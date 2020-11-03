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В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко ожидает, что Украина распадется, если будет принят предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о роспуске КС.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее обращение президента к фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться события, если в парламенте будет 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, Слиденко сказал: "Я думаю, что дальше - распад Украины и война, потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный Суд, имею в виду здание, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".

Судья заявил: "Разве вы сами не видите, что происходит? Вы что не видите, что президент сказал в этой аудиозаписи?".

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"Такое впечатление, что его кто-то толкает к этому", - считает Слиденко.

По его убеждению, в своем обращении Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы". "Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный Суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный Суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", - сказал Слиденко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

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В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+65
Это по сути Конституционный Суд России а не Украины.
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02.11.2020 20:47
+55
судья КСУ Слиденко должен давно на киче сидеть !!! Украина БЫЛА. ЕСТЬ и БУДЕТ а вы твари продажные сдохните В обращении к фракции Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", - судья КСУ Слиденко - Цензор.НЕТ 3299
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02.11.2020 20:49
+49
да там только одна фраза "я решил значит надо поддержать" тянет на давление на верховную раду. вавий конкретно потерял берега и забыл что он булавоносец в парламентско-президентской республике а не в северной корее. и командовать он будет ленкой и то, пока она спит и не слышит
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02.11.2020 20:48
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це той покидьок який заявив що не бачить свого майбутьного в УКРАЇНІ тобто бабло взяв нам нагадив цілу купу і звалив а ви розгребайте!!!!!!!
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03.11.2020 11:23 Ответить
Подавляющее большинство украинского народа требует роспуска КСУ. И не только Президент и Рада. Более того люди требуют запрета членам суда, проголосовавших за коррупционный закон, запретить быть судьями в будущем. Они запятнали свою гражданскую честь и совесть и не имеют права быть судьями
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03.11.2020 11:25 Ответить
"Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный Суд, имею в виду здание, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти".

Имя, сестра!
Имя!
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03.11.2020 11:29 Ответить
хотел бы я посмотреть на те полит силы которые впрягутся за ксу)))) ну кроме опжз , майбахов и юли. они и так полит трупы
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03.11.2020 11:32 Ответить
кучма злой,медведчук злой,шарий злой.даже допкин и гепкин злые.а кто не злой?73%.майдан вылечит.
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03.11.2020 11:35 Ответить
Сумніваюсь.
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03.11.2020 11:52 Ответить
У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 404
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03.11.2020 11:53 Ответить
неверю У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 7177
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03.11.2020 15:54 Ответить
Предлагаю Зеленскому воспользоваться позитивным историческим опытом борьбы с судейской продажностью:
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."
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03.11.2020 11:53 Ответить
"потому что, кроме тех 226, никто это не признает."

