Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ
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НАБУ и САП завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область), в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 37 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
2 ноября 2020 пяти подозреваемым и их адвокатам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Среди подозреваемых:
- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);
- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;
- начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;
- бенефициар ООО;
- директор ООО.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.
3Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.
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Такая перемога была!
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
Так це вышка , не менше . Во время , як вы кажите войны - це вышка .
А їхні керівники при погонах і орденах.