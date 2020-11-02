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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) энергетика (686) инвесторы (140) Зеленый тариф (70)

Кризис в "зеленой" энергетике отпугивает инвесторов, несмотря на призывы Зеленского, - норвежский инвестор Йохансен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кризис в "зеленой" энергетике отпугивает инвесторов, несмотря на призывы Зеленского, - норвежский инвестор Йохансен

Невыполнение украинскими властями обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику отпугивает их от Украины, что имеет негативное влияние на политическое и экономическое положение государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Магнус Йохансен, вице-президент по развитию бизнеса NBT (инвестор в ветровую энергетику) в ходе обсуждения проблемы возможной отмены зеленых тарифов Конституционным Судом Украины.

По его словам, инвесторы негативно восприняли неспособность украинской власти выполнить взятые обязательства перед производителями электроэнергии из альтернативных источников относительно оплат за поставленный ток и погашения задолженности перед ними.

"Мы постоянно во время последних 6 месяцев обсуждали неплатежи со стороны "Гарантированного покупателя". Наконец мы смогли встретиться с премьер-министром Шмыгалем и и.о. министра госпожой Буславец и услышали, что подписание между ассоциациями и премьер-министром будет уже окончательным документом, который решит проблему неплатежей. Мы думали, что будет происходить именно то, что мы подписали, но, к сожалению, ситуация продолжается, ничего пока не изменилось", - рассказал Йохансен.

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По его мнению, следствием таких действий власти, несмотря на призывы президента Украины Зеленского об открытости государства и желании привлекать иностранные инвестиции, станет то, что иностранные инвесторы уйдут из Украины и не только из энергетической отрасли.

"Представьте себе, что президент Зеленский приглашает иностранных инвесторов на встречу и на обед, но там на заднем дворе сидят собаки, которых готовы спустить на тех же инвесторов. Представьте себе, что это так себе представляют международные инвесторы в таком случае. Зачем им тогда приходить и если такие случаи будут происходить и дальше, то инвестиции в Украину вообще прекратятся", - считает Йохансен.

Ранее член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко отметил, что государство должно выполнить свои обязательства по погашению долгов перед инвесторами в проекты по развитию "зеленой" энергетики, иначе они обратятся в суды.

В то же время управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году.

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В сентябре ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
28 октября они сделали повторное обращение к Шмыгалю, которым заявили, что украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Это был ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подачи групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды "Гарантированный покупатель" уже начал проигрывать.

