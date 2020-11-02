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Новости Политика Украины
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Кравчук (602) Донбасс (16132) минские соглашения (1480)

Пытаемся использовать возможности Минских соглашений, не исключаю, что придется искать другой формат, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пытаемся использовать возможности Минских соглашений, не исключаю, что придется искать другой формат, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной групп Леонид Кравчук считает, что Украина продолжает пытаться использовать потенциал Минских договоренностей, но отмечает, что нельзя длительное время делать вид, что есть движение вперед, если этого не происходит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы "Большой семерки", можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть. Подчеркну: я сейчас говорю как частное лицо, и это - мое личное мнение. Решение будет принимать президент", - сказал Кравчук.

Кравчук указал, что если шаги и предложения Украины не позволят разблокировать переговоры в рамках ТКГ, то он будет готов вносить предложение, чтобы искать другие форматы.

"Шесть лет идет война, мы сделали и будем делать дальше, а россияне, чтобы ты не делал, говорят, что не так, потому что у них другая цель. У них цель уничтожить Украину, очевидно, я так думаю. Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук о потерях на Донбассе: Это уже агрессивно, Россия и ОРДЛО ищут любой способ сорвать процесс продвижения к миру

"Я много прожил, я брал эту страну в Беловежье маленькую в собственные руки. Она сейчас взрослая: выросло новое поколение, выросли новые люди, новая власть, и мы хотим жить как люди, а не воевать. Если кто-то хочет воевать, то мы против этого, и будем искать другие пути, чтобы остановить агрессора. Минский формат - это только переговорная площадка, где мы сейчас работаем и который мы хотим насытить более содержательными смыслами. В отличие от наших предшественников, которые вообще ничего не инициировали", - добавил Кравчук.

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Топ комментарии
+8
Прийшли бездарі, які не здібні захистити країну...
То йдіть собі...нехай країною займаються професійні люди.
Петра кличте, нероби...
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02.11.2020 18:14
+7
Дідусю, твій шлях на ЙУХ.
Не забудь КРАВЧУЧКУТвзяти у подорож, вона тобі буде у знагоді! (Закинеш в неї ковбасу лікарську по 2.20)
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02.11.2020 18:12
+5
Дедушка, а че раньше Фокин обо всем вещал, а сейчас не Арестович а ты ? Не та Маша его продвинула?
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02.11.2020 18:11
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Дедушка, а че раньше Фокин обо всем вещал, а сейчас не Арестович а ты ? Не та Маша его продвинула?
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02.11.2020 18:11 Ответить
или он путинский казачок и ты медвечуковский "патриот" , ему не доверяешь? как-то хитромудро вы все там крутите блин!
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02.11.2020 18:13 Ответить
Дідусю, твій шлях на ЙУХ.
Не забудь КРАВЧУЧКУТвзяти у подорож, вона тобі буде у знагоді! (Закинеш в неї ковбасу лікарську по 2.20)
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02.11.2020 18:12 Ответить
Кравчукча, а де будеш шукати план, где, где в звезде.
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02.11.2020 20:07 Ответить
Прийшли бездарі, які не здібні захистити країну...
То йдіть собі...нехай країною займаються професійні люди.
Петра кличте, нероби...
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02.11.2020 18:14 Ответить
Вопрос зачем так старательно и активно лизать пятую точку тому кто и эти унизительные Минские соглашения и подписал предварительно загнав армию в несколько крупных котлов в Иловайске, Изварино и Дебальцево.. потом не знал что с этими соглашениями делать но вынужден был как подписант твердить о их безальтернативности.. сейчас пришла новая власть которая тоже не знает что делать с Петиным Минском. Зачем лизать тому кто этку ситуацию фактически и создал сам не зная из нее выход?. На такое способен лишь проплаченный порохобот/ка./
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02.11.2020 19:33 Ответить
Птичко, Петро один з авторів тих угод.
Реалізовувати теж він мав би.
Йому краще знати, що і як робити. Він прийняв країну без армії, без грошей, без мінських угод і санкцій.
Він дипломат і стратег. Не нікчема зелена.
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02.11.2020 19:36 Ответить
В смысле? Без армии и денег? Вся Петина армия это миномет Молот от постоянных взрывов которых погибла целая рота украинских солдат.. все остальное вооружение это всплошь советский хлам который достался в наследство.. кроме миномета Молот и танка Азовец который тоже массого не был распространен Петя не создал ничего./ Вы все время врете и ваши блокировки лишь подтверждают вашу ложь..
