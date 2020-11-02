Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве иностранных дел Франции высказали поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда, состав которого он хочет полностью изменить.
Об этом шла речь в разговоре министров иностранных дел стран Жана-Ива Ле Дриана и Дмитрия Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Отмечается, что во время телефонной беседы они уделили отдельное внимание теме системных реформ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Дмитрий Кулеба сообщил французскому коллеге о разрушительных последствиях печального решения Конституционного Суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.
Кулеба заверил французского коллегу, что президент и правительство "решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы".
"В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Юльчик теж .
Один такой герой уже был - сидит в падмасковье теперь безвылазно
Учитывая что они полность на стороне Армении в Карабахской войне - то именно к Франции сейчас и следует прислушиваться, ага
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·4 ч
Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!