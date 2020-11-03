Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества, среди которого, кроме имения в Крыму, - четырехкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские липки" в столице и большой особняк с бассейном под Киевом. Этими объектами недвижимого имущества пользуется сам Александр Тупицкий, но они записаны на мать и тещу судьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

После того, как в мае 2013 года Александр Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве, а впоследствии докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК состоянию на 2013 год составляла $ 2900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 тысяч долларов.

Имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую. Об этом свидетельствует выписка из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество. На момент приобретения дорогостоящей недвижимости в ЖК "Новопечерские липки" Галине Тупицкой было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

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Кроме того, у семьи председателя Конституционного суда имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 сотки были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.





Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория - на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд .

Источники журналистам сообщили, что этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, журналисты увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто имеет жена Александра Тупицкого - Ольга Тупицкая, согласно декларации судьи.

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто есть на балансе Конституционного суда. Впрочем узнать, именно это авто относится к КС, не удалось - на Toyota Camry оказались так называемые "номера прикрытия" - в базе автотранспортных средств МВД эти номера закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).





27 октября "Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по его имуществу. В пресс-службе КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодном декларации".

Журналисты "Схем" направили повторный запрос председателю КСУ с просьбой о комментарии относительно имущества его семьи. Редакция опубликует позицию Александра Тупицкого, как только получит его.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах . При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 ​​октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Реагируя на расследование, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил опубликованную журналистами программы "Схемы", о том, что он не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии по законам России.

"Когда я прочитал материал, я сам по себе поблагодарил их за объективность", - заявил Тупицкий.

По словам Тупицкого, сделка состоялась в 2018 году. "Чего я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, - заявил он. - Единственная, наверное, моя вина, что я не обратился в органы Назка, чтобы они мне разъяснили, как это мне сделать ".

"Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если есть ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома", - заявил Тупицкий