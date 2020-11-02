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Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка

В Офисе Президента Украины либо продолжает господствовать хаос, либо президент не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать проект судебной реформы для реализации в Украине. Эта реформа будет содержать очистку украинских судов. Об этом глава государства написал в статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times". Странное решение президента поручить подготовку судебной реформы именно правительству, ведь при президенте образована Комиссия по вопросам правовой реформы, одной из основных задач которой как раз и является подготовка предложений по проведению судебной реформы", - отметил Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, Зеленский не мог не знать об этой Комиссии, потому что несколько дней назад сменил ее состав, назначив председателем Комиссии своего приближенного юриста.

"Создается впечатление, что либо в Офисе Президента Украины продолжает господствовать хаос, либо президент не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабинет Министров", - подытожил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного Суда Украины следует заменить независимыми уважаемыми юристами.

Также читайте: Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем

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Топ комментарии
+16
Поручить подготовку судебной реформы Кабмину - очень странное решение Зеленского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 17:13
+16
не странний а сраний
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02.11.2020 17:13
+10
Зеля взагалі странний...
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02.11.2020 17:12
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Зеля взагалі странний...
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02.11.2020 17:12 Ответить
не странний а сраний
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02.11.2020 17:13 Ответить
«Спасибо,тем , кто сознательно выбрал нарика «не дурачка какого-то»
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02.11.2020 17:37 Ответить
О тож...
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02.11.2020 17:47 Ответить
І не "за дачя", а завдання,неуки кацапські.
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02.11.2020 22:22 Ответить
Тобі зле стало? Ой, бідненький ти, що ж ти так? Чи просто заблудив?
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02.11.2020 22:28 Ответить
Ви--ні пойнєлє.Пра чєтайтє заголовок.
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02.11.2020 22:34 Ответить
та там господарює не хаос, а дєрьмакі
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02.11.2020 17:40 Ответить
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!

А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
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02.11.2020 17:45 Ответить
Звичайний маніпулятор. Вони ніколи не беруть на себе відповідальність і тим більше ніколи не визнають себе винними. Завжди хтось чи щось, але не вони. Тому, у мене великі сумніви, що він колись був реальним керівником, а не лише лІТцом фірми.
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02.11.2020 18:19 Ответить
Поручить подготовку судебной реформы Кабмину - очень странное решение Зеленского, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 17:13 Ответить
Уже меньше только в глазах 10% упорототых ЗЕбилов!
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02.11.2020 17:26 Ответить
В першу чергу там хаос; а в другу - тим хаосом керують ************ резиденти. Кому, як не тобі, Рябошапка, знати....

До речі, Русланчику, готуй тормозок: відповідати за незаконе бездоказове утримання під вартою Антоненко і Кузьменок тобі відповідати доведеться! Як би ти того не хотів!
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02.11.2020 17:16 Ответить
Русланчик недосяжний для наших судів. Він зараз во Франції, де вже давно мешкає його родина.
Ві думаєте, він має намір повернутися в Україну?
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02.11.2020 17:48 Ответить
От з Францією якраз діє договір про екстрадикцію...
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02.11.2020 20:30 Ответить
Да ладно так прискипливо ?!

Хорошо уже , шо не коллегии торговок семками !

Бо представление и вдохновение о политике Фофик последние лет этак двадцать явно черпал именно у торговок семками . Причём не на столичной и "элитной" Бессарабке и даже не на Владимирском и Лукьяновском ... Не то у него всё от Кривого Рога .
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02.11.2020 17:22 Ответить
На мою особисту думку зберегти країну Україна можливо виключно по руминському варіанту.Всіх показово розстріляти та все загарбане націоналізувати.А Румунія вже в ЕС а Україна із своїм лібералізмом в ДУПІ.
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02.11.2020 17:28 Ответить
ги-ги, не націоналізувати, а поділити порівну...
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02.11.2020 17:42 Ответить
...по принципу ПОПАНДОПАЛО...
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02.11.2020 17:45 Ответить
Думаю шо із нашим народом так і буде,адже нам треба погоняча а погонячу тупі воли.
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02.11.2020 17:48 Ответить
Чого це "дивне"? Цілком нормальне для власника диплома юриста від кавєєнівського інституту президентів.
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02.11.2020 17:30 Ответить
Прибиральнизі з кабміну будуть добре працювати суддями, питання хто їм буде писати судові рішення - тупі ж нічого не придумають, тільки будуть плясати під зелену дудку.
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02.11.2020 17:31 Ответить
Цим має уряд займатись.
Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 15,15 млрд грн, сократившись в октябре на 6,13 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы.
Для сравнения, на 1 ноября 2019 года на ЕКС находилось 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 года - 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 года - 48,56 млрд грн.
Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составляли 21,28 млрд грн, что более чем вдвое меньше по сравнению с показателем на начало сентября.
Джерело: https://biz.censor.net/n3228563
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02.11.2020 17:32 Ответить
це залишки того, що не встигли розікрати ще кравчуки, кучми, ющенкі, януковичі та порошенкі разом з любими друзями, і що зараз хоче докрасти коломойське кодло
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02.11.2020 17:46 Ответить
Усё верно! Бюджет сверстают молюська с венедиктовой и нормалё, какая раздница!
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02.11.2020 17:42 Ответить
Так кабмин из ,,слугами,, использовали ЗЕ как презерватив и выбросили.
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02.11.2020 17:43 Ответить
Импотенция страшное дело.
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02.11.2020 17:43 Ответить
Рябошапка, сколько коррупционеров засадил? Ты против судебной реформы?
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02.11.2020 17:45 Ответить
Вот опубликуют аудит Украины за 30 лет и разгонят Раду,если Кс не разгонят.Все дела будет решать Баканов.
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02.11.2020 17:46 Ответить
https://youtu.be/-3CiN7lim9o
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02.11.2020 17:47 Ответить
А шо, хтось здивований?
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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02.11.2020 17:47 Ответить
Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5617
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02.11.2020 17:48 Ответить
Вова хочет(должен) только то, что нашептала ему крыса ботоксная ротом "козыря".
Все остальное - понты для семидесятитрешников.
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02.11.2020 17:48 Ответить
Мамкин диктатор
Зеленский обратился к своей фракции. Пугал кровопролитием и смертью страны, если парламент не поддержит антиконституционный разгон КСУ.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон - треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях - буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний Суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни? А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність".