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02.11.2020 19:47 Ответить
Ну, в мене немає бажання витрачати вечір на заперечення абсурдних тверджень.
Ви не володієте питанням, або навмисне спотворюєте суть речей.
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02.11.2020 20:01 Ответить
Далее у Пети было 5 лет чтобы убрать за собой навозные кучи Минского договора он не убрал ничего потому и вылетел с поста президента с жирным отпечатком подошвы от украинского народа который и был ему справедливым судьей.
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02.11.2020 19:50 Ответить
Щось не помітила, що в нього було ще 5 років.
Завдяки мудрості зебілів, які тепер соромляться зізнатись, що вони за зе голосували.
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02.11.2020 20:02 Ответить
Так он 5 лет кем был? Дворником Намагаємося використовувати можливості Мінських угод, не виключаю, що доведеться шукати інший формат, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7284 я конечно понимаю что вы здесь на зар плате но до смехотворного абсурда опускаться то зачем?
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02.11.2020 20:08 Ответить
Будапештский - США, Великобритания и еще ЕС и Канада Проще сказать НАТО.
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02.11.2020 18:14 Ответить
ЕС и Канада никакого отношения к Будапештскому не имеют.
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02.11.2020 18:20 Ответить
Он предлагает другой формат!!! вот поэтому страны Будапештского формата ( минус РФ) плюс другие страны НАТО Получим новый формат.
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02.11.2020 18:23 Ответить
А вот этим странам оно надо?
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02.11.2020 18:31 Ответить
уберите этого старпёра. Что полезного он сделал для Украины..!?!?
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02.11.2020 18:14 Ответить
та хоч би есесесерію розвалив, вже гідна справа
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02.11.2020 18:44 Ответить
дед, как Бабетта, идёт на войну ))
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02.11.2020 18:15 Ответить
Шо, не виходить домовитися, а з висоти вашого погляду це все було так легко зробити до ТКГ. Блазні шо старі, малі.
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02.11.2020 18:16 Ответить
Так толку если никто не идет ни на какие уступки??Это все равно что менять машиниста в поезде, все равно рельсы одни и те же.
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02.11.2020 18:26 Ответить
Поки що краще за мінську угоду нічого не винайшли. Вони принаймні тримають на прив'язі звіра за горлянку
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02.11.2020 18:35 Ответить
С приходом экономического кризиса из-за короновируса можете пронаблюдать все больше статей в европейской прессе о том, что санкции не работают. а европейские производители много на них теряют из-за невозможности торговать с РФ, и что многие ниши, где они были все больше забирает Китай, и что пора санкции пересматривать, так как РФ не меняет свою политику, а кушать европейцам хочется как и прежде.
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02.11.2020 18:38 Ответить
Розкажіть це *****, те що санкції не працюють.
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02.11.2020 18:41 Ответить
А они работают?? Россия поменяла свою политику??Цель санкций была изменить политику России,а не взаимно подорвать экономики друг друга.
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02.11.2020 18:46 Ответить
Шахи не ваша гра,до побачення
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02.11.2020 18:51 Ответить
В любій нормальній країні, за розпродаж флоту і здачу ЯО, воно вже 30 років сухарі повинно розмоктувати, а не формати вишукувати.
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02.11.2020 18:18 Ответить
А что бы делала Украина к примеру в 2005 году , когда все ЯО уже вышло из строя по сроку годности?? Обслуживать ядерные боеголовки не было ни технологий, ни производственных мощностей.
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02.11.2020 18:28 Ответить
арабам продали б з прибутком, а маленькі бомбочкі заховали б по хатинках на всяк випадок, такий як зараз
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02.11.2020 18:38 Ответить
Вы на полном серьезе держали бы у себя дома старую просроченную боеголовку, корпус которой в любой момент может треснуть и начать фонить??
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02.11.2020 18:43 Ответить
а що такого? обгорнути свинцем та покласти у металеву коробочку, щоб було чим ***** у Криму пригостити
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02.11.2020 18:48 Ответить
Ну раз все так просто, то можете объяснить одну вещь: зачем Украина заказывала за почти 1,5 млрд долларов у американцев строительство временного хранилища отработанного ядерного топлива со своих АЭС, если можно было всего лишь завернуть все в свинец положить по металлическим коробочкам?Вам не кажется, что хранение ядерных материалов более сложный процесс, чем вы описали?
