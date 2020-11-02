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Новости Политика Украины
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Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию, что среди фракции "Слуга народа" есть две группы депутатов, которые видят выход из конституционного кризиса принятием разных законопроектов - авторства президента Владимира Зеленского или авторства спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Источники Цензор.НЕТ сообщают об обстановке во фракции Слуга народа, от позиции которой зависит решение Конституционного кризиса. Единой позиции до сих пор нет, поскольку у президента и председателя Верховной Рады оказалось разные законопроекты и разная логика в этой драме.

Законопроект председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже зарегистрирован в секретариате парламента. Он предполагает одно - восстановление отмененных Конституционным судом норм об электронном декларировании. Разумков предлагает компромиссный вариант - быстро исправить провал, восстановление этой нормы все поддерживают. А затем выработать решения по вопросам, которые вызывают разногласия".

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"Президент Владимир Зеленский свой законопроект в парламент еще не внес. Но опубликованный вариант предполагает увольнение судей Конституционного суда и отмену судебного решения КС против деклараций. Зеленский, по данным Цензор.НЕТ, по вопросу законопроекта до сих пор с Разумковым не консультировался. Представьте себе по данному факту, насколько сложно Зеленскому сейчас мобилизовать парламент

Президент пока не вносит законопроект, чтобы оставить себе еще поле для маневра и внесения изменений в свой вариант", - подчеркнул журалист. 

"Однако отступать назад уже нельзя. Если не воздействовать на Конституционный суд, и он признает неконституционным закон о земле, или закон о Высшем антикоррупционном суде, и последствия этих решений будут непредсказуемыми. Главная интрига - сумеет ли президент прежде чем выходить в сессионный зал объединить свою собственную фракцию? Офис президента убеждает депутатов, что если они не поддержат увольнение КС, то парламент будет распущен. Но депутатов так пугали не раз. И, похоже, далеко не все уверены, что президент пойдет на этот жесткий и невыгодный для рейтинга шаг. До сих пор Зеленский делал только расчетливые и популярные ходы, но кто знает... Посмотрим. Сегодня после фракции президент едет выступать на телевидение, и там он озвучит свое решение перед завтрашним голосованием", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+16
Потому что это не партийная фракция, а сборище случайных ограниченных людей сбитых в кучу в пожарном порядке перед парламентскими выборами год назад.
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02.11.2020 19:39
+16
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5438
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02.11.2020 19:40
+13
у фотографов и массажистов - разрыв шаблона
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02.11.2020 19:33
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у фотографов и массажистов - разрыв шаблона
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02.11.2020 19:33 Ответить
Точно. У них уже 2 варианта - Крупский и Делчев!
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02.11.2020 19:34 Ответить
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4383
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02.11.2020 19:56 Ответить
Самый классный стем (так вроде обзывали этот формат) со всего КВН. У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1202
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02.11.2020 22:26 Ответить
Так важко вони ще не заробляли
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02.11.2020 19:37 Ответить
что опять не так.. вроде фугу двумя членами гоняли... может ноты потеряли
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02.11.2020 19:39 Ответить
У дураков..... Позиция.....Ну не смешите.
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02.11.2020 19:55 Ответить
Вы уже как Зорян со Шкиряком!
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02.11.2020 19:33 Ответить
если это сборнище барбершоперов и маникюрщиц не поддержит вавия ссыкливого то это значит только одно - начался отсчет до досрочных выборов.
ванька! сулима! твой выход родной.. задвинь про "дострокови".
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02.11.2020 19:34 Ответить
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4141
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02.11.2020 19:35 Ответить
Нехай кловун на Слабоду слова вдягає памперс, його там будуть дрючити ніпадєцкі.
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02.11.2020 19:37 Ответить
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова

А какой из них гарантирует массовые посадки , бо я ни одного не читал ? Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4000
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02.11.2020 19:38 Ответить
Потому что это не партийная фракция, а сборище случайных ограниченных людей сбитых в кучу в пожарном порядке перед парламентскими выборами год назад.
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02.11.2020 19:39 Ответить
Та чого там "сборище случайных ограниченных людей", -говоріть відверто : "сборище ідіотів".
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02.11.2020 20:29 Ответить
Сборище случайных ограниченных людей заканчивается гонореей.
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02.11.2020 21:29 Ответить
Разумков підсиджує Зеленського.
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02.11.2020 19:39 Ответить
Скот разводят как лохов с этими решениями. Давайте еще 3 решение наперстачники. Решение КС было 100% протянуто ОП
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02.11.2020 19:40 Ответить
Разумков не брав участі в опитуванні Зе, Разумков в піку Зе підготував власний законопроект, який НЕ суперечить Конституції. Впевнений у Разумкова в Раді вже є платформа, яка не дасть його посунути. Але Разумков гірше за Зе, він розумний і дуже хитрий ворог. А Зе вже ніхто.Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5438
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02.11.2020 19:40 Ответить
Егеж, я тебе привів до влади, я ж тебе й вб'ю заради моїх любімих зажопників !)
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02.11.2020 19:55 Ответить
Разумков - це не зажоп; це істий риг, але ще невідомо, що гірше... Зажопа можна було би за бузиною відправити...
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02.11.2020 20:04 Ответить
Разумков - це той самий Литвин з його "ЗаЄдУ".
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02.11.2020 20:03 Ответить
Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4709

