"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели
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В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.
Об этом в Facebook написал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд на сегодняшний день остался единственной государственной институцией, где не засели представители группы Пинчука-Сороса, и который иногда еще способен преподносить сюрпризы транснациональным корпорациям и семье крестного отца всей украинской коррупции. Семье, воспитавшей из своего инкубатора целые полчища грантоедов, имитирующих борьбу с коррупцией и наносящих удары по конкурентам Сороса-Пинчука", - пишет нардеп.
Он призвал обратить внимание на то, что после решения КС о неконституционности антикоррупционного законодательства никто не задается вопросом, что помешало ВР - с помощью вдохновленного Президентом монобольшинства - принять "качественные" законы.
"Все просто. Цель - другая. Под шумок праведного народного возмущения временной отменой кривого и дефективного электронного декларирования как части уродливой "антикоррупционной реформы", в результате которой не посадили ни одного коррупционера, но зато щедро платили голосистым соросятам - сделать 2 простых вещи.
- Поменять состав КС с помощью "международных партнеров", и посадить туда судей Пинчука-Сороса
- Обнулить состав КС, который принял решение о неконституционности Указа о назначении коррупционера-рецидивиста Сытника директором НАБУ.
Но это же ведь не коррупция, господа антикоррупционеры, кормящиеся на завтраках в Давосе, это же просто виртуозный бизнес", - отвечает сам себе Дубинский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Ты и есть коррупционер , падло .
а не беруть
Не много ли пиара этому бородатому мудаку по которому тюрьма плачет? Кто он такой что его дурацкое мнение должно кого-то интересовать???
Главное,чтобы не было посеяно зерно сомнения...
ОП очень тихим сапом разрушает построенную, правда не работающую, систему в стране.
Никакое решение они в итоге не примут, а если и примут то какие-то полумеры.
В итоге скоро разгонят раду. А в новой раде представительство ОПЗЖ и полностью перекрашенной слуги с Тимошенко сформируют русцкое большинство. Петручо будет делать вид оппозиции, как он умеет, много слов без дела. Короче вас все поимели друзья мои.
Ему этот образ никак не идёт. Просто говорящая борода.
"Узурпація влади Зеленським? Чи що там із Конституційним судом?"
https://www.youtube.com/watch?v=wGEcn8HqpAg
Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы. https://plus.obozrevatel.com/crime/antikorruptsionnyij-sud-zakryil-pervoe-delo-posle-resheniya-ks-o-deklaratsiyah.htm?_ga=2.53846625.892354912.1604070802-111401458.1485467804