Повторюсь, я считаю митинг против решения КСУ хорошим и правильным делом. И судьям КСУ стоит обратить внимание на общественное возмущение и прийти в сознание.

Но я за последние полтора года видел куда более многочисленные и агрессивные митинги под Офисом президента. На которых люди протестовали, например, против политики Зеленского по Донбассу.

Но в тех случаях Зеленский почему-то не видел угрозу кровопролития и смерти страны. Желание заглядывать в глаза Путину у него не исчезло.

А вот ситуация, в которой он может разогнать КСУ, а потом назначить 12 (из 18) "своих" судей Конституционного суда, его очень привлекает. Тут можно пугать чем угодно, чтобы склонить непокорных депутатов к нарушению Конституции.

Вторят Зеленскому и некоторые активисты, которые в своей риторике скоро дойдут до пугалок, что судьи КСУ вот-вот ворвутся в наши дома, изнасилуют наших жен и убьют наших детей.

Больше ужаса, больше истерики. Только так можно мотивировать на изнасилование Конституции.
Роман Шрайк
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02.11.2020 17:51 Ответить
Зе в истерике. Впервые он столкнулся с системным игнорированием собственной партией его распоряжений. Разумков вообще отказывается включать вопрос о роспуске КС в повестку работы ВР. (с) Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 109
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02.11.2020 17:51 Ответить
Зе потребовал общего собрания фракции. Вова, ты приди туда с заготовленным решением про роспуск ВР. Демонстративно. И скажи, что если как только, так сразу ... Это сборище ничтожеств не рискнет, а, ты не можешь распустить КС, но можешь распустить ВР ! Идеальное решение. Они только тебе мешают..(с) Зеленський не хоче брати на себе відповідальність за підготовку та впровадження судової реформи, "скинувши" цю задачу на Кабмін, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1617
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02.11.2020 17:55 Ответить
Пора президенту "Голосрачко" брать у руки два "Інгрема" і іти до Верховної Ради... Час настав!!!
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02.11.2020 18:06 Ответить
я бы на его месте никуда не ходил а по тихому взял бы и застрелился - иначе вскоре его бить-убивать будут и свои и чужие!!! хватит уже кварталить - все насмеялись уже *** до слез и икоты !!
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02.11.2020 18:15 Ответить
Ну, ти ж пам"ятаєш, як у "Слузі народу" "Голобородько" розстрілював "неслухняних" депутатів, що заважали йому і народу досягти щастя? Тут якраз та сама ситуація...
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02.11.2020 18:40 Ответить
Да потому что Разумков - не дебил. Популярность слуг падает, босса заносит, а если пролететь на следующих выборах, то и прикрыть могут. А зачем ему это нужно? В любом случае ни у ВР, ни у преза нет полномочий просто распустить КС. Они могут, наверное, попытаться протащить какие-то изменения в Конституцию. Но 300 голосов им не светит.
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02.11.2020 18:21 Ответить
Как он в одно предложение поместил два не встречающихся совместно слова!
Зеленский и Ответственность.
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02.11.2020 17:52 Ответить
поцЗедент хочет как его кумир прыгать по пенькам
до самого Ростова
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02.11.2020 17:57 Ответить
При зелені люди в країні стали беззахисні.
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02.11.2020 18:16 Ответить
Да он вообще никому ничего не должен. Президентство? Так , прогулочка, подработка.
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02.11.2020 18:37 Ответить
Зелений гівнюк Зе, насправді виявився зеленим гівнюком Зе.
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02.11.2020 18:48 Ответить
Якщо водій сів за кермо авто, але відмовивсь взяти відповідальність за рух його транспортного засобу, переклавши цю відповідальність на пасажира справа, і ця його дія призвела до трагічних наслідків, то Зєлю, чмиря, треба садити на довічне з конфіскацією вже зараз
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02.11.2020 19:16 Ответить
"Навіщо ти, патло, туди сів, якщо керувати не вмієш?", - короткий, але вмісткий вирок
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02.11.2020 19:18 Ответить
 
 