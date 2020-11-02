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НАБУ (2249) Минобороны (3628) полигон (163) САП (552)

Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область), в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 37 млн ​​грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

2 ноября 2020 пяти подозреваемым и их адвокатам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых:

  • начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);
  • начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;
  • начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;
  • бенефициар ООО;
  • директор ООО.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

3Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.

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Топ комментарии
+12
пиарил саму стройку а не воров
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
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02.11.2020 20:31
+6
Помнится, как Бирюков эту стройку пиарил несколько лет.

Такая перемога была!
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02.11.2020 20:25
+5
Ща зебики опять за Пороха завоют...😁
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02.11.2020 20:25
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Ща зебики опять за Пороха завоют...😁
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02.11.2020 20:25 Ответить
Помнится, как Бирюков эту стройку пиарил несколько лет.

Такая перемога была!
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02.11.2020 20:25 Ответить
пиарил саму стройку а не воров
а стройка такого объекта важна...больше бы таких строек (но! не воров, наживающихся на них)
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02.11.2020 20:31 Ответить
Ну и... Где ганьба та вирок? Или всё как всегда , повоняли и забыли.
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02.11.2020 20:27 Ответить
Цікаво було б знайти тих жирних мишей, котрі 1500 тонн зерна сжерли...
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02.11.2020 20:27 Ответить
Вот только хотел написать. А еще интересно когда следствие начнется, хотя бы. Там убытков побольше будет.
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02.11.2020 20:45 Ответить
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Опа, то ж за Питра все було. Як некрасиво получилось. )
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02.11.2020 20:28 Ответить
Тобто в тому що на том будівництві вкрали 37 мільйонів винен Порошенко?
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02.11.2020 20:36 Ответить
Как сказал Зелебоба - "это не входит в компетенцию президента" (с) Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ - Цензор.НЕТ 4317
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02.11.2020 21:14 Ответить
Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

Так це вышка , не менше . Во время , як вы кажите войны - це вышка .
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02.11.2020 20:29 Ответить
Дивно що не бобри і лосі. начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;бенефициар ООО;директор ОООсточник: https://censor.net/ru/n32286
А їхні керівники при погонах і орденах.
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02.11.2020 20:30 Ответить
в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 37 млн ​​грн. Источник: https://censor.net/ru/n3228642 /-- сколько будет цензор писать ложь и лицемерие о том , что ущерб нанесён государству ? Сколько ещё будет это совдеповский менталитет? Когда уже цензор поймёшь, что деньги налогоплательщиков, то есть людей ?
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02.11.2020 20:34 Ответить
гасударство ето ми
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02.11.2020 21:31 Ответить
Цікаво, на скільки десятків, а швидше сотень мільйонів нанесено збитків, через заморозку будівництва на півтора роки?
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02.11.2020 20:39 Ответить
От імєнно!!
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02.11.2020 20:52 Ответить
А як там наші артилерійські арсенали, які мали відбудувати після вибухів? Розікрали чи щось ще залишилося після свинарчуків і їх послідовників?
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02.11.2020 20:39 Ответить
Це питання до зЕзидента. До речі ... Що там зі свинарчуками? Бігус вже вибачився за брехню?
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02.11.2020 20:42 Ответить
У вас є заперечення з приводу ПВО Києва за рахунок Порошенка, чи аби бовкнуть?
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02.11.2020 20:43 Ответить
Ти можеш мені довести зворотнє?
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02.11.2020 20:49 Ответить
А стосовно інших силових структур - тиша...
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02.11.2020 20:46 Ответить
Как тут тут не вспомнить штабного бирюка.Сухой из говна вылез.
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02.11.2020 20:49 Ответить
Розслідування завершили, а будівництво?! Півтора роки що робили?!
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02.11.2020 20:51 Ответить
Расследование завершенно-деньги поделены.
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02.11.2020 21:28 Ответить
 
 