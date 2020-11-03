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Новости Политика Украины
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имущество (330) квартира (458) Тупицкий (232)

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества, среди которого, кроме имения в Крыму, - четырехкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские липки" в столице и большой особняк с бассейном под Киевом. Этими объектами недвижимого имущества пользуется сам Александр Тупицкий, но они записаны на мать и тещу судьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

После того, как в мае 2013 года Александр Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве, а впоследствии докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК состоянию на 2013 год составляла $ 2900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 тысяч долларов.

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 01

Имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую. Об этом свидетельствует выписка из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество. На момент приобретения дорогостоящей недвижимости в ЖК "Новопечерские липки" Галине Тупицкой было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Кроме того, у семьи председателя Конституционного суда имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 сотки были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 02
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 03

Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория - на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд .

Источники журналистам сообщили, что этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, журналисты увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто имеет жена Александра Тупицкого - Ольга Тупицкая, согласно декларации судьи.

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто есть на балансе Конституционного суда. Впрочем узнать, именно это авто относится к КС, не удалось - на Toyota Camry оказались так называемые "номера прикрытия" - в базе автотранспортных средств МВД эти номера закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).


Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 04

27 октября "Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по его имуществу. В пресс-службе КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодном декларации".

Журналисты "Схем" направили повторный запрос председателю КСУ с просьбой о комментарии относительно имущества его семьи. Редакция опубликует позицию Александра Тупицкого, как только получит его.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах . При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 ​​октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Реагируя на расследование, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил опубликованную журналистами программы "Схемы", о том, что он не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии по законам России.

"Когда я прочитал материал, я сам по себе поблагодарил их за объективность", - заявил Тупицкий.

По словам Тупицкого, сделка состоялась в 2018 году. "Чего я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, - заявил он. - Единственная, наверное, моя вина, что я не обратился в органы Назка, чтобы они мне разъяснили, как это мне сделать ".

"Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если есть ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома", - заявил Тупицкий

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3580
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02.11.2020 20:48
+9
А в это время на загородной вилле

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7654
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02.11.2020 20:51
+7
Давайте сразу уж и об остальных судьях, депутатах, прокурорах. Чего уж там.
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02.11.2020 20:51
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Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3580
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02.11.2020 20:48 Ответить
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1835
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02.11.2020 21:10 Ответить
Зайди на сайт ЦВК. Будешь неприятно удивлён
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02.11.2020 21:22 Ответить
Чем? Что сегодня не 6 ноября: Я и так знаю.
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02.11.2020 21:31 Ответить
шо СН на другому місці після самовисуванців. І не думаю шо це сильно зміниться
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03.11.2020 16:23 Ответить
А в это время на загородной вилле

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7654
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02.11.2020 20:51 Ответить
Давайте сразу уж и об остальных судьях, депутатах, прокурорах. Чего уж там.
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02.11.2020 20:51 Ответить
Так оплатіть- "Схеми" дарма не працюють.
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02.11.2020 20:53 Ответить
Я знаю. Вопрос только в том, работают ли они ради совести. Хоть иногда.
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02.11.2020 20:55 Ответить
Це питання виключно віри- та я атеїст.
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02.11.2020 20:56 Ответить
Ну, даже у атеистов должна быть совесть. Иначе - все плохо.
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02.11.2020 21:00 Ответить
Совесть? У судьи на вершине бандитской системы? Да что с вами такое, люди?!
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02.11.2020 21:06 Ответить
нет-нет. я про журналистов. Стиль их работы - избирательность. Когда надо и против кого надо - вброс. Это плохо. Про судей я ничего не говорил. Там все очевидно.
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02.11.2020 21:09 Ответить
Пардон. Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7321
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02.11.2020 21:12 Ответить
Бывает
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02.11.2020 21:13 Ответить
І яким я боком до продажності "Схем" та інших журношлюх?
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02.11.2020 21:07 Ответить
Разве я о Вас говорил? Если Вы восприняли это лично, значит я не так выразился и меня не так поняли. Тогда прошу прощения.
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02.11.2020 21:11 Ответить
"Схеми" - проект Радіо Свобода, а Радіо Свобода фінансується напряму Держдепом США... Це не ті, яким платять!
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02.11.2020 21:25 Ответить
Ужоссс...)))
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02.11.2020 21:35 Ответить
Радіо Свобода - це ЗМІ з 70-річною історією, вони дуже дбають про своє реноме, це вам не Прямий, не 112 і не Г+Г...

