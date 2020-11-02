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Новости Политика Украины
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Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан

В Министерстве иностранных дел Франции высказали поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда, состав которого он хочет полностью изменить.

Об этом шла речь в разговоре министров иностранных дел стран Жана-Ива Ле Дриана и Дмитрия Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что во время телефонной беседы они уделили отдельное внимание теме системных реформ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Дмитрий Кулеба сообщил французскому коллеге о разрушительных последствиях печального решения Конституционного Суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.

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Кулеба заверил французского коллегу, что президент и правительство "решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы".

"В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+10
а во франции тоже можно просто разогнать судей даже если они по беспределу пошли?
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02.11.2020 20:27
+8
Навіть у інформації ОПи зазначено, що посли звернули увагу на те, що судова система має бути незалежною и вона не повинна піддаватися тиску. Отже, Арахамія видав бажане за дійсне. Тобто ЗБРЕХАВ.
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02.11.2020 20:39
+7
Цікаво- чи вибачаться ті, хто вчора кидав лайном в Арахамією за слова про підтримку послів G-7 про розпуск КС...хоча ні- не цікаво. Розумію- робота у вас така, лайном на замовлення кидатися.
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02.11.2020 20:29
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Страница 2 из 2
Не довіряйте французам-вони ,з Росією,мають спільні інтереси ,спільне віроломство й підлість! Згадайте Сирію,Лівію,Грузію ,нинішні події у Карабаху!
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02.11.2020 20:35 Ответить
)))
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02.11.2020 20:38 Ответить
та як їм довіряти, вони жаб їдять
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02.11.2020 20:48 Ответить
Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 1810
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02.11.2020 21:26 Ответить
Это провал Зеленского
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02.11.2020 20:37 Ответить
Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 9191така ж рішуча рішучість, що повішені та страчені французькі королі та королеви обзавидувались би.
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02.11.2020 20:37 Ответить
Кулєьа безперечно розповів француз свю зелену версію цієї кризи, яку породив таки сам Зєлєнскій. Необхідно взяти до уваги, що Лє Дріан, як і сам Кулєба не є правника и. Це раз І друге - Якби Кулєба запропонував Лє Дріану, чи Макрон "подовжити" на французьку Конституцію те, чим Зєлєнскій імітує (навіть тут імітує, тобто дурить) гру на роялі т Кулєбу у кращому випадку не зрозуміли б. А у гіршому - послали. І третє: Арахамія вже розповів власну версію про підтримку спроби Зєлєнского здійснити конституційний переворот європейськими структурами. І одразу ж отримав по брехливому хавалу.
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02.11.2020 20:38 Ответить
Рошеновцы с регионалами снюхались и выгоняют Зелю на скользкий юридический лед.. Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 6538
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02.11.2020 20:39 Ответить
Рошеновцы с регионалами снюхались

Юльчик теж .
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02.11.2020 20:42 Ответить
Петя просто наблюдает , шо с Зелей и Рыгами будет
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02.11.2020 20:44 Ответить
та вони ж там праффессіанали всі
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02.11.2020 20:50 Ответить
Ну ,а это значит только то ,что Зеленский им хоть как то мешал тырить.
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02.11.2020 20:46 Ответить
Без Порошенко солнце не встаёт!
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02.11.2020 23:48 Ответить
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Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 6754
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02.11.2020 20:44 Ответить
А медвечук не хочет.
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02.11.2020 20:55 Ответить
мертвечука устроит любой вариант развития событий. называется "вилка"
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02.11.2020 22:04 Ответить
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Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан - Цензор.НЕТ 9305
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02.11.2020 20:47 Ответить
Если Зеленский разгонит судей КС ,он реальный герой Украины.
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02.11.2020 20:49 Ответить
Зеленодумка за своєю суттю не цікава взагалі.
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02.11.2020 20:54 Ответить
перший през Україні у тюрмі- це теж геройство
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02.11.2020 21:11 Ответить
Герой Росії також. Многоходовочка. Якби наш нелох реально хотів міняти судову ситсему, то давно б розігнав ОАСК з Вовком і призначив вакантних суддів в КСУ. Тоді б і КСУ діяла б обачніше
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02.11.2020 21:12 Ответить
Тебе в Голландии мешают жить судьи украинского КС? Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2511
Один такой герой уже был - сидит в падмасковье теперь безвылазно Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2807
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02.11.2020 22:05 Ответить
Французи можуть вірити у рішучість Зе боротися проти Коломойського? Завтра вони скажуть, що вирвано з контексту
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02.11.2020 20:50 Ответить
...з контексту дзвінка Унилой лошаді к французсьму корешу
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02.11.2020 21:03 Ответить
У пана Преза нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.
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02.11.2020 20:50 Ответить
та ну, не хвилюйся так, все буде добре, бо Бог любить Україну
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02.11.2020 20:59 Ответить
Франция говорим -Раша подозреваем
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02.11.2020 21:01 Ответить
Схоже на перекручування слів француза: не міг іноземний дипломат підтримати неконституційні дії. Закликати щось рішуче робити, виправляти - так.
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02.11.2020 21:07 Ответить
французи можуть усе - дружба з Рашистами й запроданство- це в них історичне
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02.11.2020 21:10 Ответить
Зеленский такой молодец. Украине очень повезло.
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02.11.2020 21:24 Ответить
марионетка, дурилка картонная без стратегического мышления и патриотического стержня не может быть решительной по определению..(
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02.11.2020 21:32 Ответить
Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 350 адептам другого приходу це як серпом по фаберже...
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02.11.2020 21:42 Ответить
Рашистская подгавкивалка Хранция подключилась! Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 2154
Учитывая что они полность на стороне Армении в Карабахской войне - то именно к Франции сейчас и следует прислушиваться, ага Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 5651 Франція підтримує рішучість, з якою Зеленський почав діяти в ситуації з Конституційним Судом, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 9975
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02.11.2020 21:56 Ответить
Ну решимость как не поддержать. А вот глупые и незаконные действия никто поддержать не обещал. И в дороге точно кормить не будет.
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02.11.2020 22:35 Ответить



Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·4 ч

Наскільки я розумію французьку, в офіційному повідомленні глава МЗС Франції ні слова не сказав, що «Франція підтримує рішучість дій Зеленського після рішень КСУ», як про це бравурно заявило МЗС України. Приписувати те, що не казав співрозмовник некоректно!
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03.11.2020 01:34 Ответить
Молодец Зе, всё верно делает.
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03.11.2020 04:27 Ответить
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