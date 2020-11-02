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Новости Политика Украины
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коррупция (3788) Россия (38349) Ващук Роман (42)

Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук

В Украине - две равнозначные войны: с коррупцией и Россией.

Как отметил в лекции на Youtube экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, такого мнения придерживаются зарубежные партнеры нашего государства и антикоррупционные активисты, передает Цензор.НЕТ. Однако его семейный опыт - родственники после участия в разных освободительных движениях в Украине попадали в застенки - говорит о другом.

"Всякие внутренние недотягивания государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими. И вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции", - подчеркнул Ващук.

Он повторял всем готовым слушать, что самая важная война для Украины внешняя. "Нельзя сжигать свою хату внутреннюю и одновременно ее защищать", - сравнил Ващук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая вендетта против Порошенко будет иметь очень плохие последствия, - экс-посол Канады Ващук

Экс-посол также указал на недостатки подхода о равнозначности внутренней и внешней: если не удастся достичь идеала в первой, то кажется, что государство недостойно того, чтоб его защищать.

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Топ комментарии
+12
"Борода не робить козла рабином" - єврейське прислів'я.
"Булава не зробила клоуна президентом" - українська дійсність. © твиттер
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02.11.2020 18:03
+8
І в обох зевлада програє... Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 8570
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02.11.2020 18:02
+8
глупышка ты посол!.. 400 лет пребывания под властью РИ и Совка, превратили 73% нашего населения в колоборантское быдло, которое "готово жрать своих детей абы не было хуже", и искренне голосовать за своих вертухаев..
и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
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02.11.2020 18:05
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І в обох зевлада програє... Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 8570
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02.11.2020 18:02 Ответить
А почему враг только внешний? Вот подали законопроект в Раду от зеленых сатанистов про создание базы генетического материала украинцев, данных ДНК украинцев, для чего и собирали тесты на Ковид, для чего будут брать ДНК сначала у военных, потом у всех, для этой аферы требуют забрать из бюджеты четверть миллиарда гривен.То есть зеленые нарушают фундаментальные конституционные права человека, его личного пространства и частного права на тайну здоровья и т.д. Этот законопроект нарушает безопасность людей, их здоровье и ДНК будут гулять где угодно в интернете и продаваться, будет этим пользоваться криминал, торговцы органами и т.д. Вот что готовит власть всем нам и как можно ее не считать внутренним врагом? Регулярные системные нарушения прав человека и Конституции.При чем зеленые нападают и на детей в том числе. Ужас.
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02.11.2020 18:36 Ответить
В Украине - две равнозначные войны: с коррупцией и россией. И в обоих перемирие ?
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02.11.2020 18:02 Ответить
У результаті боротьби з корупцією в Україні завжди приходить проросійсько-антиукраїнська влада.
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02.11.2020 18:11 Ответить
"Борода не робить козла рабином" - єврейське прислів'я.
"Булава не зробила клоуна президентом" - українська дійсність. © твиттер
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02.11.2020 18:03 Ответить
Одно - продолжение другой. Оно все настолько взаимосвязано, что разделять их нельзя. Это одна война, имеющие разные аспекты.
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02.11.2020 18:04 Ответить
Именно. И враг уже в тылу, командует Украиной.
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02.11.2020 20:01 Ответить
глупышка ты посол!.. 400 лет пребывания под властью РИ и Совка, превратили 73% нашего населения в колоборантское быдло, которое "готово жрать своих детей абы не было хуже", и искренне голосовать за своих вертухаев..
и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
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02.11.2020 18:05 Ответить
При всій повазі до екс-посла, не погоджусь. Руйнують зараз Державу якраз власні доморощені гниди в міцному сплаві з кацапами. Миром це не закінчиться.
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02.11.2020 18:08 Ответить
ха.. как я и говорил про движ в КС : - "ЗеВласть хочет смести этот состав КСУ, оставив барыгам распродажу земли и стратегической собственности, ну и завести в КС своих марионеток." - Тимошенко
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02.11.2020 18:09 Ответить
Ворог вже всередині - роз'їдає державу.
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02.11.2020 18:16 Ответить
Нiт , Куприк не згоден , найважливіші події - внутрішні .
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02.11.2020 18:20 Ответить
Чувак, ти не розрізняєш. Але, скоріш, умисне.
Коли згоріла хата, то проблеми тарганів і пацюків вже мало цікавлять.
Коли у минулому столітті, в 1921 році, такі як ти здали Україну кацапам, то тим, 7 мильйонам, що померли з голоду в 1933, питання корупції, було абсолютно до сраки.
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02.11.2020 20:22 Ответить
Не проиграть внешнюю войну, оставляя внутри всесильную "пятую колонну" не возможно. Не выиграв внутреннюю борьбу ( войну) не возможно выстоять и во внешней. Это взаимосвязанные элементы одной войны. И еще вопрос которая из них опаснее. В истории не было ни одного случая когда в таких условиях кто то достиг не то что успеха, но хотя бы сохранил статус кво.
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02.11.2020 18:21 Ответить
навіщо нам ваші такі вислови банальні, пане екс-посол, краще б грошима допоміг...
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02.11.2020 18:24 Ответить
Вірно на 100%!!!
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02.11.2020 18:27 Ответить
Будем боротися з зовнішніми ворогом - московські гніди зховаються, а там і їх давити!
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02.11.2020 18:30 Ответить
То давайте хотя бы эту внешнюю войну уже начнем! Ну многомиллиардную торговлю, прокачку росс. газа в Европу прекратим хотя бы! И границу закроем через которую с нашей стороны в РФ рабочая сила едет! А то вроде бы как бы для внутреннего пользователя война а по документам АТО-ООС и та сторона в Минских соглашениях как вооруженные формирования Отельных Районов Донецкой и Луганской Областей Украины прописана.
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02.11.2020 18:31 Ответить
Все вірно . Якщо Україна знову стане колонією паРаші , тоді вже буде начхати , чи є тут корупція , чи її нема .
Так буде наша , українська корупція , а втратимо незалежність , буде та ж сама корупція , але надодачу ще й кацапська . Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 5356 .
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02.11.2020 18:43 Ответить
Где идут бои, посол. Лугандон - это замороженный обьект, который разморозит рф, если увидит небоездатность Украины, которая зависит от экономики, которую подрывает коррупция. Коррупция самый первый враг. Уничтожая коррупцию убиваешь пуйла.
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02.11.2020 18:45 Ответить
Коррупция самый первый враг. Уничтожая коррупцию убиваешь пуйла.

О , бачу державницьку позицiю Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук - Цензор.НЕТ 3894

Лойк .
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02.11.2020 18:50 Ответить
Найважливіша війна для України зовнішня, якщо її програти, інша боротьба стане теоретичною, - експосол Канади Ващук - Цензор.НЕТ 6779
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02.11.2020 18:56 Ответить
Мабуть і Мазепу у корупції звинувачували. Бо магнат.
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02.11.2020 21:12 Ответить
Ворог веде війну також і неконвенційними засобами, а саме інфільтрує своїх солдатів в державні органи влади усих рівнів.
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03.11.2020 09:14 Ответить
 
 