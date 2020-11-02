Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен

Конституционный суд Украины (КС) должен учитывать в своих решениях конституционную задачу необратимости евроатлантического курса Украины, однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, в связи с этим возникает вопрос, может ли КС в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

"Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный суд. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдгузен.

Она подчеркнула, что все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.

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