РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
71755 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
26708 161
КС (1011) ЦПК (136) Тупицкий (219)

Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Мать жены председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого - Лариса Колпаченко - имеет четыре земельных участка с домом под Киевом, хотя работала обычным фармацевтом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

Эту информацию обнаружили аналитики Центра противодействия коррупции в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Лариса Колпаченко, по информации источников ЦПК, является матерью жены судьи - Ольги Тупицкой (Колпаченко в девичестве). Ранее она работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка.

В годовой декларации Тупицкого за 2018 г. она упоминалась как совладелица донецкой квартиры жены судьи. Кроме того, в августе 2018 г. Колпаченко приобрела четыре участка общей площадью 0,23 га в Василькове Киевской области. На самом большом из участков расположен дом площадью 211 кв.м. Примечательно, что рядом расположен участок самого Тупицкого, владельцем которого он тоже стал в августе 2018 года. Вместе эти участки образуют массив в 0,3 га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все правильно указано", - глава КС Тупицкий объяснил, почему переоформил имущество в Крыму по законам оккупантов. ВИДЕО

На специализированных сайтах стоимость дома подобной площади может варьироваться от 9 до 23 тыс. грн за кв.м., поэтому только стоимость дома на земле Колпаченко могла достичь 1,7 миллиона гривен. В то же время на соседней улице 100 м² земли продают за 300 долларов, поэтому за участки Колпаченко могла заплатить еще около 200 тыс. грн.

Учитывая предыдущий опыт работы Колпаченко, возникает вопрос происхождения средств на соответствующее имущество. Примечательно, что судья Тупицкий за эти годы не декларировал займов, которые могли бы объяснить упоминавшиеся расходы тещи.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что председатель Конституционного суда Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после оккупации полуострова Россией.

Читайте также: Тупицкий о возможной отставке: Не собираюсь это делать. Если будет ультиматум о смене всего состава КС, мы обсудим

