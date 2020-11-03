В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко ожидает, что Украина распадется, если будет принят предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о роспуске КС.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будет 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный Суд, имею в виду здание, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".

Судья заявил: "Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан

"Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому", - считает Слиденко.

По его убеждению, в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". "Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный Суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный Суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", - сказал Слиденко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

Также читайте: Зеленский - "слугам народа": Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба. АУДИО

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.