Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен
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Конституционный суд Украины (КС) должен учитывать в своих решениях конституционную задачу необратимости евроатлантического курса Украины, однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
По ее словам, в связи с этим возникает вопрос, может ли КС в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.
"Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный суд. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдгузен.
Она подчеркнула, что все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства.
"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.
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1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
А уехал я , потому что мне было интересно, как там живется проклятым капиталистам, которые только и мечтают, как захватить украинскую землю! Приехал, мне понравилось, конечно и своих идиотов хватает, но , нет все таки количества на одном квадратеом метре, как на Родине! И главное, что не лезут в твои личные дела- до недавнего времени! Большинство- уважает Закон. Так что, кругом враги- не проходит! Да и еще, чтобы ты гпндон по большому счету делал, ксли бы таже Германия в 2014-15 годах. А так, махнули бы рукой- Украина?- а где жто? А это часть России? У уродов память всегда короткая, как у барышень! А особенно у рагулей! У них всегда кругом все виноваты, кроме их любимых!
ГМО стоит в полтора раза дешевле- 1.70- 1.80 за паунт яблок различных сортов.
Поэтому подозреваю, что она именно актеров имела ввиду........есть конечно возможность, что она говорила по-английски (actor).......
Конституційний Суд визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ.
За це проголосувало нібито 15 суддів.
Офіційно про це буде оголошено завтра. А Смолій
Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.
Правовое государство не исправляет нарушение одного закона нарушением другого закона.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·1 ч
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
Точно
Суд превысил свои полномочия, это попытка госпереворота.
Знов точно
А президент вместо того, чтобы послать туда спецназ посылает арахамию чтобы он выслушал как на него судьи ссать будут
Знов влучив у саме яблучко
Та не может быть , Германия прозрела . Мабуть шось у лiсi здохло
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Мдя...А що з цього приводу думає технічний робітник посольства - прибиральниця Еліза Трамбухерзеен?
Через 5 минут вся земля, для них в Украине, была бы свободна.
А то тянут, тянут.....