....
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02.11.2020 19:42 Ответить
просувають тезу ніби подання по антикорупційному законодавству зробило тільки ОПЗЖ. Не забувайте про «За майбутнє» Коломойського!
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02.11.2020 19:43 Ответить
Отмена украинского языка в Украине вот что будет иметь реальные последствия для Украины и украинцев. Нет языка-нет народа.
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02.11.2020 19:44 Ответить
З якого дива його будуть відміняти ?
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02.11.2020 19:53 Ответить
Читай новини. Завтра "Конституційний Суд Росії" скасує. Якщо скасує від Держави Україна залишиться лише назва. По суті це буде Росія. Друга Росія не потрібна ні українцям ні Європі.
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02.11.2020 20:04 Ответить
Оці новини ?
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 634
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02.11.2020 20:13 Ответить
це фейк від хакерів
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02.11.2020 20:16 Ответить
Можливо.А може-підготовлена заготовка на завтра.А може- вкид,розрахований на непоінформовану аудиторію.
Кажуть,висіло на сайті кілька хвилин.
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02.11.2020 20:20 Ответить
Хм.Уточнили -півтори години...
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4847
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02.11.2020 20:28 Ответить
Так, когось будуть бити і можливо булавою.
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02.11.2020 21:32 Ответить
Слухання розпочато ще на початку липня,й не бачу найменшої причини для визнання закону неконституційним .
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02.11.2020 20:16 Ответить
комментарий отмечен как спам
в этом случае рояль, как тот боливар такой игры не выдержит, хотя те, кто не хочет на нем играть могут вполне адекватно убиться о стену
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02.11.2020 19:45 Ответить
Тыц😂🌷×××
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02.11.2020 20:26 Ответить
Чего удрал?😂🌷×××
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02.11.2020 21:13 Ответить
С какой стороны слуги-депутаны приняли (бабки), за ту и проголосуют!)
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02.11.2020 19:45 Ответить
Та блин монетку подкинте! Всё решает "Орёл или Рэшка"!
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02.11.2020 19:48 Ответить
Сейчас как Зеленский не поступи, всё плохо, все украинские президенты хотели иметь подконтрольные суды и как только их политическое влияние ослабевало, это оборачивалось против них.
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02.11.2020 19:51 Ответить
Все идет по плану! И этот план- написан давно в стенах Кремля. Картина маслом! Конституционный кризис, хаос, отжим Юговостока, создании на этих территориях анклавов федерализации, Вода в крым, коридор.
Очередной Майдан, а вернее вооруженный переворот, по факту - гражданская война с элементами гибридного вмешательства. Нивелирована вся вертикаль власти! Уничтожены все институции государства. Нарушена международная коалиция- а все почему, потому что надо было думать головой а не жопой, в 2019 году!
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02.11.2020 19:54 Ответить
Ха..........«лихо» закрученный «сюжет».........
КТО «режиссёр»?..........
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02.11.2020 19:55 Ответить
Не пора ли там бросать клич "не шатайте лодку", а то Порошенко нападет.
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02.11.2020 19:57 Ответить
Новости на завтра??? Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4707 - "Конституционный Суд Украины на закрытом заседании 3 ноября принял еще одно скандальное решение. В частности, он признал закон о функционировании украинского языка как государственного неконституционным.
С соответствующим представлением в суд обратился 51 народный депутат предыдущего созыва. В основном это были представители фракции "Оппозиционный блок", большинство из которых теперь в партии ОПЗЖ. Об этом сообщили на сайте КСУ."
https://news.24tv.ua/ru/konstitucionnyj-sud-otmenil-zakon-ob-ukrainskom-jazyke_n1449203
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02.11.2020 20:07 Ответить
Вы шо, на полном серьезе ждете законопроект от клоуна, не смешите мои помидоры, его нельзя допускать на пушечный выстрел к этой работе, он уже показал, на что способен.
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02.11.2020 20:34 Ответить
У фракції "Слуга народу" немає єдиної позиції щодо того, за який законопроєкт стосовно КС голосувати - авторства президента Зеленського чи спікера Разумкова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7867
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02.11.2020 20:45 Ответить
 
 