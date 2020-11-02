Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Мать жены председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого - Лариса Колпаченко - имеет четыре земельных участка с домом под Киевом, хотя работала обычным фармацевтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Эту информацию обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Лариса Колпаченко, по информации источников ЦПК, является матерью жены судьи - Ольги Тупицкой (Колпаченко в девичестве). Ранее она работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка.

В годовой декларации Тупицкого за 2018 г. она упоминалась как совладелица донецкой квартиры жены судьи. Кроме того, в августе 2018 г. Колпаченко приобрела четыре участка общей площадью 0,23 га в Василькове Киевской области. На самом большом из участков расположен дом площадью 211 кв.м. Примечательно, что рядом расположен участок самого Тупицкого, владельцем которого он тоже стал в августе 2018 года. Вместе эти участки образуют массив в 0,3 га.

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На специализированных сайтах стоимость дома подобной площади может варьироваться от 9 до 23 тыс. грн за кв.м., поэтому только стоимость дома на земле Колпаченко могла достичь 1,7 миллиона гривен. В то же время на соседней улице 100 м² земли продают за 300 долларов, поэтому за участки Колпаченко могла заплатить еще около 200 тыс. грн.

Учитывая предыдущий опыт работы Колпаченко, возникает вопрос происхождения средств на соответствующее имущество. Примечательно, что судья Тупицкий за эти годы не декларировал займов, которые могли бы объяснить упоминавшиеся расходы тещи.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что председатель Конституционного суда Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после оккупации полуострова Россией.

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