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Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Государственное бюро расследований задержало начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одного из областных центров Украины во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник в течение 2020 г. систематически требовал и получал взятки от предприятия за содействие в реализации древесины через систему "Prozzoro" по минимальной стоимости. Сумму взятки чиновник определял в зависимости от объемов товара, который хотели приобрести.

1 ноября начальник Управления лесного и охотничьего хозяйства одной из областей был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении взятки в сумме 30 тыс. грн.

Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР 02
Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР 03

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Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР 04

Кроме того, во время обысков у задержанного были обнаружены и изъяты часть нвзяток, которые были получены ранее.

Начальник областного Управления лесного хозяйства задержан на взятке 30 тыс. грн за победу на торгах в Prozzorо, - ГБР 05

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Санкция по ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Взятки за победу в торгах на "Prozzorо" - ГБР задержало "на горячем" начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства одного из областных центров Украины

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Мучаются с тем Прозорро. А нужно проще, - создать фонд, например борьбы с Ковид, и скирдуй бабло оттуда без всяких тендерных заморочек.
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02.11.2020 16:44 Ответить
А тим часом в лісах України.

В воскресенье, 1 ноября, в лесу на Воскресенке люди увидели пожирателей собак.

Об этом сообщает Telegram-канал

https://t.me/KyivOperativ/68642
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02.11.2020 16:47 Ответить
щас он деревом прикинится, и сольется с местностью..
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02.11.2020 16:51 Ответить
Начальника обласного Управління лісового господарства затримано на хабарі 30 тис. грн за перемогу на торгах у Prozzorо, -ДБР - Цензор.НЕТ 2151
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02.11.2020 16:52 Ответить
яка несподіванка
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02.11.2020 17:08 Ответить
А , так вот зачем мы на ГБР по 100 млн/мес. тратим. Что бы они взяточников в 30 000 грн. выявляли. Получается, дешевле не ловить.
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02.11.2020 18:00 Ответить
ОГ-ГО!!! Прудко взявся за роботу... Посвідчення "свіженьке"... Видане місяць тому... Видно, з "дикоростучих", "зелений"...
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02.11.2020 18:10 Ответить
Та невже - а як же *нові обличчя*, чесні і не підкупні?
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02.11.2020 18:59 Ответить
 
 