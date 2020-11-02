Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований задержало начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одного из областных центров Украины во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник в течение 2020 г. систематически требовал и получал взятки от предприятия за содействие в реализации древесины через систему "Prozzoro" по минимальной стоимости. Сумму взятки чиновник определял в зависимости от объемов товара, который хотели приобрести.

1 ноября начальник Управления лесного и охотничьего хозяйства одной из областей был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении взятки в сумме 30 тыс. грн.





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Кроме того, во время обысков у задержанного были обнаружены и изъяты часть нвзяток, которые были получены ранее.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Санкция по ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Взятки за победу в торгах на "Prozzorо" - ГБР задержало "на горячем" начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одного из областных центров Украины