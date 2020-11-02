Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Стоимость одной опреснительной установки - от 1 млрд до 2,5 млрд рублей", - сказал Аксенов.
Он заявил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена.
"Есть мнение, что рассол, сбрасываемый в определенных количествах, может навредить экологии Черного моря. Не готов сказать, для этого есть Академия наук и другие научные учреждения. Я могу построить, реализовать, прорвать и так далее. А заключения пусть дают те, у кого есть ученые степени", - отметил Аксенов.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
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А еще Земля налетит на небесную ось.
И какашки.
После стекломоя - самое то.
З початком бойових дій (а для расєї це лише питання часу коли це буде) буде завдано удар по нафтових платформах, складах, ясна річ, по мосту і по будь-якій ділянці у дуууже довгому ланцюгу набуття опрісненої води (газ-електростанція-трубопроводи-опріснювач-допоміжні виробництва) і найбільш розумні з вояк побігуть, а потім попливуть назад у Кубань, а найменш розвинуті будуть сидіти під ударами байрактарів чи чогось подібного відбираючи попутно залишки їжі та прісної води у ватних самок, що махали трицвєтом у 2014.
Малюнок просто таки іделічний.
Вважаю, що пора привчати мордвинів до вислову "Кримській котьол"
Строим атомный реактор и опресняем!