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Топ комментарии
+10
Зеленая энергия это развлечение богатых стран, зачем принуждать бедную Украину. Польша коптит всю Европу углем и ей на всех насрать, потому что никто им не указ.
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02.11.2020 17:58
+3
Пока, что идут сюда не инвесторы а Барыги...
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02.11.2020 18:03
+3
Мне тоже не понятно, откуда там инвестиции в Украину?
Вот не хилый забор денег с украинцев этими "инвесторами" четко виден.
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02.11.2020 18:08
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Кризис в "зеленой" энергетике отпугивает инвесторов, несмотря на призывы Зеленского, - норвежский инвестор Йохансен - Цензор.НЕТ 5919
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02.11.2020 17:57 Ответить
Зеленая энергия это развлечение богатых стран, зачем принуждать бедную Украину. Польша коптит всю Европу углем и ей на всех насрать, потому что никто им не указ.
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02.11.2020 17:58 Ответить
Тут вы правы, Герус всегда сможет купить эл. энергию в параше, ведь эпоха - "торговли на крови", эт только для порошенко, не так-ли?
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02.11.2020 18:09 Ответить
Слышишь, зебилушка, то что вам пох откуда брать энергию, я в курсе. Как там Герусятина говорил - нам выгодно получать эл. энергию с раши.
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02.11.2020 18:23 Ответить
Ну так Польша думает о себе, а Украина о Европе.
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02.11.2020 18:11 Ответить
в польше такое не прокатит
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02.11.2020 18:37 Ответить
Так про то и речь, что Польша думает о себе, а не о Европе.
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02.11.2020 18:49 Ответить
Всё зелёное уже всех отпугивает .
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02.11.2020 17:58 Ответить
Это не призывы, это вопли ужаса.
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02.11.2020 17:58 Ответить
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции. При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации" , в качестве бонуса за труды.. tZE inform
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02.11.2020 17:59 Ответить
Только остается всенародный вынос КС к буям собачим.
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02.11.2020 18:13 Ответить
они этого и хотят - чтобы Мы снесли КС а они забрали СХ-землю, Мову(как гос.язык) и стратегические (оборонные заводы тоже) а КС как раз хотел своим решением отменить это, а по поводу Е-деклараций - все там не так однозначно и КС не принуждал отменять.. ***.. неужели это вижу только я !?
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02.11.2020 18:20 Ответить
ПРизыв ЗЕленского - ПР - эти 2 букавки клеймо на ЗЕленском еще от Разумкова а потом перешел прямо в руки Ахметки
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02.11.2020 17:59 Ответить
Не для западных инвесторов ахметки наши садили Буратишку на трон .
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02.11.2020 18:00 Ответить
Пока, что идут сюда не инвесторы а Барыги...
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02.11.2020 18:03 Ответить
Этот инвестор задавался вопросом, что инвестиции нужны для развития страны, а не для ее обнищания. Инвестиции улучшают жизнь, а не загоняют ее "под шконку".
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02.11.2020 18:05 Ответить
Мне тоже не понятно, откуда там инвестиции в Украину?
Вот не хилый забор денег с украинцев этими "инвесторами" четко виден.
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02.11.2020 18:08 Ответить
А шо такое? С кацапстана дешевле? Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6117
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02.11.2020 18:14 Ответить
В Европе.
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02.11.2020 18:19 Ответить
Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 5954 Герусу расскажи, и бене, и ахметке
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02.11.2020 18:48 Ответить
Согласен, в параше эл. энергия дешевле Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 2242
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02.11.2020 18:12 Ответить
подсрачника этому норвежскому марадеру!
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02.11.2020 18:14 Ответить
Однозначно!
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02.11.2020 18:38 Ответить
Нет никакой зеленой энергетики. Солнечные панели, ветровые станции - все создано при помощи ископаемой или ядерной энергии.
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02.11.2020 18:12 Ответить
Чернобылю расскажи, про чистую ядерную энергию Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 9749
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02.11.2020 18:16 Ответить
Франции расскажи о своей зеленой энергии.
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02.11.2020 18:21 Ответить
А можно гансам?
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02.11.2020 18:42 Ответить
Возьми палки и гамно и сделай генератор. А я поржу.
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02.11.2020 18:26 Ответить
Спасибо, но нет. Эт вам к скульптору, навозному.
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02.11.2020 18:41 Ответить
да пошел ты в жопу, инвестор,

"зеленые" тарифы созданы для высасывания деньг из карманов украинцев, Украина должна использовать возможности по выработке дешевой энергии на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях

хотят eвропейцы чтобы в Украине крутились ветряки вырабатывающие энергию в 10 раз дороже - пусть сами и субсидируют Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 9729
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02.11.2020 18:13 Ответить
Действительно, надо поддержать братушек. Купить газ, твэлы.... Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6358
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02.11.2020 18:18 Ответить
А это Европа виновата что у нас голодомор был?
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02.11.2020 18:21 Ответить
А Сралин не виноват это его злые-геи европейцы заставили зерно продавать? По твоим словам это не мужик алкоголик виноват в том что пропивает денги и его семья голодная а продавцы которые ему бухлишко продают! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 2738
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02.11.2020 18:28 Ответить
Навіть сєкільов не зміг би до такого додуматися Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 8345
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02.11.2020 18:51 Ответить
Поощряли своими покупками. Конечно сралин скрывал голодомор.
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02.11.2020 18:26 Ответить
европейцы скупали украинское зерно зная что его отобрали у украинцев и помалкивали,

