В СМИ опубликовали "дорожную карту ЛДНР", которой предлагается особый статус для ОРДЛО до 2050 года и создание "народной милиции" на ВОТ, - нардеп "Голоса" Бобровская
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Медиа опубликовали якобы "дорожную карту", представленную "ЛДНР", в которой прописаны видения РФ о будущем Украины и ОРДЛО.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"Под шумок хаоса вокруг Конституционного Суда в медиа опубликовали слив якобы дорожной карты, представленной так называемыми "ДНР/ЛНР". Если проще, там выписаны основы видения РФ о будущем Украины и ОРДЛО в 15 пунктах", - говорится в сообщении.
В частности, в "дорожной карте" предлагается особый статус ОРДЛО до 2050 года.
"Все изменения правового статуса этих территорий, а также изменения статей Конституции, касающихся внесения изменений в Конституцию, а также разрешение споров о конституционности законов Украины, принятых во исполнение этого пункта тоже должны решаться после предоставления согласия жителями ОРДЛО на референдумах", - отметила нардеп.
Разграничение налогов и "публичной собственности" Украины и ОРДЛО.
Замена Нацполиции "народной милицией" на территории ОРДЛО.
"Отмена законов "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины на ВОТ в Донецкой и Луганской областях". "Вывод всех иностранных формирований" с территории Украины, "разоружение всех незаконных групп" и "создание отрядов народной милиции ОРДЛО" - я так понимаю, что "иностранные формирования" и "незаконные группы" по плану просто перемещаются в категорию "народная милиция ОРДЛО" Ну и само собой - границу предлагается передать только после выборов. Ну не то чтобы это было прямо неожиданно, но все же", - подчеркнула Бобровская.
По словам нардепа, в пользу того, что эта дорожная карта, вероятно, действительно была распространена среди членов ТКГ говорит и то, что Украина пообещала в ближайшее время представить свою дорожную карту.
"В связи с этим, у меня вопрос. Почему все молчат? Опять ничего не обсуждается не только в обществе, но и в парламенте. Почему молчит вновь спикер? Почему, наконец, молчит председатель ТКГ, а с ним и ОП? За 1/5 года у нас исчезли основные дискуссии, которые будут определять, куда нам двигаться дальше (только попробуйте сказать что-то об опросе в день выборов). И страна, и ее парламент имеют право знать, что происходит и что стоит на кону!" - подытожила нардеп и выразила надежду, что дорожную карту Украины опубликуют в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
Ніколи такого не буде. Якщо хтось у владі цього ще не усвідомив.
Источник: https://censor.net/ru/n3228596
Тому що 73/43%зебілам півтора-два роки тому зайшло "абинеПорох". А все інше - наслідки.
Байрактары над ЛУГАНДой до 2050 года включительно.
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Но в нашей стране, есть только карательный аппарат, состоящий из нескольких ведомств.
Эти ведомства защищают власть от народа, а также являются узаконенным рэкетом в масштабах государства.
- хоть дорожная карта, хоть бездорожная, хоть придорожная закусочная чи будь-який любой генделик - вага їхної думки для України дорівнює нулю.. турбує тільки єдина найслабша ланка Держави - це Вошь дь Зебілів, бо воно, мале-тупе, дуркує нєпадєцкі..(
если это не террористическая организация, то мы - не государство !
І взагалі, я пам'ятаю як клоун розказував що якщо не вдасться провести вибори на даунбасі в жовтні 2020 то все - колюча проволка.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/5/7233972/
на кацапию у вас будет особый статус до 50 года!
Документ цей добре показує нам, що саме окупанта не влаштовує у вже існуючих мінських угодах, і якою вони бачать їх реалізацію відповідно до своїх інтересів.
Найголовнішою претензією до мінського Комплекса мер і головною хотєлкою Москви тут є намір зберегти в цілому і легалізувати вже існуючі в ОРДЛО окупаційні адміністрації - «ЛНР» та «ДНР», їх органи та навіть збройні формування, хоч і зі зміненою назвою. Нагадаю, що мінським Комплексом мер не передбачено існування в майбутньому не лише «ЛДНР», але й будь-яких централізованих структур, що представляють в цілому ОРДЛО, або окремо луганську і донецьку їх частину. Тобто цілком реально було, реалізовуючи мінські угоди, надати особливий статус реально існуючим адміністративним одиницям - окремо районам (Антрацитівському, Лутугинскому, Ясинуватському та іншим) чи районам у містах (наприклад, Петровському міста Донецька чи Жовтневому Луганська), без створення будь-яких регіональних централізованих структур і без будь-якого зв'язку з окупаційними адміністраціями ОРДЛО, які підлягають ліквідації, бо їх існування «Комплексом мер» не передбачено. Натомість російська сторона (вустами своїх підопічних) пропонує зберегти «ЛНР» та «ДНР» в подальшому, мінімум на 20 років, під назвою «Отдельный район Донецкой области» та «Отдельный район Луганской области».