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
Все изьять в пользу ВСУ!
Тупицкого за попытку госперворота на пожизненное.
показать весь комментарий
02.11.2020 17:28
+17
На димедроле накопила?
показать весь комментарий
02.11.2020 17:24
+12
ну повезло человеку с тещей, видать карма у судей такая, то подарки мильенами дарят, то колядуют долярами, и у всех зажиточные родственники
показать весь комментарий
02.11.2020 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В Європі теж пошукайте...
показать весь комментарий
02.11.2020 17:49 Ответить
преступная группировка судей, прокуроров и членов их семей. Когда вы уже нажретесь и вдавитесь?
показать весь комментарий
02.11.2020 17:51 Ответить
Ой ! Да сколько можно врать! Судьи это кристально чистые люди) , многократно проверены при назначении, это лучшие из лучших представителей нации , самые высокоинтеллектуальные граждане отобранные со всей массы народа страны, и они могут красть и брать взятки, покрывая виновных и наказывая невиновных??!! Ну и вранье, заказуха)
показать весь комментарий
02.11.2020 17:54 Ответить
Такой судья должен обьяснить откуда взял деньги для покупки. Всего то на всего.
показать весь комментарий
02.11.2020 17:55 Ответить
Необходимо обязать родственников топ чиновников, одаривающих этих чиновников квартирами, автомобилями, земельными участками, миллионами гривен и т.п. заполнять декларации о доходах.
показать весь комментарий
02.11.2020 17:56 Ответить
Классика . Имущество на тёщу . На большее ума не хватило ? Я разочарован . Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 857 Он председатель КСУ ? Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2003
показать весь комментарий
02.11.2020 17:57 Ответить
У боротьбі з корупцією і сепарами є тільки один рецепт, або ти їх, або вони тебе, Ось тепер президент нехай визначається з ким він і куди веде державу !
показать весь комментарий
02.11.2020 17:57 Ответить
Всего 4?Это же образчик честного аптекаря. По сути эталон. Чего пристаете?
показать весь комментарий
02.11.2020 17:59 Ответить
Предатели из партии Батькивщина (тиМОШОНКА)и ОПЗЖ (Медведчук) поддерживают Конституционный Суд.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:00 Ответить
Це всюди в нас так.Хіба хлопчики і дівчатка на дуже дорогих авто,які стоять біля нічних клубів,можуть пояснити,де вони гроші,на ці авто взяли? В Європі при покупці дорогого авто.тебе запитають.де гроші взяв.І це тільки один прклад.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:02 Ответить
Много кондомов продала..
Лучше бы зятю дала-чтобы не плодил таких му-да-ков
показать весь комментарий
02.11.2020 18:07 Ответить
Во какие зашифрованые были! И до сегодняшнего дня никто и не знал? Верю!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:09 Ответить
Конечно, Тупицкий та еще гнида. Но для такой должности эти цифры ни о чем, и журналисты тут раздувают из мухи бегемота. У тещи 0,23г - это всего лишь четыре участка по 6 соток. В соседствующей с Васильковом Глевахе таких можно купить подешевке - куча заброшенных дачных участков стоят. В Василькове, наверное, чуть подороже, но вряд ли очень - районный центр, и не более. Участок у самого Тупицкого - 7 соток, сильно не развернешся, разве что картошечку или огурчики посадить. Это не десятки или сотни гектаров земли, которые есть у многих депутатов, прокуроров, судей или чиновников. Если и есть у него накопленное "непосильным трудом" (а понятно, что оно таки где-то есть), то оно где-то в другом месте и в других формах
показать весь комментарий
02.11.2020 18:11 Ответить
Ах-ах, вот и защитник появился тупорылого, наверное тоже в доле с ним???
показать весь комментарий
02.11.2020 18:21 Ответить
Чудо, у него зарплата более 300 тыс. грн в месяц. Не смешно ли предъявлять к нему претензии за имущество в 2 млн грн? Это всего 7 месяцев его работы! Да, скорей всего он коррупционер. Более того, это кадр Овоща - он 100% коррупционер. Но обвинение выглядит смешным. Это даже не Козин, а Васильков. Это все равно, что обвинять тебя в покупке собачей будки.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:46 Ответить
Теж суддя, тільки з нижчої касти
показать весь комментарий
02.11.2020 19:47 Ответить
Если копнуть глубже под этим пророссийским тупицким откроется ещё много участков , квартир. и дач и денежных счетов!! Поэтому он и против эл. декларирования!!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:11 Ответить
Засадить это всё бл@дское семейство на пожизненно, а всё имущество конфисковать. Вот сволочи оборзели, народ в нищете живёт вот именно из-за этих тварей, которые всё больше и больше наглеют. Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488 Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488 Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 488
показать весь комментарий
02.11.2020 18:16 Ответить
спекулировала гандонами
показать весь комментарий
02.11.2020 18:18 Ответить
зеленский, нужно было не пуцкаться с разной швалью воровской- А САДИТЬ, КАК И ОБЕЩАЛ
показать весь комментарий
02.11.2020 18:19 Ответить
Навішав локшини на вуха лохам, а вони і повірили шо хуже нібудіт.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:23 Ответить
Заметьте, обзавелся недвигой этот упырь при великом сывочолом... Прокомментируйте, адепты гетьмана... Я далеко не поклонник Зе, но все революции кричал, что любые реформы нужно начинать с тотальной зачистки судейской банды!!! Бог в помощь Зе!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:24 Ответить
Зарплата 300 тыс грн+, насчитали имущества на 2 млн грн. Самому не смешно?
показать весь комментарий
02.11.2020 18:47 Ответить
Ты уверен? По чем земелька под Киевом, я уже не говорю про домик? Главно дело, что это практически у ВСЕХ топовых судей, прокуроров, налоговиков, таможенников, сбушников, мусоров, депутатов... простите если кого-то забыл... Возглавляют этот спрут однозначно судьи!!!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:55 Ответить
Статью прочитал? Там написано. В Василькове 300 у.е. за сотку, около 200 тыс грн за все участки, 1,7 млн за дом. Итого 1.9 млн грн. Цена однушки-двушки в Киеве в нормальном районе без ремонта.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:11 Ответить
