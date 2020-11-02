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Новости Политика Украины
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местные выборы (1208) ЦИК (1020)

Установлены официальные результаты выборов в 212 местных советах, признаны избранными 4757 депутатов, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Установлены официальные результаты выборов в 212 местных советах, признаны избранными 4757 депутатов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.

Всего избирались депутаты 1577 местных советов.

Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы: ЦИК признала победителями 108 глав населенных пунктов

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Зин, где цифры по партиям?
Походу у партейки зеленого папуаса ретинг упал с 73 до 7%. И это чуть более чем за год. Поэтому такой молчек об успешности этого говносброда в сми
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02.11.2020 19:15 Ответить
Видать Бобик доходит, а возможно даже сдох.
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02.11.2020 20:03 Ответить
Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6551
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02.11.2020 21:08 Ответить
на то он и рояль, шобы стоять в кустах и ждать, когда истинные таланты сбацают на нем польку-бабочку или шо нить посерьезнее, и руки здесь будут ни при чем
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02.11.2020 19:22 Ответить
Встановлено офіційні результати виборів у 212 місцевих радах, визнано обраними 4757 депутатів, - ЦВК - Цензор.НЕТ 189
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02.11.2020 21:09 Ответить
10 штук прокурорів...7 штук суддів...5 штук депутатів...на всіх мила хватить. а от мотузки - під питанням
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02.11.2020 20:09 Ответить
Порохоботы , празнуйте " победу " . Вы победили , на всех трёх телеканалах и на Цензоре . А фактически на Востоке Украины власть в громадах взяла опзж , - теперь кайфуйте от этого и дальше на своих телеканалах .
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02.11.2020 22:50 Ответить
 
 