Радіо Свобода і про Свинарчуків сюжети робило, і про мутки при Зе (це коли Мендель груддю стала на захист шефа). А це показник об'єктивності - кусають і одних, і інших...
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02.11.2020 21:44 Ответить
Щось таке казали і про поважніші ЗМІ- та їх "поважність" давно в минулому.
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02.11.2020 21:46 Ответить
Докази?)
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02.11.2020 21:48 Ответить
ВВС та суд з Порохом.
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02.11.2020 21:50 Ответить
Так а Радіо Свобода тут до чого?)
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02.11.2020 21:51 Ответить
Якщо це треба пояснювати, то який сенс пояснювати?
Для вас вони поважне медіа, а для мене вони всі- журношлюхи. Без виключень.
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02.11.2020 21:54 Ответить
Так надо начинать с кого. В чем претензии?
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02.11.2020 20:58 Ответить
претензий нет. Да вот только их борьба с кем-то носит исключительно избирательный характер. Начинают-начинают, да вот до логического завершения никак не желают довести.
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02.11.2020 20:59 Ответить
Если есть за что, то пусть будут хоть избирательные.
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02.11.2020 21:03 Ответить
Избирательность вредит. Очень. Лучше вообще никак, чем избирательно. Это и порождает все то, что у нас сейчас есть.
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02.11.2020 21:04 Ответить
Порождает бескарность, а не избирательные посадки.
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02.11.2020 21:08 Ответить
Избирательность - это и есть бескарность. Для кого-то. И список этих "кто-то" постоянно будет расширяться. Что мы сейчас и наблюдаем.
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02.11.2020 21:12 Ответить
Де ж ви були раніше, "схаматозники"... хоча відомо, де!
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02.11.2020 20:52 Ответить
За всеми не уследишь. Не ФБР.
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02.11.2020 20:59 Ответить
Насосала Насудив.
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02.11.2020 20:52 Ответить
Как вовремя начали выходить эти расследования, прям так совпало, что об этом никто не знал еще неделю назад, а теперь как вспыло!
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02.11.2020 20:55 Ответить
У говнометов траншики подъехали. Жаль что этого не было год назад.
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02.11.2020 20:55 Ответить
Откуда столько бабла у этого бюджетника ???
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02.11.2020 20:56 Ответить
Фігня. Це ж не орденоносця охендовського маєток.
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02.11.2020 20:57 Ответить
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9168
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02.11.2020 21:02 Ответить
Не транслируй здесь тупые рашенские фейки.
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02.11.2020 21:27 Ответить
Та якби ж то. Межигірря теж не бачив? А будівництво дамбвабського смотрящего юріка єнакієвського? А жлоборококо пшонки? А капличку п"ятого гідранта? Нє, не бачив.
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02.11.2020 21:37 Ответить
Видел. И журналисты этот тупой фейк уже давно проверили. Были сюжеты по многим каналам. Хочешь позориться дальше -- позорься.
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02.11.2020 21:42 Ответить
Давай пруф на фейк. Що саме було фейком?
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02.11.2020 21:46 Ответить
Дворец твой был фейком. И никто тебе ничего не должен тут давать. Еще раз, хочешь позориться -- твои проблемы.
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02.11.2020 21:59 Ответить
Що, проплачене чмо, маєтків не бачило?Так їх навколо столиці - дохрініща.
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02.11.2020 22:06 Ответить
Если я тебя носом ткну упоротого дебила в новость от конца декабря 2016 или начала 2017 -- ты успокоишься, извинишься и признаешь себя дебилом?
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02.11.2020 22:19 Ответить
А давай! Навіть цікаво, чим мене можна ще здивувати.
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02.11.2020 22:25 Ответить
Фото и видео посмотри, упоротый дебил. Ищи там свой "дврец".
https://tsn.ua/politika/ohendovskiy-pokazav-sviy-mayetok-ta-prokomentuvav-kriminalni-zvinuvachennya-eksklyuziv-tsn-tizhden-849280.html?g=article&m=386001444
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02.11.2020 22:32 Ответить
Що, серйозно?!!! Оце таке посилання Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8670 . Так по вашому плюси - це Г+Г, де правди немає Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5984.
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02.11.2020 22:39 Ответить
Дебилу мало? Дебила мокнули в его дерьмо и его плющит? Еще подкинуть?
Лови организм. Изучай, если дано. Найдешь там дворец -- гавкнешь.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/31/7125299/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_24c889f5-4fc2-4848-ac82-09e51e9d004e