только американский журналист тайком пробрался на украину, проехался по запретной зоне, посмотрел на все своими глазами, европейцам это было не интересно
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02.11.2020 18:27 Ответить
А что если бы европейцы зерно не покупали Сралин бы делал из него спирт и спаивал бы американцев тогда бы американцы плохие были? А Сралин белый и пушистый?
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02.11.2020 18:29 Ответить
должно было быть эмбарго на покупку советских товаров,

точно так же как должно быть сейчас эмбарго на покупку лукашенковского бензина и удобрений например
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02.11.2020 18:31 Ответить
Нет так ты ответь Сралин был белым и пушистым?
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02.11.2020 18:32 Ответить
сталин был психопатом-убийцей миллионов,

европейцы покупали у убийцы миллинов краденое у украинцев
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02.11.2020 18:37 Ответить
Ну вы блин даете.Ваш коммент-шедевр!!В Нагорном Карабахе сейчас вовсю идет война,каждый день с обеих сторон гибнут сотни людей.Следуя вашей логике,если сторонам конфликта не продавать оружия...А ведь Украина то же активно поставляла оружие Азербайджану.😡А вы про голодомор.Все следуют своим своекорыстным интересам.
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02.11.2020 18:54 Ответить
собственно поэтому совбез ООН и вводит эмбарго на поставки оружия в зоны конфликтов
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02.11.2020 18:56 Ответить
Ну так и я о чём? Поддержим Рассеюшку, пошли в жопу гейропейцы! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 7568
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02.11.2020 18:47 Ответить
Американские твелы. Не слышал?
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02.11.2020 18:23 Ответить
украинские твэлы нужно делать
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02.11.2020 18:25 Ответить
українські а-бомби потрібно виробляти
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02.11.2020 18:27 Ответить
Европа и США не дадут. Будте реалистами на 30 лет.
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02.11.2020 18:29 Ответить
не согласен с тем что украина должна быть сырьевым придатком запада, россии или китая,

нужно развивать свою науку и технологии
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02.11.2020 18:30 Ответить
Самре смешное сырьевым придатком России! А что Россия делает научного и технологичного?
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02.11.2020 18:31 Ответить
например в россии есть свой поисковик Яндекс, который на равных конкурирует с поисковиком от Гугл, те существует сильная математическая школа
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02.11.2020 18:35 Ответить
Ну яндексом не пользуюсь потому что глюкавый может тебе лаптеногому яндекс и близок к серду но мне нет
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02.11.2020 18:38 Ответить
нужно смотреть на вещи объективно, чтобы потом локти не кусать
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02.11.2020 18:39 Ответить
На что смотреть? На глючный яндекс? Так он кроме как в странах СНГ нигде и не распрастранен!
Пошукова система «Яндекс» вважалась четвертою серед пошукових систем світу за кількістю оброблених пошукових запитів (4,84 млрд, 2,8 % від світової кількості, статистика за грудень 2012 року

Всего 3% от всего мирового трафика так себе компанька!
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02.11.2020 18:48 Ответить
конкурентов Гугл нет ни в англии, ни во франции, ни в италии, нет ИТ-компаний способных создать продукт способный конкурировать с Гугл

свои поисковики есть в корее, россии - свободно конкурирующие там гугл не запрещен
и в китае - там просто гугл выдавили из страны,

