершился этот год. Еще раз напомню: у нас огромная дыра. Сверхогромная. Никогда такого не было. И сейчас в ноябре-декабре мы будем видеть, как не проплачиваются программы на сотни миллиардов. Особенно после решения Конституционного Суда, когда никто нам в мире не даст денег. Потому что деньги власти, которая не хочет бороться с коррупцией, не дают. Она их украдет", - сказал Ярослав Железняк.

"И этот вопрос надо решать, в том числе, наверное, надо будет собираться с министром финансов [Сергеем Марченко. - Ред.] и спрашивать, каким образом он будет финансировать программы, потому что у них нет денег", - добавил он.

Напомним, уже 5 ноября в Верховной Раде намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.

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Топ комментарии
+5
- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
(с) Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Занавіс.
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02.11.2020 16:38
+3
Странно что "Голос" не интересует происхождение дыры.
Похоже и дыру тоже сделал КС Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 4900
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02.11.2020 16:42
+2
или порошенко или сорос)

Ну не бубочка ж с игорь валеричем в самом деле.
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02.11.2020 16:50
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- Хто для вас більший політичний ворог: Зеленський чи Порошенко?
- Порошенко.
(с) Кіра Рудик, голова партії "Голос"

Занавіс.
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02.11.2020 16:38 Ответить
Странно что "Голос" не интересует происхождение дыры.
Похоже и дыру тоже сделал КС Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 4900
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02.11.2020 16:42 Ответить
Это все, что интересует фракцию на данный момент?
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02.11.2020 16:44 Ответить
Дійсно! -КС закон про мову відмінити хоче! Всі туди!
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02.11.2020 17:03 Ответить
Имитация деятельности от Голоса.
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02.11.2020 16:46 Ответить
а кто дырку сделал ?
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02.11.2020 16:47 Ответить
или порошенко или сорос)

Ну не бубочка ж с игорь валеричем в самом деле.
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02.11.2020 16:50 Ответить
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Странные конечно эти ребята из "Голоса". КС разгонять не хотят, а за бюджет переживают. Еще пару таких решений КС как с декларированием, и бюджет превратится не в дыру, а бездонную пропасть. Нет налоги конечно платить не перестанут, только украинская казна этих денег не увидит. Физику наверное не учили, закон сохранения энергии, или как располагается жидкость в сообщающихся сосудах. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 6004
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02.11.2020 16:48 Ответить
А хто хоче розганяти КС?
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02.11.2020 17:00 Ответить
Да ни кто, всех все устраивает. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 8088
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02.11.2020 17:03 Ответить
Ручки ваші вертляві 😏
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02.11.2020 17:04 Ответить
А ваши хытрожопи. Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 1836
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02.11.2020 17:23 Ответить
Фракція "Голос" ініціює зустріч із міністром фінансів Марченком щодо діри в бюджеті - Цензор.НЕТ 5726

....буфетчик депутат добрался до пятого этажа министерства и позвонил в квартиру № 50 кабинет министра финансов.
Ему открыли немедленно, но буфетчик депутат вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки.


- Вам что угодно?
- Мне необходимо видеть гражданина артиста министра.
- Как? Так-таки его самого?
- Его, - ответил буфетчик депутат печально.
- Спрошу, - сказала, видимо *********, горничная секретарь и, приоткрыв дверь в кабинет, доложила, - Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир министр....
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02.11.2020 17:16 Ответить
"Падіння в базових галузях економіки України в вересні порівняно з серпнем прискорилося в чотири рази" - Влад Пономар

В Україні дванадцятий місяць поспіль триває обвал ключового економічного показника- індексу виробництва базових галузей (ІВБГ), який включає промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та торгівлю.
Падіння індексу фіксується безперервно з жовтня.
У вересні 2020р падіння ІВБГ прискорилося до 6,8% р/р. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні (1,6%).
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02.11.2020 17:52 Ответить
ГОЛОС что угодно сейчас придумает, лишь бы поддержать Слуг с НЕлохом в разгоне КС - вот кто серая лошара у нас в политсилах
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02.11.2020 18:03 Ответить
на шоу с Сергеем Высоцким они так виляли хитрожопо лишь бы поддержать рыжую стерву из СН в необходимости раскрутки срочного конституционного кризиса , в то время, когда были все аргументы остальных из оппозиции и экспертов конституционалистов в пагубности принятия закона Вовки о разгоне КС . Тем паче что он на себя это не взял а подставляет ВР
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02.11.2020 18:10 Ответить
Это не дыра, а отверстие.
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02.11.2020 21:18 Ответить
 
 