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02.11.2020 18:55 Ответить
я вам скажу відверто, це було зроблено, щоб ті гроші вкрасти, а у зберіганні нуклеарних відходів все дуже просто, як їх зберігати на теріторії московії, тільки от потрібно було це таємно робити тоді, коли ще кордону не було, але як то кажуть одеські юдеї "щоб ти був такий розумний, як моя дружина потім"
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02.11.2020 19:03 Ответить
До цього потужності були, а тут "внєзапно" не стало. Менше слухайте всіляку продажну шелупонь. Потужності і заводи з кваліфікованим персоналом на той час були. Їх ніхто ще не прихватизовував і на брухт не порізав.
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02.11.2020 18:52 Ответить
Не было таких заводов. Обслуживанием ракетной(носитель) части занимались в Украине, а обслуживанием боеголовок занимались в РФ. В Украине не было даже мощностей для обогащения урана.
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02.11.2020 18:58 Ответить
ага, особливо у Жовтих Водах
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02.11.2020 19:06 Ответить
В Желтых Водах проходила( и сейчас проходит) переработка урановой руды в урановый концентрат. И вот урановый концентрат отправляется в России на обогащение.
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02.11.2020 19:30 Ответить
Ой та ладно... Родовища були, секретні заводи, КБ, полігони для випробовувань були, а технолої не було. Та да.
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02.11.2020 19:24 Ответить
Именно так, не было.
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02.11.2020 19:28 Ответить
Та вони тут і розроблювались в тих же КБ і НДІ.
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02.11.2020 19:34 Ответить
Проблемы были бы только с плутониевыми боеголовками, с U235, нет таких проблем, обновляй електронику, делай ТО.
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02.11.2020 19:03 Ответить
а що, плутонієві теж згодилися б з часом, наприклад зараз, але ж тоді ми "брати" були
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02.11.2020 19:08 Ответить
Точно, осталось только гроши на свои разработки данной электроники найти, не забыть о производстве и хранении трития, а также вероятно получить санкции как С.Корея и Иран. А так да, все просто.
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02.11.2020 19:20 Ответить
Електронная начинка Сатаны -производства Украины, это так промеждудрочим, тебе, как великому спецу открою секрет.
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03.11.2020 07:22 Ответить
Да так и было, но "где деньги Зин"?? Вопрос был только как быстро Украина отдаст ЯО, давили что американцы, что Москва( Боря Ельцин был свой в доску на Западе), что страны Европы. Выдержала бы Украина жизнь в полной изоляции как Северная Корея?
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03.11.2020 12:56 Ответить
Я писал, не про давление со всех сторон (знаю не меньше вашего), а про абсолютную неверность тезиса ВАШЕГО про сложности с обслуживанием електроники.
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03.11.2020 13:16 Ответить
В Алиева попроси формат
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02.11.2020 18:18 Ответить
Ось вам рішення - будуєте максимальні фортифікації на поточних позиціях, блокуєте будь який рух з окупованої та на окуповану територію, та підтягуєте далекобійну артилерію. Як тільки стріляють - криєте їх так, щоб нічого живого на залишилося. Європу з їх "обеспокоенными" - шлете нах. Даунбас - ракова пухлина. Туди при совку звезли стільки люмпену та денегенатів, що без тотальної зачистки там нічого нормального ніколи не буде.
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02.11.2020 18:20 Ответить
ага, тільки суцільна опзжопа
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02.11.2020 18:40 Ответить
Да де там... Мирний план. І так вже 7 років.
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02.11.2020 18:55 Ответить
Донбасс уже почти 7 лет под властью раши . Там уже новое поколение ваты выросло , а половина "кормильцев" умерла . Какой "другой формат" ?
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02.11.2020 18:20 Ответить
філозоф комуняцький
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02.11.2020 18:20 Ответить
подивиться уважно на фотку, в нього є дуже дієвий інструмент для перемовин, він з того пальця висмоктує аргументи, щоб гідно відповісти на підступи ворогів
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02.11.2020 18:56 Ответить
О... так це вічна історія росії.
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02.11.2020 18:38 Ответить
Сказати, що люблю, то ні...
Вона просто межує з моєю країною.
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02.11.2020 18:45 Ответить
И этот туда же - папередники ничего не делали...
Да они создали этот формат. Этим форматом они способствовали влепить санкции паРаше!!!