https://censor.net/ru/news/3228646/glava_ks_tupitskiyi_vladeet_elitnoyi_kvartiroyi_na_pecherske_i_bolshim_osobnyakom_pod_vasilkovym_shemy
показать весь комментарий
02.11.2020 21:28 Ответить
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы". ФОТОрепортаж
показать весь комментарий
02.11.2020 21:29 Ответить
И? А у бубочки несколько элитных особняков по Киевом и вилла в Италии. При этом налогов ону уплатил гораздо меньше Тупицкого. Я вообще не пойму о чем мы спорим? Я уже написал, что Тупицкого поставили рыги - он коррупционер по определению. Но предъявы к нему реально смешные. Блин, у Дубинского несколько десятков машин, каждая из которых стоит как тот дом. А он вообще никто и звать его никак. А у этих судей десятки лет практики за плечами и десятки научных трудов. Вы реально считаете, что люди такого уровня должны жить в хрущевках? Какого тогда правосудия от него можно ожидать? Хотя его и так ожидать не приходится.
показать весь комментарий
02.11.2020 21:46 Ответить
Вопрос только в том, что это имущество оформлено на тёщу, и не задекларировано.
И это не обвинение (пока), а констатация факта.
И почему-то создаётся такое впечатление, что это не единственное незадекларированое имущество.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:59 Ответить
Так и есть, но факты смешные. У нас вообще нет никаких данных о семье тещи, но при этом ее типа в чем-то обвиняют. Это цена обычной однушки-двушки в Киеве. Статья манипулятивная. Есть подозрения, что земелька Тупицкого в Крыму стоит в разы больше.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:08 Ответить
Воно то так, от тільки де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:24 Ответить
Когда садить будут эту судейскую мафию, тогда быстренько все почестнеют. А так оборзели до предела от безнаказанности!
показать весь комментарий
02.11.2020 19:02 Ответить
Просто у данєцкє добре заробляють, особливо в аптеках. І взагалі - не руште тещу, це святе!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:31 Ответить
подарили ? Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 159
показать весь комментарий
02.11.2020 18:34 Ответить
кулачить однозначно и тещу, и кошку , и мышку , и репку
показать весь комментарий
02.11.2020 18:35 Ответить
Теща голови КСУ Тупицького має 4 ділянки з будинком під Києвом, хоча все життя пропрацювала в аптеці, - ЦПК - Цензор.НЕТ 786
показать весь комментарий
02.11.2020 18:36 Ответить
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе: Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве................
показать весь комментарий
02.11.2020 18:46 Ответить
Хоть бы показали это имение, а так о чём судить?
показать весь комментарий
02.11.2020 18:50 Ответить
Само собой, что оно не бедное, но у наших судей официальная зарплата более 10тыс.у.е. в месяц. Для таких сумм домик на 210 кв.м даже как-то не звучит. Я уверен, что у него есть и много других объектов недвижимости, но выкидывать народу эту косточку журнашлюхи могли бы и постесняться. К тому же Васильков нельзя назвать мегапрестижным районом. В непосредственной близости от Киева (Та же Софиевская или Петропавловская Борщаговка) участки стартуют от 500 у.е., а здесь всего 300. Т.е. статья ни о чем.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:02 Ответить
А почему у судей такая зарплата, тебе неинтересно? За какие труды праведные? Разве что за труды на разрушение государства Украина?
показать весь комментарий
02.11.2020 19:05 Ответить
А какая должна быть у них зарплата, позволь поинтересоваться. Да, я тоже считаю, что это немного перебор - нужно урезать где-то до 150 тыс. грн, но не факт. А ты, наверное, хочешь, чтобы они получали, как водитель трамвая? Нет дорогой. Судья - это не президент, которым может быть любой клоун (как показывает практика). Там еще и мозг нужен.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:15 Ответить
"Минималка", конечно, какая же еще? Языком молоть - не мешки таскать! А в отношении умных судей - большущая напряженка! Тут одного умного президента выбрать никак не можем. а то аж целых 16 человек! Да и другим высшим судам тоже умные люди нужны! Где же их набрать? Только "минималка"! Что заслуживают!
показать весь комментарий
03.11.2020 14:16 Ответить
Порошенко провел почти 2 сотни реформ, которые в реале не работают.
Чего его не переизбрали? Тоже самое будет и с Зеленским, если тещи, бриллиантовые и прочие коррупционеры не будут добывать сырье с конфискацией!
показать весь комментарий
02.11.2020 18:58 Ответить
а тупицкий не тупицкий... конспиратор на самом деле
показать весь комментарий
02.11.2020 19:00 Ответить
ТАМ НАДО ВСЕ РОДСТВЕННИКОВ ЭТИХ СУДЬЕЙ ПРОМОНИТОРИТЬ.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:07 Ответить
Мля "новина" наче "ніхто не знає" звідки у судійских, прокурорских, сбушник, митників тещ/дядь/тіток/бабушек/племінників усе те майно.... 29 років вже "НІХТО НЕ ЗНАЄ" . Там кожного у 90% є за що саджати. Тому й методами толерастів цю систему НЕ ЗДОЛАТИ. Й Петро , доречі просрав шанс, хоча йлго підтримує %%% патріотів не малий.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:07 Ответить
30 соток у Васількові і будинок у 200
показать весь комментарий
02.11.2020 19:13 Ответить
квадратів, це ніщо, якщо продали десь майно, ну допоміг зять трохи, але це зовсім не багато, це навіть не вартість дорогого авто.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:16 Ответить
Проверили б ещё более тщательно, возможно эта "мама" любит и скорость.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:31 Ответить
...мама любіт дачі...(с)
показать весь комментарий
02.11.2020 19:53 Ответить
та тут нема що гадати ви подивіться на його морду !
показать весь комментарий
02.11.2020 19:59 Ответить
Як колись у таких випадках казав Христопродавець-Кравчук:
«А у мене сім'я роботяща»©️
І на цьому - пішли всі в сраку!
показать весь комментарий
02.11.2020 20:47 Ответить
Уголовное дело против тещи!!! Или аптекари тоже неприкасаемые?
показать весь комментарий
02.11.2020 21:51 Ответить
МАССОВОЕ УБИЙСТВО КОРРУПЦИОНЕРОВ ПРИВЕДЕТ К ПАДЕНИЮ КОРРУПЦИИ !)
показать весь комментарий
02.11.2020 22:59 Ответить
И шо с того?
До скандала знали и язык в жопе держали,
а как скандал,так коррупционер.
Тошно это все
показать весь комментарий
03.11.2020 09:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 