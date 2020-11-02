Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине - две равнозначные войны: с коррупцией и Россией.
Как отметил в лекции на Youtube экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, такого мнения придерживаются зарубежные партнеры нашего государства и антикоррупционные активисты, передает Цензор.НЕТ. Однако его семейный опыт - родственники после участия в разных освободительных движениях в Украине попадали в застенки - говорит о другом.
"Всякие внутренние недотягивания государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими. И вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции", - подчеркнул Ващук.
Он повторял всем готовым слушать, что самая важная война для Украины внешняя. "Нельзя сжигать свою хату внутреннюю и одновременно ее защищать", - сравнил Ващук.
Экс-посол также указал на недостатки подхода о равнозначности внутренней и внешней: если не удастся достичь идеала в первой, то кажется, что государство недостойно того, чтоб его защищать.
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и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
Коли згоріла хата, то проблеми тарганів і пацюків вже мало цікавлять.
Коли у минулому столітті, в 1921 році, такі як ти здали Україну кацапам, то тим, 7 мильйонам, що померли з голоду в 1933, питання корупції, було абсолютно до сраки.
Так буде наша , українська корупція , а втратимо незалежність , буде та ж сама корупція , але надодачу ще й кацапська . .
О , бачу державницьку позицiю
Лойк .