так же Юбер, захватил все рынки во всех странах, кроме россии - пришлось продаться Яндексу так как проиграли ему свободную конкуренцию
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02.11.2020 18:52 Ответить
Ну и что это доказывает? Что в угоду глучному яндексу выдавили юбер! Ты ещё про одноглазников напиши или в канаве что супер пупер компашки! Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6886 Кстати ты меня ватник лаптеногий так и не убедил что в лаптестане расцвет технологий вон и СП-2 без западных кораблей достроить не могут!
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02.11.2020 19:01 Ответить
Время играет роль.
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02.11.2020 18:32 Ответить
Похоже на кацапа-провокатора!
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02.11.2020 18:30 Ответить
Ииии? Всё остальное барахло, простите, чьё?
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02.11.2020 18:40 Ответить
Високі тарифи викупу «зеленої» енергії у виробників були передбачені законодавством на 10 років. Подякуйте Потроху за те, що він так «турбуватися» про доходи ахметки. Закордонні інвестори лише скористалися цим правом, передбаченим українським законодавством по факту лише для ахметки.
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03.11.2020 10:00 Ответить
Зеленский думал, что он инвесторам лапши на уши навешает, как лохам в 95 квартале, и они толпами ринутся на пустые обещания. С Омана уже одна туча приехала...
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02.11.2020 18:16 Ответить
Всі ідуть вжопу стройнимі рядамі разом з зеленим недоумком.
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02.11.2020 18:19 Ответить
А действительно ЗЕбобики назовите хоть одну отрасль где ЗЕбилы не налажали?!
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02.11.2020 18:20 Ответить
нічого дивного, бо зараз все зелене у кризовому стані
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02.11.2020 18:25 Ответить
Фотка зачотна патєрпєлого

Криза в "зеленій" енергетиці відлякує інвесторів попри заклики Зеленського, – норвезький інвестор Йогансен - Цензор.НЕТ 6077
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02.11.2020 18:29 Ответить
Панове там уся справа у тарифах.
Колись давно їм дали стимулюючі високі тарифи на розвиток.
Але знайшлися хитрожопі, які вписали високі тарифи на 25 років уперед. І, відповідно, десь у коридорах КМ підмазали.
А це єрунда і ніяк не конкуренція.
Тому їх зараз кошмарять і намагаються видавити, якщо самі не знизять кардинально тарифи.
Писали, що офіційно домовились на зниження на 15%. Але це капля у морі.
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02.11.2020 18:42 Ответить
"зелені" мародери - спекулянти небажанні "інвестори" у найбіднішу країну европи
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02.11.2020 18:47 Ответить
Брэшет. Он будет говорить все что угодно, лишь бы получить деньги. И не называйте его инвестором, это паразит.
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02.11.2020 18:59 Ответить
Кризис в "зеленой" энергетике/- это следствие кризиса ( отсутствия денег в казне) в энергетике Украины, созданного ворами кодлана Коломойского/ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20
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02.11.2020 19:01 Ответить
нам похєр на таких інвесторів які хочуть за рахунок нас українців гроші заробляти. Ахмєтка придумав під себе "бізнес" і проштовхнув закон, щоб держава, тобто ми з вами платили йому втри дорога за електроенергію с сонячних станцій. Маючи менше 10 відсотків потужностей забирає половину грошей з енергоринку. У нас найбіднішої країни Європи найвищий зелений тариф, який ми не можем собі дозволити.
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02.11.2020 19:23 Ответить
Ахметка проштовхнув? А Потрох тут зовсім не при делах? Набив кармани ахметки по зав'язку різними корупційними схемами.
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03.11.2020 10:09 Ответить
Когда сожгли дом Гонтаревой и одно хохляцкое быдло весело шутило под пение быдлячего хора имени мотузки,а другое быдло весело ржало в зале,стало ясно что денег нам ни кто не даст,а те что вложили будут забирать и сматывать удочки.Денежные тузы очень не любят власть быдла,ой простите,прастого нариду.
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02.11.2020 20:27 Ответить
...інвестори, щоб втюхати в бідну державу, товар дорожче ніж багатим державам Європи, і за це мають платити мільйони "заможних" українців, тут своїх таких ахмето-інвесторів-бариг вистачає.
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02.11.2020 21:10 Ответить
Вся эта зелёная сволочь живёт за счёт бюджетных дотаций!
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03.11.2020 11:55 Ответить
 
 