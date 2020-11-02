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Новости Политика Украины
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Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен

Конституционный суд Украины (КС) должен учитывать в своих решениях конституционную задачу необратимости евроатлантического курса Украины, однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, в связи с этим возникает вопрос, может ли КС в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами.

"Борьба с коррупцией является центральной составляющей в стремлениях Украины приблизиться к Европейскому союзу и выполнить конституционную задачу необратимости евроатлантического курса. Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и Конституционный суд. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения относительно электронных деклараций о доходах, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдгузен.

Она подчеркнула, что все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен

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Топ комментарии
+11
У меня 2 вопроса.
1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
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02.11.2020 18:49
+9
Давайте послушаем немцев и разгоним эту малину. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 790
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02.11.2020 18:58
+8
Та это не суд это коррупционное болото рвачей и скотов, с поводырем ублюдком портновым
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02.11.2020 18:53
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У меня 2 вопроса.
1. Почему Зеленский не так лих, как Голобородько?
2. 73%, вы хоть посмеялись?
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02.11.2020 18:49 Ответить
Якщо занесуть чумадан, то зможе.
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02.11.2020 18:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
почуствовали, что вместо украинской земли им может большой болт отломиться
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02.11.2020 18:49 Ответить
В виде трубы сев. потока .
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02.11.2020 18:52 Ответить
Ты дебил? Посмотри что германцы сделали со своей землей после 2- ой мировой! А ведь страна тоже лежала в руинах! При всех их недостатках! Поляки как ни тужаться, а все равно достать германов не могут!
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02.11.2020 18:53 Ответить
дебила ты в зеркале каждый день видишь. При чем тут то, что они сделали со своей землей к их желанию оставить без земли украинцев? Они, о нашей земле, кстати, давно мечтают, еще при Рейхе вагонами вывозили.
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02.11.2020 19:12 Ответить
Придурок! В Дании и Норвегии на камнях выращивают такие урожаи, а коровы дают такие надои, что тебе просто даже и не снилось! Болван! При новых технологиях в сельском хозяйстве не имеет значения качественный состав земли! В ЕС - избыток качественной сельхоз продукции! Ты эти совково- рашистские высеры оставь для кого то другого! Та продукция ,которая закупается ЕС в Украине нужна прежде всего вам, а не ЕС, поэтому и квотируется, если ты знаешь что это такое! Как тяжело общаться с дебилами, которые в своей жизни дальше Хацапетовки не были, но зато наслушаются бредень с Кассапских каналов, а затем ретранслируют их здесь!
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02.11.2020 19:45 Ответить
Не манди урод ,если не знаешь! Я выиграл грин карту в 33 года, а уехал в 35. На родине я занимал руководящий пост в Украинской компании- я был финансовым директором на одной из молодых производственных предприятии- они делали продукты питания, полуфабрикаты, и продавали их через сеть своих магазинов и торговых точек в Киеве. Поэтому, не звезди , если не знаешь. У меня было все хорошо, я не был миллионером, но мне на жизнь хватало. Средний класс, так сказать! Кстати, моя жена не работала, а сидела с семьей.
А уехал я , потому что мне было интересно, как там живется проклятым капиталистам, которые только и мечтают, как захватить украинскую землю! Приехал, мне понравилось, конечно и своих идиотов хватает, но , нет все таки количества на одном квадратеом метре, как на Родине! И главное, что не лезут в твои личные дела- до недавнего времени! Большинство- уважает Закон. Так что, кругом враги- не проходит! Да и еще, чтобы ты гпндон по большому счету делал, ксли бы таже Германия в 2014-15 годах. А так, махнули бы рукой- Украина?- а где жто? А это часть России? У уродов память всегда короткая, как у барышень! А особенно у рагулей! У них всегда кругом все виноваты, кроме их любимых!
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02.11.2020 20:25 Ответить
да, да финансист, Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2299 по лексикону сразу видно. В личные дела ему там не лезут. Какого ж хера ты, подстилка негритянская, в наши дела лезешь? Сиди там на пособии и не гавкай.
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02.11.2020 20:55 Ответить
Кассапчик, закрой хлеборезку! Ты ничего в своей жизни полезного в принципе не сделал! Я в Техасе, мудень, живу! Здесь к черным относятся примерно так как к тебе- их нет, и их никто не собирается слушать и слышать! Умом не вышел, эволюция сработала мимо- деградация на лицо! Кроме того- я республиканец и гражданин этой страны, с опытом общения с уродами ,подобных тебе, кассапчик!
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02.11.2020 21:09 Ответить
чмо ты эмигрантское, дешевка. И тут не смог устроится и там на пособие живешь, еще и троллингом дешевым подрабатываешь. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5913
