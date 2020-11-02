В СМИ опубликовали "дорожную карту ЛДНР", которой предлагается особый статус для ОРДЛО до 2050 года и создание "народной милиции" на ВОТ, - нардеп "Голоса" Бобровская

Медиа опубликовали якобы "дорожную карту", представленную "ЛДНР", в которой прописаны видения РФ о будущем Украины и ОРДЛО.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Под шумок хаоса вокруг Конституционного Суда в медиа опубликовали слив якобы дорожной карты, представленной так называемыми "ДНР/ЛНР". Если проще, там выписаны основы видения РФ о будущем Украины и ОРДЛО в 15 пунктах", - говорится в сообщении.

В частности, в "дорожной карте" предлагается особый статус ОРДЛО до 2050 года.

"Все изменения правового статуса этих территорий, а также изменения статей Конституции, касающихся внесения изменений в Конституцию, а также разрешение споров о конституционности законов Украины, принятых во исполнение этого пункта тоже должны решаться после предоставления согласия жителями ОРДЛО на референдумах", - отметила нардеп.

Разграничение налогов и "публичной собственности" Украины и ОРДЛО.

Замена Нацполиции "народной милицией" на территории ОРДЛО.

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"Отмена законов "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины на ВОТ в Донецкой и Луганской областях". "Вывод всех иностранных формирований" с территории Украины, "разоружение всех незаконных групп" и "создание отрядов народной милиции ОРДЛО" - я так понимаю, что "иностранные формирования" и "незаконные группы" по плану просто перемещаются в категорию "народная милиция ОРДЛО" Ну и само собой - границу предлагается передать только после выборов. Ну не то чтобы это было прямо неожиданно, но все же", - подчеркнула Бобровская.

По словам нардепа, в пользу того, что эта дорожная карта, вероятно, действительно была распространена среди членов ТКГ говорит и то, что Украина пообещала в ближайшее время представить свою дорожную карту.

"В связи с этим, у меня вопрос. Почему все молчат? Опять ничего не обсуждается не только в обществе, но и в парламенте. Почему молчит вновь спикер? Почему, наконец, молчит председатель ТКГ, а с ним и ОП? За 1/5 года у нас исчезли основные дискуссии, которые будут определять, куда нам двигаться дальше (только попробуйте сказать что-то об опросе в день выборов). И страна, и ее парламент имеют право знать, что происходит и что стоит на кону!" - подытожила нардеп и выразила надежду, что дорожную карту Украины опубликуют в ТКГ.

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