Там же міститься положення про ЗБЕРЕЖЕННЯ до проведення виборів і фактично після них, до визнання (відповідно до сумнозвісної «Формули Штайнмайєра») ОБСЄ виборів такими, що відбулися згідно з демократичними стандартами, вже діючих на територіях ОРДЛО «центральных представительных и исполнительных органов власти», тобто окупаційних адміністрацій «ЛДНР». Фактично ж цей «тимчасовий» статус до формування обраних і легітимних органів окремих районів має можливість існувати вічно, бо ні в самій «формулі», ні в московськой «Дорожной карте» немає часових обмежень вчорашніх окупаційних адміністрацій і обов'язку їх розпустити в разі, якщо ОБСЄ зробить негативний висновок щодо виборів, або такі вибори взагалі не відбудуться.
Нагадаю, що раніше аналогічні спроби реалізувати хотєлку Кремля про створення на сході України автономної проросійської території робили депутати-регіонали у своїх законопроектах. Там пропонувалося створити на місці ОРДЛО «Автономний регіон Донбас». Цю ініціативу просували, починаючи з 2018 року фракція Оппоблоку, потім, після минулих виборів - Новинський, а зараз ці ж ініціативи представляють нам як «мирный план» Медведчука.
Другою, логічною, хотєлкою Кремля, згідно з «дорожною картою», є намагання зберегти військові окупаційні структури (1-й та 2-й армійські корпуси), легалізувавши їх під виглядом «народной милиции», тоді як існуючий «Комплекс мер» не дає окупантам такої можливості. За мінськими угодами, підрозділи «народної міліції» формуються за рішенням вже обраних і легітимних місцевих рад. Отже, між ліквідацією структур «ЛДНР», у тому числі силових, та створенням фактично з нуля народної міліції, має бути певний проміжок часу, і ніяк автоматично надати бойовикам статус «міліціонерів» неможливо. Замість цього російська сторона хоче, створити «народну міліцію» ще до виборів в ОРДЛО для «непрерывности осуществления функций по обеспечению безопасности и правопорядка…». Саме ця «непрерывность» і дає їм можливість легалізувати нинішніх бойовиків. До того ж, запропоновані повноваження значно ширші ніж передбачені приміткою до мінського «Комплекса мер» функції по підтримці громадського порядку.
Нарешті хотілося б звернути увагу на відверте визнання окупантами у цій «Дорожній карті» того факту, що полонені та цивільні ув'язнені на окупованих територіях українці для них є заручниками, потрібними для того щоб спонукати українську владу по здійснення потрібних Москві політичних поступок. Фактично - для прийняття російських умов реінтеграції Донбасу. Саме тому в запропонованому документі обмін полоненими має відбутися лише ПІСЛЯ затвердження Верховною Радою цієї «Дорожной карты», що безумовно суперечить всім попереднім мінським угодам.
https://youtu.be/2Xe1o2tgxFM?list=LL
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
свою версию "дорожной карты" по Минским соглашениям.
Это план действий и сроки по внедрению политических положений Минска-2. О таких намерениях Киева вчера рассказала российская сторона. Однако в Украине эту информацию до сих пор не опровергли. Так что на данный момент ее можно считать фактом.
Обещание Украины последовало не просто так. Еще на заседании две недели назад "республики" внесли на рассмотрение в ТКГ свой проект такой "дорожной карты", предложив после согласования, утвердить его на заседании Верховной Рады. В ответ на что сегодня Леонид Кравчук и пообещал через неделю представить аналогичный документ - по тем же вопросам.
В распоряжении "Страны" оказался проект от представителей ОРДЛО, который взялась изучать Украина. ОРДЛО - в конституцию. Но не навсегда
Проект "дорожной карты" от "ДНР/ЛНР" содержит 15 пунктов.
1. Согласование новых, усиленных мер по прекращению огня (характерно, что сторонами указаны только Украина и ОРДЛО. России там нет, что наверняка попытаются изменить в киевской редакции документа). Дата не указана, ее нужно будет вписать.
2. В течение трех дней после утверждения данного плана в Верховной Раде и его вступления в силу, стороны предоставляют списки на обмен пленными по четырем категориям: "установлен - согласен на обмен", "согласен на обмен - готов к обмену", "установлен - не согласен на обмен" и "не установлен".
После этого в течение 15 дней нужно обменять всех, кто согласен и готов к обмену и начать готовить к освобождению первую категорию.
3. В течение десяти дней после вступления в силу решения Рады стороны утверждают план по разминированию на 19 участках и начинают работу над планом по разминированию вдоль всей линии разграничения. 4. В тот же срок начинается разведение войск на участках: Славяносербск, Петровка, Нижнетеплое, Григоровка и начинается работа по созданию плана общего разведения войск.
