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Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Стоимость одной опреснительной установки - от 1 млрд до 2,5 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он заявил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды "колоссального роста тарифов" в оккупированном Крыму не будет

"Есть мнение, что рассол, сбрасываемый в определенных количествах, может навредить экологии Черного моря. Не готов сказать, для этого есть Академия наук и другие научные учреждения. Я могу построить, реализовать, прорвать и так далее. А заключения пусть дают те, у кого есть ученые степени", - отметил Аксенов.

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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Топ комментарии
+19
не устану 100500 раз повторять :
не хотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !
смачного!!!
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02.11.2020 20:46
+15
Як казав Геннадій Москаль...
Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 1826
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02.11.2020 20:45
+15
трыньдеж полный!... минимум две электростанции + завод по минирализации + завод по опреснению + завод по хранению солевого шлама + три станции по перегонке морской, дистелированной и минерализованной воды + путепроводы для воды + на случай аварий доп возможности.. +++ куча научных исследований каждый год, состояния почвы, качества воды, места сброса солевого шлама.. +++ перекладывать всю крымскую трупроводную систему подачи питьевой воды ...
кароче, это денеххх как на Марс слетать..
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02.11.2020 20:49
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ні, вони з неї будуть гнать горілку для **********
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02.11.2020 21:25 Ответить
Та фигня, это не долларов а руплей. Вода для крымлядей - проблема оккупанта. А соль получаемую в процессе будут продавать лугондонам для лечебных морских ванночек, ерозии там и лишаи всякие лечить.
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02.11.2020 21:13 Ответить
А если серйозно, то все это нереальные влажные мечты дурковатых врагов Украины.
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02.11.2020 21:20 Ответить
Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов - Цензор.НЕТ 5795
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02.11.2020 21:25 Ответить
Система огонь, Крым украинский, а строят всё холопы.
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02.11.2020 21:27 Ответить
Интересно, сколько ведер в день сможет надистилировать та установка? дистилят будет для купания, смывания или для пития ложками?
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02.11.2020 21:40 Ответить
2,5 миллиарада это как-то дёшево, в таких вопросах главное не мелочиться и установок таких ставить побольше, в каждом посёлке, в каждый дом!!!!
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02.11.2020 21:45 Ответить
Отличный вариант, качать по трубам морскую воду, а дальше каждый решает проблему сам
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02.11.2020 22:27 Ответить
Отличная идея! Ведь пол помыть, в туалете смыть, помыться можно и морской, а питьевую все равно в магазине покупают
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03.11.2020 00:34 Ответить
Мой кот, прям переживает (нет) Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 8473
Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 275
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02.11.2020 21:54 Ответить
Скоро дождь пойдет!Держитесь там,крымчане!Я вообще предлогаю наладить поставки украинской бутеллированой воды в Крым.Пусть рф снимет все ограничения на постауки воды.Это будет первый шаг к деокупации.Как и раньше машины с украинскими номерами будут привозить украинскую воду в Крым.
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02.11.2020 23:12 Ответить
Построили мост жопа уже экватории моря.На реализацию опреснения нужно время его нет ну про то что попилят бюджет само собой.После постройки про чёрное море и её фауну просто можно забыть.Будет экологическая катастрофа.Даже сильные государства мира сего в малом виде используют данную технологию.Потому что она токсична и вредна среде.Но кацапам идиотам это бесполезно объяснять.Они уже Крым засрали и уграли .И повторюсь Крым уже засолён и сухой а они даже не приступили к данной теме.Крыму уже хана ,а после опряснения тикай все от туда.Вопрос даже для Украины что делать с Крымом если его к примеру вернут через пару лет.Он будет опустошён в земельном варианте.Грунтам хана.Нужно десятки миллиардов долларов что бы только вернуть в нулевую точку и десятки лет.Крым это катастрофа уже.
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03.11.2020 00:03 Ответить
куча стран использует, и только для Крыма будет катастрофа. Да-да.
А еще Земля налетит на небесную ось.
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03.11.2020 00:40 Ответить
Вероно! Есть совершенно безопасный способ с применением солей серебра!
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03.11.2020 11:53 Ответить
Два с половиной ,да фигня как два пальца об асфальт.( С ).
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03.11.2020 00:06 Ответить
Можно не опреснять, а просто выплёвывать соль.
И какашки.
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03.11.2020 00:33 Ответить
Рогозин сказал, пока на Марс не слетаем,никаких опреснительных, так что придется потерпеть
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03.11.2020 00:43 Ответить
Стоимость строительства одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей. А сколько стоит эксплуатация этой только одной установки. А куда девать добытую при этом морскую соль. Одним словом - утопия. Бредовая затея дурной кобылы, извините, Кремля
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03.11.2020 09:03 Ответить
А рассол продавать!
После стекломоя - самое то. Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 2858
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03.11.2020 10:09 Ответить
Головне, що концепція "нєпотопляємого авіаносця" рушиться.
З початком бойових дій (а для расєї це лише питання часу коли це буде) буде завдано удар по нафтових платформах, складах, ясна річ, по мосту і по будь-якій ділянці у дуууже довгому ланцюгу набуття опрісненої води (газ-електростанція-трубопроводи-опріснювач-допоміжні виробництва) і найбільш розумні з вояк побігуть, а потім попливуть назад у Кубань, а найменш розвинуті будуть сидіти під ударами байрактарів чи чогось подібного відбираючи попутно залишки їжі та прісної води у ватних самок, що махали трицвєтом у 2014.
Малюнок просто таки іделічний.
Вважаю, що пора привчати мордвинів до вислову "Кримській котьол" Вартість однієї опріснювальної установки для окупованого Криму - до 2,5 млрд рублів, - маріонетка Кремля Аксьонов - Цензор.НЕТ 475
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03.11.2020 10:56 Ответить
Гавно вопрос!
Строим атомный реактор и опресняем!
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03.11.2020 11:54 Ответить
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