а я вот думаю что конкретно в этом вопросе признает решение сопли как раз 99% населения Украины. Не нужен "суд" паразитирющий на огромных зарплатах и решающий исключительно вопросы под олигархов. Ни в одной нормальной стране таких судов нет. Например в США он отсутствует, тоже самое в Аргентине, Японии, Норвегии, а также в Австралии, Индии. Проверка конституционности актов, согласно данной модели, осуществляется судами общей юрисдикции, причем вопрос о конституционности закона может быть поставлен только в связи с рассмотрением конкретного судебного дела
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03.11.2020 11:57 Ответить
в США он отсутствует, тоже самое в Аргентине, Японии, Норвегии, а также в Австралии, Индии, Канаде, Италии.- "недоразвитые страны" - по выражению Тупицына.
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03.11.2020 22:27 Ответить
Терпеть не могу хитрожопого неукраинского клоуненка во власти,
Тем не менее - замечу - эти конституты наголосовали не на 150 лет
На кол
Без ваЗЕлина...
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03.11.2020 12:12 Ответить
Надо добавить в конституцию статью о том чтобы считать решения любых государственных структур направленные против борьбы с коррупцией антинародными и недопустимыми ! ! ! ! ! ! ! ! !
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03.11.2020 12:14 Ответить
За такую статью обязаны проголосовать все депутаты, чтобы не стать изгоями.
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03.11.2020 12:16 Ответить
Не диБломованому юристу вказувати які закони в Україні приймати. Бубочка знає що робить.
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03.11.2020 12:14 Ответить
Война -так война. Сам **** предложил. По хорошему не хочет делиться тварь. Интересно на сколько он наговорил за призывы к войне гнида-минимум на кол свинью посадить.
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03.11.2020 12:17 Ответить
Декларация
За последние несколько лет доходы Игоря Дмитриевича выросли почти в 10 раз.
Так, если в декларации за 2014 год он указал доход в размере 350 000 гривен, то в 2018 году задекларировал более 3 миллионов дохода, большую часть из которого получил в должности судьи КСУ.
Ни жилья, ни сбережений ранее у чиновника не было. Только авто Peugeot RCZ 2011 г.в. стоимостью 147 000 гривен. Лишь в начале 2018-го он обзавелся съемной квартирой площадью 47 кв.м и собственной квартирой на 108 кв.м в Киеве.
Появились в Слиденко также немалые сбережения - более 2 миллионов гривен наличными. Еще 100 000 гривен он кому-то одолжил.
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03.11.2020 12:22 Ответить
Крысиные бега. Начало.
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03.11.2020 12:24 Ответить
По официальным данным, квартира в Киеве у него появилась только в 2018-м. Где до этого жил судья с семьей, остается только догадываться.
Забыл указать в декларациях чиновник не только собственное жилье, но и дачу в Конча-Заспе, право на пользование которой получил сразу после назначения судьей КСУ.
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03.11.2020 12:24 Ответить
Ещё они забыли ,что всегда выбирает народ Украины. Свободу и независимость.
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03.11.2020 12:26 Ответить
корито комбікорму ви вибрали востаннє
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03.11.2020 17:37 Ответить
Похоже Президент Зеленский хочет сам сформировать Конституционный Суд. Ладно. Только ему надо для этого воспользоваться позитивным историческим опытом борьбы с судейской продажностью - «Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи»:
"Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит."@ВИКИПЕДИЯ
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03.11.2020 12:30 Ответить
Це анти-КСУ, Сліденко і ви продали і зрадили все що тільки можна своїми корисливими і ворожими для України і нашого народу діями! А переживають вони так, тому, що взяли бабло і захищають те, що мають незаконно - ось така муйня малята.
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03.11.2020 12:33 Ответить
У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 7553У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 2718
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03.11.2020 12:35 Ответить
А саме цікаве те, що всі забули про місцеві Вибори - виявляється, що так просто повернути голову українця в інший бік і забити її іншою сенсацією, перекрити один "зашквар" іншим "зашкваром" зеВлади!
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03.11.2020 12:42 Ответить
Вчергове впевнююсь в тому,що суд,який висловлює істину народну волю- це суд Лінча.
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03.11.2020 12:43 Ответить
"...наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Шкода, що суддя Конституційного Суду не знає, що за Кримінальним кодексом України максимальний термін ув'язнення за вироком не може перевищувати 15 років, або по-життєве, яке взагалі не обмежується строком.
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03.11.2020 12:50 Ответить
Все це добре спланована спецоперація агресора в особі колаборантів у владі як відволікаючий маневр від фальсифікацій на виборах і провокація для розвалу та дискредитації державних органів, скасування безвізу, підтримки МВФ. Наперед заготовлений законопроект зеленого про розпуск КС тому підтвердження.
Єдиний вихід протидії цьому - діяти по закону та Конституції України. У рішенні КС немає нічого катастрофічного, згадані норми законів справді не відповідали Конституції. Потрібно питати потроха мальдівського чому він проштовхнув такий мотлох у законодавство України, якщо знав, що все це буде визнано не конституційним. Така ж сама доля чекає на антикорупційний суд мальдівського, який по своїй суті є особливим судом, створення якого прямо заборонено Конституцією. Оскільки корупція є наслідком порушення вимог закону як тимчасове явище і не є окремою сферою суспільно-правових відносин на кшталт адміністративних, господарських відносин та діяльності відповідних спеціалізованих адміністративних та господарських судів
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03.11.2020 13:06 Ответить
Корупція як і мафія - безсмертна...
У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 9980
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03.11.2020 13:24 Ответить
У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 9025
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03.11.2020 13:25 Ответить
Бубочка, похоже, специально это все создал, а теперь нагревает "нарід" словоблудием. Типа штурма здания КС. А не проще было бы просто изменить спорную формулировку (там их даже две) на более ясную. Проголосовав статью 366-1 "Декларування недостовірної інформації" в Раде?
Вот смотрите, вместо "декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи" и "умисне неподання суб'єктом декларування зазначеної декларації" написать "неподання в означені строки", а там далі ще "при значних помилках, що перевищують...".
А то вот кинься докажи "завідомість" и "умисність". Оно ж потому и так не работает.
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03.11.2020 13:34 Ответить
Долго смотрели и умилялись судьи в стороны непонятного идиота))
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03.11.2020 13:53 Ответить
Що він несе, яка війна, хто проти кого буде воювати. П'ять зрадників відправляться за решітку, на їх місце поставлять інших і на тому все заспокоїться. КС це що, окрема країна куди не можна зайти, посольство іншої держави?
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03.11.2020 15:13 Ответить
Робота в КСУ очима Сліденко
У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 5600
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03.11.2020 15:14 Ответить
Зєля із самого обрання, щодня собі строк накидає... Там вже десяток пожиттєвих назбиралось.
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03.11.2020 15:17 Ответить
Було би добре до цього "модного" мужчІни під'їхати по місцю проживання та змусити нервувати його і його "благородне" сімейство, як і вони на нас "кладуть" всі ці 30 років.
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03.11.2020 15:32 Ответить
Судья КС угрожает Украине войной и распадом в случае не согласия общества с решениями КС по демонтажу проукраинских реформ по языку, по антикоррупции,

