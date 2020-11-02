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Установлены официальные результаты выборов в 212 местных советах, признаны избранными 4757 депутатов, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.
Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.
Всего избирались депутаты 1577 местных советов.
Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.
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