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02.11.2020 18:21 Ответить
Пора уже Кравчучку прикапывать а переговоры переносить в Стамбул или Баку
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02.11.2020 18:24 Ответить
А озвучте первый формат,почему все прячут переговоры относительно Украины от украинцев?
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02.11.2020 18:24 Ответить
От нас просто власть скрывает о своих договорняках.Власть вроде как бы народная а договорняки бандитские.Хотя чему удивлятся если они сыны и внуки бандюков 90-х.
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02.11.2020 18:40 Ответить
Гетьман-проффессіаналл канфетний самотушки загнав Україну у Мінські угоди, а тепер радіє, що з тим лайном зеленський нічого розумного зробити не може
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02.11.2020 19:14 Ответить
А может все так и было задумано? Горячую фазу войны остановили, полезных санкций Раше навалялии и перспектив снять их нет в ближайшем будущем. И это все благодаря гетьману, правда не самотужки, а вместе с европейскими партнерами.
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02.11.2020 19:31 Ответить
я думаю, що його тоді не якісь там санкції хвилювали, а більше власний бізнес у мордорії, а у мінські домовленості він вляпався за сприянням того ж Байдена, бо Бараку Обамі було глибоко насрать на Україну
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02.11.2020 20:23 Ответить
і ще вам скажу, що ніяка гетьманщина ніколи не була на користь Україні, то ніякий він не гетьман, а звичайний олігарх-барига
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02.11.2020 20:27 Ответить
Більша частина санкцій була введена якраз при Обамі, так що якби йому було насрати на Україну, то напевне б цього не робив. А на рахунок гетьманщини -- не знаю чи на користь чи ні це було нам, а от 300 років кацапського домінування від царів до комуняк нам точно на користь не пішли, ми відстали у розвитку від усього цивілізованого світу разом з ними.
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02.11.2020 22:10 Ответить
Макарич пиши мемуари! Виправдовуйся!
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02.11.2020 18:26 Ответить
Там вся книга может складываться из одного предложения - "ми хотіли як краще, а вийшло як завжди". В принципе, этого достаточно.
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02.11.2020 18:43 Ответить
Почало доходити?
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02.11.2020 18:26 Ответить
Наврядчи, просто треба щось сказати, бо подумають, що спить
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02.11.2020 18:36 Ответить
Всех дедушек из власти нужно гнать посредством деревяной лопаты , которой мешают зерно .
Нужно ставить таких дедушек на четыре кости , а потом , хорошо размахнувшись вышеупомянутой лопатой , врезать им по жирной заднице .
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02.11.2020 18:27 Ответить
Это было нужно было делать 30 лет назад, но тогда понимания этого, не было. Нынче уже поздно, они скоро сами вымрут.
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02.11.2020 18:41 Ответить
ищите форматы... а у них формат один - Медведчук и в Русский мир без выстрелов всей Украиной.((
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02.11.2020 18:27 Ответить
Я вижу первый формат в том что Ураина молит **** обпрекращении вооруженного сопротивления сепаратистов.
А вот я вижу уже третий формат,забирайте окупированые територии и там сами трахайтесь,и тогда уже сам ***** будет ,,тебовать,, украинского мира в составе Украины.
Даже если и будет прекращена война то только на наши из Вами налоги и кредиты будет восстанавливаться инфрастра сепаратистских територий.А эти гады убивавшие наших воинов расползуться по всей стране да еще и будут защищены Законами Украины.
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02.11.2020 18:34 Ответить
В твоем случае пора формат А4 "свидетельство отошедшего в мир иной"
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02.11.2020 18:35 Ответить
Краснопузый дед-пердед.. Бывший идеолог марксизма-членинизма, - нынешний продвигатель "содержательных смыслов" *****-мертвечатины.
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02.11.2020 18:36 Ответить
бесполезная болтовня
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02.11.2020 18:38 Ответить
Падло ти комуняцьке , твій шлях - домовина , цвинтарь ! Тобі чорти вже давно прогули ставлять !!!
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02.11.2020 18:53 Ответить
політичний "блуд" "мейде ин папєрєднікі" буде дорого коштувати країні...
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02.11.2020 19:13 Ответить
А не поменять ли состав украинской стороны в ТКГ, чтобы не "плямкалы губамы".
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02.11.2020 19:37 Ответить
Зеленский, уполномочь.
решу проблему с Россией по нашему Донбассу...
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02.11.2020 20:37 Ответить
 
 