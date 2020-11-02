Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать кафе в центре столицы, - Крищенко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Полиция Киева задержала человека, который зашел в одно из заведений столицы по бульвару Леси Украинки в центре города и якобы угрожал взрывом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, около часа назад в полицию поступило сообщение о том, что в одно из заведений на бульваре Леси Украинки зашёл мужчина с рюкзаком и угрожал персоналу и посетителям. На место выехала оперативно-следственная группа, взрывотехники и кинологи. После проверки информации правоохранители задержали человека, взрывоопасных предметов у него не было.
"Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат", - рассказал Крищенко.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, задержанный - уроженец Ивано-Франковской области 1987 г.р. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Сотрудники профильных служб продолжают на месте происшествия проверку наличия взрывчатых веществ.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
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А вот я бы хотел послать в цугунлер натуральные синтетические теплые носки адвокату которая 40 раз минировала здание заседания суда чтобы отсрочить дело.Где она сидит?Может кто из цензорщиков или властей знает,а то бедолага без носков замерзнет.
40 раз это из сегоднящнего сообщения канала ,,Интер,, в утреннем выпуске.