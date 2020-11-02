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"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели

В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Об этом в Facebook написал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд на сегодняшний день остался единственной государственной институцией, где не засели представители группы Пинчука-Сороса, и который иногда еще способен преподносить сюрпризы транснациональным корпорациям и семье крестного отца всей украинской коррупции. Семье, воспитавшей из своего инкубатора целые полчища грантоедов, имитирующих борьбу с коррупцией и наносящих удары по конкурентам Сороса-Пинчука", - пишет нардеп.

Он призвал обратить внимание на то, что после решения КС о неконституционности антикоррупционного законодательства никто не задается вопросом, что помешало ВР - с помощью вдохновленного Президентом монобольшинства - принять "качественные" законы.

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"Все просто. Цель - другая. Под шумок праведного народного возмущения временной отменой кривого и дефективного электронного декларирования как части уродливой "антикоррупционной реформы", в результате которой не посадили ни одного коррупционера, но зато щедро платили голосистым соросятам - сделать 2 простых вещи.

  1. Поменять состав КС с помощью "международных партнеров", и посадить туда судей Пинчука-Сороса
  2. Обнулить состав КС, который принял решение о неконституционности Указа о назначении коррупционера-рецидивиста Сытника директором НАБУ.

Но это же ведь не коррупция, господа антикоррупционеры, кормящиеся на завтраках в Давосе, это же просто виртуозный бизнес", - отвечает сам себе Дубинский.

Слуга народа Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели 01

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+13
Это говорящая жопа бени, очень смешное зрелище. Даже не представляю каким нужно быть имбецилом чтобы голосовать за это...
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02.11.2020 19:45
+10
В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Ты и есть коррупционер , падло .
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02.11.2020 19:42
+8
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3122
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02.11.2020 19:56
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В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Ты и есть коррупционер , падло .
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02.11.2020 19:42 Ответить
так він в тюрму проситься.
а не беруть "Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 594
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02.11.2020 19:46 Ответить
Как может юрист Коломойского Портнов посадить говорящий анус Коломойского ?
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02.11.2020 20:28 Ответить
це парадокс "Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3907
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02.11.2020 20:32 Ответить
це оксюморон )))
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02.11.2020 21:17 Ответить
с тебя и надо начинать.
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02.11.2020 22:01 Ответить
во как путиненок завизжал)))
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02.11.2020 19:43 Ответить
КТО должен предлагать что-либо МОНОБОЛЬШИНСТВУ?
Не много ли пиара этому бородатому мудаку по которому тюрьма плачет? Кто он такой что его дурацкое мнение должно кого-то интересовать???
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02.11.2020 19:43 Ответить
Это говорящая жопа бени, очень смешное зрелище. Даже не представляю каким нужно быть имбецилом чтобы голосовать за это...
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02.11.2020 19:45 Ответить
У него в компании 336 тыс. подписчиков, которым конкретно засирают мозги.
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02.11.2020 19:57 Ответить
В Твиттере я подписан на Соловьева, Симоньян и тому подобных Коротченковых. Но не они мне засирают мозги - скорее это я подглядываю за валяющимися в грязи душевнобольными.
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02.11.2020 20:04 Ответить
Правильно, врага надо знать в лицо.
Главное,чтобы не было посеяно зерно сомнения...
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02.11.2020 21:14 Ответить
Оооо, бенясьонок вискочив на подіум..
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02.11.2020 19:45 Ответить
Дубина понятно будет за Беню топить. Ждем решения КС по незаконной приватизации. А опосля поржем все вместе. Вместе с КС.
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02.11.2020 19:45 Ответить
Шо вона несе ?.. Валерьевич, вы точно этой кукле руку в зад засунули, а не в бороду ?
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02.11.2020 19:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
Накуя воевать, если можно тихонько все разрушить изнутри.
ОП очень тихим сапом разрушает построенную, правда не работающую, систему в стране.
Никакое решение они в итоге не примут, а если и примут то какие-то полумеры.
В итоге скоро разгонят раду. А в новой раде представительство ОПЗЖ и полностью перекрашенной слуги с Тимошенко сформируют русцкое большинство. Петручо будет делать вид оппозиции, как он умеет, много слов без дела. Короче вас все поимели друзья мои.
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02.11.2020 19:48 Ответить
І цей проїхався по блазню і воно в пєчалі.
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 726
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02.11.2020 19:50 Ответить
Петю уже второй год садят и все в пустую
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02.11.2020 19:51 Ответить
Скоро Новый Год. Йолку на Майдане украшать пора:
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 9874
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02.11.2020 19:52 Ответить
Что он чешет этот дебил??? Он хоть понимает набор словесного высера что он дрыщет?
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02.11.2020 19:52 Ответить
Кто-то же ему надиктовал или надоумил, борец с коррупцией ...
Ему этот образ никак не идёт. Просто говорящая борода.
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02.11.2020 19:54 Ответить
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 3122
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02.11.2020 19:56 Ответить
😂
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02.11.2020 19:59 Ответить
Пліснявим не подобається антикорупційне законодавство, як і суддям, бо вони корупціонери. Ось і Фся проблема.
"Узурпація влади Зеленським? Чи що там із Конституційним судом?"
https://www.youtube.com/watch?v=wGEcn8HqpAg
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02.11.2020 19:57 Ответить
Унікальне фото. Прєдстоятєль руминської церкви в Україні, юродивий і блаженний депутат Дубінеску в сауні наставляє на путь істини нєкающіхся грєшніц.

"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 7590
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02.11.2020 19:59 Ответить
А как же "мама любит скорость"? Кто бы говорил.
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02.11.2020 20:08 Ответить
там, по ходу, мама любит и закордонную недвижимость...
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02.11.2020 20:11 Ответить
чтобы не сказала эта тошнотворная задница... *****....сразу отхожим местом смердит
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02.11.2020 20:10 Ответить
еще один зепутат учит неразумный "нарiд" как правильно кушать говно:
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 6293
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02.11.2020 20:10 Ответить
только что посмотрел Газ в ЕС ,если пересчитать на грн куб стоит около 4 грн ,а с нас будут драть 9 грн
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02.11.2020 20:16 Ответить
могу скриншот приклеить здесь
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02.11.2020 20:17 Ответить
Шо-то очень много Дубинского с его фото-фейсами "аля Кончита Вурст" за последние дни стало появляться в СМИ украинского инета. Шо-то тут не то.
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02.11.2020 20:17 Ответить
А ми російські дзеркальній пропаганді дивувалися, а своя набиралася мужності і визрівала.
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02.11.2020 20:20 Ответить
Шота загулял псина бенина, тикай быстрее в собачую будку, а то тобя уже гицели с арканом ищут.
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02.11.2020 20:21 Ответить
О хоспаде Сороса приплел, от шизофреник румынский
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02.11.2020 20:24 Ответить
Антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КС о декларациях

Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. https://plus.obozrevatel.com/crime/antikorruptsionnyij-sud-zakryil-pervoe-delo-posle-resheniya-ks-o-deklaratsiyah.htm?_ga=2.53846625.892354912.1604070802-111401458.1485467804
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02.11.2020 20:32 Ответить
"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели - Цензор.НЕТ 1031
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02.11.2020 22:30 Ответить
 
 