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02.11.2020 22:03 Ответить
Свинья кассапское, если ты знаешь, то те кто выигрывают грин карту не получают никаких беженских или других вэлфоров! В отличие от тебя, я не роивык ниу уого и ничего просить, а все беру сам- своим Трудом и с Бржьей помощью! Обрыганный ты кассап! На бутылку! Такая доля люмпенов- это ваше!
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02.11.2020 22:07 Ответить
какой слог, какой стиль! Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5162Тупой невоспитанный рагуль остается им навсегда, хоть на родине, хоть на техасской зажопщине - из убожества можно выдернуть, но убожество из таких как ты - никогда! Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5162
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02.11.2020 22:32 Ответить
Ты по сути когда писать начнешь, дегенерат! Или у тебя как в том анекдоте про рагуля и заснувшего на экзамене профессора-" Студент а суть то, суть то где?"- " " А ссуть вони в пісок!"( экзамен по биологии, вопрос жизнь верюлюдов, другий йде за першим, третий йде за другим... пятьсотий йде за чотириста девьяносто девятим...). А рагуль йде на х..!
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02.11.2020 22:39 Ответить
слюнями не брызгай, лишенец. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7090 По сути я тебе написал вначале (у тебя еще и склероз, это бывает, особенно у умственно отсталых индивидуумов) - чмо, не способное устроиться у себя на родине, должно сидеть там в техасской рагульской глубинке и не булькать украинцам, как им жить в своей стране и относиться к желаниям всяких проходимцев овладеть землей, пользуясь негараздами в Украине.
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02.11.2020 23:35 Ответить
Органічні врожаї вирощують лише у натуральному ґрунті. Тому в декого слина тече.
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02.11.2020 20:09 Ответить
Органика выращивается из натуральных семян, однако условно натуральных. Любые сорта- это генная модификация! Любая! Далее, натуральные почвы создаются исскуственно, путем смешания различных видов земель, удобрений и т.д. все это достигается современными технологиями- на раз два! Просто яблоки в США стоят 5 долларов за килограмм( 2.5 за паунт), а Хлеб- 3.5- 4 доллара за буханку. Потому что там не рабский труд- а труд фермера, или компании- где учтено все- и зарплата, и пособия и налоги и прибыль и услуги перевозчика и интерес розничной сети.
ГМО стоит в полтора раза дешевле- 1.70- 1.80 за паунт яблок различных сортов.
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02.11.2020 20:48 Ответить
Дурень, в современном мире не земля имеет значение, а мозги. Украинцьі как и рабсиняне своими кривьіми руками нихрена нормального сделать не в состоянии, сколько бьі земли у них не бьіло.
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02.11.2020 20:50 Ответить
Ага. Наприкінці 90-х були такі ефективні європейські радники "фон таубаделі", навіть книжку видали. Засійте всі свої поля соняшником, рапсом, кукурудзою. Продайте нам сировину за копійки і буде вам щастя... Знаємо, плавали.
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02.11.2020 19:05 Ответить
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5336
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02.11.2020 18:50 Ответить
Самое интересное из ее речи: "все политические актеры призваны решить нынешний кризис...". Смешно.
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02.11.2020 18:53 Ответить
Та это перевод с немецкого такой - гуглом или надмозгом.
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02.11.2020 18:59 Ответить
А по-моему, очень точно получилось.
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02.11.2020 19:03 Ответить
Актер/актриса по-немецки - Schauspieler/Schauspielerin...........
Поэтому подозреваю, что она именно актеров имела ввиду........есть конечно возможность, что она говорила по-английски (actor).......
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02.11.2020 19:46 Ответить
Та это не суд это коррупционное болото рвачей и скотов, с поводырем ублюдком портновым
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02.11.2020 18:53 Ответить
Пусть США устроит этим решалам из КС прес-тур в Гуантанамо))
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02.11.2020 18:56 Ответить
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8156
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02.11.2020 18:57 Ответить
Закон ,как дышло.Куда КС повернул ,туда и вышло.Есть право и есть КС . Они несовместимы.Поэтому сегодня будет Свобода слова с Зеленским.И судя по всему без ткачика и Бутусова. Жаль.
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02.11.2020 18:56 Ответить
Зеленский и право тоже несовместимьі
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02.11.2020 20:54 Ответить
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8665
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02.11.2020 18:56 Ответить
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7239
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02.11.2020 19:26 Ответить
Інсайд
Конституційний Суд визнав Закон про мову КОНСТИТУЦІЙНИМ.
За це проголосувало нібито 15 суддів.
Офіційно про це буде оголошено завтра. А Смолій Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7544
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02.11.2020 19:28 Ответить
Давайте послушаем немцев и разгоним эту малину. Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 790
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02.11.2020 18:58 Ответить
Слушай немцев внимательно:

Все политические актеры призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", - отметила Фельдгузен.

Правовое государство не исправляет нарушение одного закона нарушением другого закона.
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02.11.2020 20:56 Ответить
это дурацкий перевод. Имеется в виду - все, кто принимает участие в этом деле.
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02.11.2020 22:44 Ответить
ни в чем нельзя сомневаться, даже в том, может ли нелох стать лохом?
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02.11.2020 18:59 Ответить



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·1 ч

Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.
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02.11.2020 19:05 Ответить
Меняйте конституцию в чем проблема, мне нах не нужно 6 судей от земли, 6 судей от рады и 6 судей от судей. Неужели не понятно, что Бенин цирк чтобы полностью установить диктатуру
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02.11.2020 19:06 Ответить
Хоть кто-то это шобло на место ставит!
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02.11.2020 19:07 Ответить
А тепер хай розповість про північний потік 2.
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02.11.2020 19:08 Ответить
Каждая овца считает своим долгом что то там промекать о Конституции Украины.... Нет слов.
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02.11.2020 19:08 Ответить
Главный минус Зе это его нерешительность и страх что-то сделать

Точно

Суд превысил свои полномочия, это попытка госпереворота.

Знов точно

А президент вместо того, чтобы послать туда спецназ посылает арахамию чтобы он выслушал как на него судьи ссать будут

Знов влучив у саме яблучко
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02.11.2020 19:23 Ответить
Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен

Та не может быть , Германия прозрела . Мабуть шось у лiсi здохло Мы сомневаемся может ли КС действовать в соответствии со своими конституционными задачами, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4172
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02.11.2020 19:27 Ответить
Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - сказала Фельдгузен.Источник: https://censor.net/ru/n3228621

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Мдя...А що з цього приводу думає технічний робітник посольства - прибиральниця Еліза Трамбухерзеен?
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02.11.2020 19:40 Ответить
Почему они ещё не сказали,- "Всем перестать дышать!"
Через 5 минут вся земля, для них в Украине, была бы свободна.
А то тянут, тянут.....
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02.11.2020 19:49 Ответить
Я вот даже уверен что кс, пеЗедент и вся зекоманда НЕ может действовать в соответствии со своими конституционными задачами!
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02.11.2020 20:08 Ответить
Розумков хитра бестія і риговський викормиш. Зайшой на спині Зе в раду, тепер корчить з себе щось. Як тільки кичився російською мовою перед виборами. Запроданець, іди ломбардами керуй. Фіг тобі а не президенство.
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02.11.2020 20:10 Ответить
Головний мінус Зе те, що не спирається на проукраїнські, патріотичні сили. Не можна всім подобатися...
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02.11.2020 20:12 Ответить
Не могут 13 взяточников отменять законы.
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02.11.2020 20:30 Ответить
 
 