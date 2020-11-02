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Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 2 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета вблизи Старогнатовки.

Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ украинские воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории и переданы на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

Также читайте: Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС

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Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ украинские воины не открывали. Источник: https://censor.net/ru/n3228601
Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3453
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02.11.2020 17:21 Ответить
Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1745
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02.11.2020 17:33 Ответить
Приклад, коли проти "луків", та "іржавих мечів" застосовують вогнепальну зброю! Або перелом у методах ведення війни, а точніше москалі в "кам'яному віці"
(Недаремно було стільки зелених соплів коли за такої ненависної минулої влади закупили "Байрактари", та почали домовлятись про спільне виробництво)
Кремль ошеломлен: военная мощь Азербайджана разнесла армянскую армию

та, не для рузьгамірних "кісейних баришень"!
Düşmənin canlı qüvvəsinin aviazərbələrlə məhv edilməsi

ЗАГАЛОМ АНІГІЛЯЦІЯ "ПАПУАСІВ" В ******** ВІЙНІ (ГОЛОВНИЙ ПАПУАС, ПОКИ ЩО В КРЕМЛІ)
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02.11.2020 18:05 Ответить
Окупанти двічі від початку доби порушували режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7055
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02.11.2020 19:39 Ответить
 
 