Стоимость одной опреснительной установки для оккупированного Крыма - до 2,5 млрд рублей, - марионетка Кремля Аксенов

Затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Стоимость одной опреснительной установки - от 1 млрд до 2,5 млрд рублей", - сказал Аксенов.

Он заявил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды "колоссального роста тарифов" в оккупированном Крыму не будет

"Есть мнение, что рассол, сбрасываемый в определенных количествах, может навредить экологии Черного моря. Не готов сказать, для этого есть Академия наук и другие научные учреждения. Я могу построить, реализовать, прорвать и так далее. А заключения пусть дают те, у кого есть ученые степени", - отметил Аксенов.

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.