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02.11.2020 22:46 Ответить
Дебил декларации читать может? Или дебил не видит разницу в двух домах в 240 м.кв.и в дворце с тысячами м.кв.? Или в участке в 10 соток и в имении в гектары? Или дебил не понимает, что если бы это реально был дворец Охендровского, то все журналисты ведущих СМИ мира уже прошлись бы по нему катком?
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02.11.2020 23:05 Ответить
Что, дебил, утерся? Не нравится когда ткнули носом в твое же собственное дерьмо? Твои проблемы. Думать нужно было остатками мозгов, а не жопой.
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02.11.2020 23:24 Ответить
Где эти ***** стоко денег набрали???
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02.11.2020 20:58 Ответить
Пизнесмены оне. Гребут без перекуров.
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02.11.2020 21:03 Ответить
Мои соседи судья и прокурор на пенсии. По привычке содержат водителя, горничную и повара. Несколько квартир (под сдачу) в Киеве, в Италии и Испании (есть на Booking.com). По старой привычке заезжают "коллеги", дни рождения с фейерверками. Не считаю чужие деньги, но коттеджи и такой образ жизни "тянут" на не один миллион красивых бумажек с портретами амер.президентов. Скромность украшает пенсионеров. Главное - выучиться на юриста и родиться в Украине, территории, где можно все.
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02.11.2020 21:07 Ответить
Ну еще нужны хорошие связи либо бабло, чтобы одеть мантию и устроится у корыта.
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02.11.2020 21:26 Ответить
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1965
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02.11.2020 20:59 Ответить
Странно. Вы же хотите оставить этот КС.
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02.11.2020 21:01 Ответить
_Ошибка (потому что думаешь только на один ход вперёд). Я не хочу чтобы КС стал "на 100% мой" (с) для врага Украины и путинского засланца. Со всеми вытекающими.
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02.11.2020 21:10 Ответить
А почему ни слова про недвижимость в Европе?
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02.11.2020 21:02 Ответить
І де?
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02.11.2020 21:10 Ответить
В Іспанії, між путінською і порошенківською віллами
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02.11.2020 21:19 Ответить
А може в Італії між вілою Зе і соловйова? Ви в курсі, що у Зе і соловйова маєтки майже поруч?
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02.11.2020 21:27 Ответить
Не в Испании, а в Италии... И не порошенковской, а Зеленского..
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02.11.2020 21:40 Ответить
Оце ляпнув не подумавши- закопав свого кумира зеленого))
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02.11.2020 22:49 Ответить
ну вот... а наш несчастный преЗЕдент вынужден скитаться по съемным квартирам дворцам...
зажрались эти судейские крысы...
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02.11.2020 21:07 Ответить
С защитой такого КС они конечно маху дали. Но вождь так сказал, что им делать.
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02.11.2020 21:11 Ответить
Бляхи уже давно не в тренді, всі гонять битки із США)))
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02.11.2020 21:29 Ответить
Одни дураки приняли закон, другие дураки доказали, что он был нужен.
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02.11.2020 21:23 Ответить
Я всегда говорил, что очищение центральной части Киева от ******** "элитных" говновысоток должно идти совместно с судами и прокуратурой. Поскольку 98% жителей/владельцев метров в этих "парусов-шмарусов" - коррупционеры или бандиты.
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02.11.2020 21:24 Ответить
Судью -на мыло,имущество -конфискат.
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02.11.2020 21:26 Ответить
Та ладно по стране искать, Крым пугать, участки мерять, дома с квартирами пересчитывать---всегда успеем. Надо по Лазурному побережью прозвонить или Ниццу красивую запросить---там тоже.
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02.11.2020 21:27 Ответить
Подуууумаешь... Нищеброд... У неВо даже страусоФ нЄту... Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2909 Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8159
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02.11.2020 21:28 Ответить
Гораздо интересней порядок получения права на земельный участок под строительство склепов и часовен на территории закрытого для захоронений кладбища и использование этого участка для новых захоронений.
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02.11.2020 21:32 Ответить
Ловите скорее пока не свалил в ростов
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02.11.2020 21:51 Ответить
Без масових розстрілів порядку тут вже не навести
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02.11.2020 22:03 Ответить
Ждем нового шедевра пшонка-стайл.
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02.11.2020 22:59 Ответить
 
 