5. В течение 30 дней после вступления в силу решения Рады Зеленский вносит законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части децентрализации власти)". Он предусматривает следующие переходные положения:
- В составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области. Они функционируют до 2050 года. Особенности их самоуправления и полномочия всех органов власти там диктуются отдельным законом Украины.
- Причем эта статья Конституции, а также дополняющий ее закон, не могут быть изменены без согласия жителей отдельных районов, которое выражено на референдуме. Правда, проводить такой референдум нельзя раньше 2045 года и позже 2049 года. 6. Одновременно с конституционным законопроектом в Раду вносятся изменения к закону об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые нужно предварительно согласовать в ТКГ.
На сути этого законопроекта остановимся отдельно.Как в "ЛНДР" хотят переписать закон об особом статусе
В приложении 2 к "Дорожной карте" указано, что нужно вписать в законопроект по особому статусу. Предлагается, по сути, новый документ, сильно отличающийся от того, что имеется сегодня.
Там повторяется мысль, что любое изменение статуса ОРДЛО может произойти только после референдума, за проведение которого высказалось не менее 20% жителей региона, проживающих в нем последние пять лет.Также говорится, что размещение на отдельных территориях формирований ВСУ разрешается только после согласия Донецкого и Луганского районных советов. То же самое говорится о массовых акциях: людям с территории остальной Украины или иностранцам не позволяется без особого разрешения властей собираться в количестве более ста человек.
Административно ОРДЛО делится на поселковые, сельские, районные и городские советы. Они избираются населением. А также на Донецкий и Луганский районные советы, которые избираются местными советами нижнего уровня. По тому же принципу избираются мэры и главы районов: население выбирает всех, кроме глав Донецкого и Луганского райсоветов, которых избирают депутаты.
Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины, которые касаются глав районов и в будущем - префектов.
Главные центры местной власти - Донецкий и Луганский райсоветы - работают по законам Украины, которые касаются местного самоуправления, но имеют дополнительные полномочия: решают вопросы административно-территориального устройства внутри ОРДЛОместные референдумы и выборыуправление имуществом территориальных общин, землей, недрами, водными и другими природными ресурсами территорийформирование местных бюджетов по законам Украины, в которых будет прописано перечисление налогов и сборов специально для ОРДЛОприграничное экономическое сотрудничество с РФ с учетом общих таможенно-валютных правил Украиныопределение официальных языков с учетом статуса государственного языка Украиныопределение полномочий народной милиции - с учетом закона, который разграничит функции НМ с украинской Нацполициейсогласование назначения руководителей органов прокуратуры и судовопределение праздников и памятных дат.То есть это, по сути, тот же закон об особом статусе, что и сейчас. Только детальнее выписанный и наполненный отсылками к законодательству Украины. Ключевые вещи остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус - в том числе и в отношениях с РФ. Выборы, народная милиция, граница
Но пойдем дальше по пунктам "дорожной карты".
7. Седьмой пункт дополняет историю с особым статусом Донбасса новыми законопроектами, которые должен внести Зеленский: о разграничении налогов и сборов, собственности, полномочий между Нациполицией и "Народной милицией". А также об амнистии и недопущении дискриминации лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе. Еще один законопроект касается проведения внеочередных выборов в ОРДЛО. И на закуску - отмена или изменение трех скандальных законов Украины: Об образовании, о государственном языке и о реинтеграции Донбасса.
Эти документы перед внесением в Раду должны согласовать с представителями отдельных районов (то есть в рамках ТКГ).
8. Предлагается все эти законы (кроме конституционного) сделать временно действующими со дня опубликования. А постоянное действие они получат после того, как ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО состоявшимися.
9. И только после внесения в Раду всех этих законов, в течение 10 дней, происходит новый обмен пленными - лиц, указанных выше, как "установлен - согласен на обмен". А также приступают к общему разминированию, полному разведению войск и написанию плана восстановления работы банков и Пенсионного фонда на территории Донецка и Луганска. 10. В течение трех месяцев после вступления во временную силу указанных законов, формируются отряды народной милиции ОРДЛО и проводится вывод иностранных вооруженных формирований с территории Украины и разоружение незаконных групп под эгидой ОБСЕ.
11. Выборы в территориальные общины ОРДЛО проводятся не позднее, чем через пять месяцев после принятия законов, указанных в пунктах 6 и 7.
12. Депутаты Донецкого и Луганского районного советов избираются не позднее, чем через 30 дней после выборов в территориальных общинах. Все это время функционируют органы власти "ДНР" и "ЛНР", чтобы не нарушать обеспечения жизнедеятельности тер