В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко
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Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко ожидает, что Украина распадется, если будет принят предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о роспуске КС.
Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будет 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный Суд, имею в виду здание, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".
Судья заявил: "Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?".
"Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому", - считает Слиденко.
По его убеждению, в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". "Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный Суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный Суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", - сказал Слиденко.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Имя, сестра!
Имя!
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."
а я вот думаю что конкретно в этом вопросе признает решение сопли как раз 99% населения Украины. Не нужен "суд" паразитирющий на огромных зарплатах и решающий исключительно вопросы под олигархов. Ни в одной нормальной стране таких судов нет. Например в США он отсутствует, тоже самое в Аргентине, Японии, Норвегии, а также в Австралии, Индии. Проверка конституционности актов, согласно данной модели, осуществляется судами общей юрисдикции, причем вопрос о конституционности закона может быть поставлен только в связи с рассмотрением конкретного судебного дела
Тем не менее - замечу - эти конституты наголосовали не на 150 лет
На кол
Без ваЗЕлина...
За последние несколько лет доходы Игоря Дмитриевича выросли почти в 10 раз.
Так, если в декларации за 2014 год он указал доход в размере 350 000 гривен, то в 2018 году задекларировал более 3 миллионов дохода, большую часть из которого получил в должности судьи КСУ.
Ни жилья, ни сбережений ранее у чиновника не было. Только авто Peugeot RCZ 2011 г.в. стоимостью 147 000 гривен. Лишь в начале 2018-го он обзавелся съемной квартирой площадью 47 кв.м и собственной квартирой на 108 кв.м в Киеве.
Появились в Слиденко также немалые сбережения - более 2 миллионов гривен наличными. Еще 100 000 гривен он кому-то одолжил.
Забыл указать в декларациях чиновник не только собственное жилье, но и дачу в Конча-Заспе, право на пользование которой получил сразу после назначения судьей КСУ.
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."@ВИКИПЕДИЯ
Єдиний вихід протидії цьому - діяти по закону та Конституції України. У рішенні КС немає нічого катастрофічного, згадані норми законів справді не відповідали Конституції. Потрібно питати потроха мальдівського чому він проштовхнув такий мотлох у законодавство України, якщо знав, що все це буде визнано не конституційним. Така ж сама доля чекає на антикорупційний суд мальдівського, який по своїй суті є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією. Оскільки корупція є наслідком порушення вимог закону як тимчасове явище і не є окремою сферою суспільно-правових відносин на кшталт адміністративних, господарських відносин та діяльності відповідних спеціалізованих адміністративних та господарських судів
Вот смотрите, вместо "декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи" и "умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації" написать "неподання в означені строки", а там далі ще "при значних помилках, що перевищують...".
А то вот кинься докажи "завідомість" и "умисність". Оно ж потому и так не работает.
Тупицкий и его банда судей пошли на прорыв - или они сделают ''русский мир'' в Украине или придётся валить в рашу. А вместе с собой увлекут и Зеро
Если разогнать КС, то к примеру, Одесская область, где победили рыги, может объявить об отделении, а вот КС, который может отменить это решение, признав неконституционным, как раз "удачно" разогнан.
Идти надо законным путем. Путем принятия законов, которые НЕ нарушают Конституцию.
Не влезаете в рамки нынешней Конституции? Вперед на Всеукраинский референдум, по принятию НОВОЙ Конституции.
А пока Зеленский, Слуги народа и ПЕС вытерли ноги о Конституцию при принятии законов о рынке земли, о Нацбанке, о распродаже стратегических предприятий, медицинской реформы...
Я не знаю, кто советует Зеленскому нынешние слова и действия, но это точно враги Украины.
А потом окончание срока и тут как раз и вспомнят про все те нарушения Криминального кодекса Украины, на которые он за последнее время написал и наговорил на видосиках.