Тупицкий и его банда судей пошли на прорыв - или они сделают ''русский мир'' в Украине или придётся валить в рашу. А вместе с собой увлекут и Зеро
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03.11.2020 17:26 Ответить
Глупость написали.
Если разогнать КС, то к примеру, Одесская область, где победили рыги, может объявить об отделении, а вот КС, который может отменить это решение, признав неконституционным, как раз "удачно" разогнан.

Идти надо законным путем. Путем принятия законов, которые НЕ нарушают Конституцию.
Не влезаете в рамки нынешней Конституции? Вперед на Всеукраинский референдум, по принятию НОВОЙ Конституции.
А пока Зеленский, Слуги народа и ПЕС вытерли ноги о Конституцию при принятии законов о рынке земли, о Нацбанке, о распродаже стратегических предприятий, медицинской реформы...
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03.11.2020 19:56 Ответить
Для отделения нет ни единого предлога и закона, чтобы это понять не нужен КС. Понимать должна исполнительная власть.
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04.11.2020 13:21 Ответить
В смысле нет? Если разогнать суд незаконным способом, то это уже будет узурпацией власти. Власть автоматически теряет легитимность. А если так, то центральной власти можно просто не подчиняться.
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04.11.2020 23:30 Ответить
Майдан действовал по законнам или по логике справедливости? У гитлера и пуйла тоже есть/были законы и суды
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06.11.2020 00:18 Ответить
Майдан выступил против беспредела. А сейчас беспределить пытается клоун. То, что лохи ему подыгрывают не добавляет этому ни закона, ни справедливости. Судьи - дерьмо еще то, но главное зло внутри страны исходит от клоуна. У него было дофига времени и безграничная власть для того, чтобы подогнать законы под Конституцию. У него есть постоянный представитель в КС, который докладывает ему о каждом телодвижении судей. Более того, главу этого суда и главой-то поставили с позволения Бубочки. Но сыграл наш зеленый недосцарек хорошо - лохторат все сожрал и добавки попросил. Еще раз для особо одаренных: Узурпация власти клоуном не пройдет. Ст.109ККУ. Надеюсь, он будет первым презом, которого посадят - реально заслужил.
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06.11.2020 00:57 Ответить
Клоун много беспределит, но в этот раз беспределит КС и причем это очень серьезный шах незалежности Украины. Оставить все как есть и этих судей на месте = это мат незалежности, Майдану, это война.
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06.11.2020 02:26 Ответить
Хтось йому вже скаже, що в нас строки не додаються?
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03.11.2020 17:36 Ответить
Судья Конституционного суда не в курсе, что максимальный тюремный срок у нас это 15 лет и что в Украине не суммируются сроки за совершенные преступления?
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03.11.2020 18:19 Ответить
Максимальный срок у нас - пожизненное заключение.
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03.11.2020 19:57 Ответить
Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы" - а КС на пожизненное! У зверненні до фракції Зеленський "наговорив собі на 150 років тюрми", - суддя КСУ Сліденко - Цензор.НЕТ 770
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03.11.2020 19:01 Ответить
Зеленского даже собственная партия далеко не вся поддерживает.
Я не знаю, кто советует Зеленскому нынешние слова и действия, но это точно враги Украины.
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03.11.2020 19:58 Ответить
За пару дней КС примет решения о незаконности рынка земли, разрешения игорного бизнеса, приведшей к колоссальным размерам панэпидемии медицинской реформы, зависимости НБУ от внешнего влияния... и партия СН не наберет большинства в ВР если Зеленский её распустит). А новый состав ВР легко может урезать власть Зеленского и деньги на его содержание.
А потом окончание срока и тут как раз и вспомнят про все те нарушения Криминального кодекса Украины, на которые он за последнее время написал и наговорил на видосиках.
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03.11.2020 20:03 Ответить
Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко ожидает, что Украина распадется, если будет принят предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о роспуске КС.Источник: https://censor.net/ru/n3228645 Украина только и держалась на таком дерьме как Слиденко.
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03.11.2020 20:05 Ответить
гляди на движуху везде... это юдо-совок. Это не Украина.
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03.11.2020 23:04 Ответить
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