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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) фракция (92) Слуга народа (2185) Подоляк Михаил (135)

На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда Украины содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса - это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны. Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем", - рассказал он.

По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать".

"Он (кризис) расставил все точки над "і", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.

"Он хочет, чтобы фракция и партия научились дискутировать внутри, обсуждать, но выходить с консолидированной позицией", - сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+10
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 296
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02.11.2020 21:04
+8
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2092
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02.11.2020 20:58
+8
по закону - нельзя разогнать. поменяйте закон и разгоняйте
претензии у основной массы противников абсолютно валюнтаристского закона вавия именно в том что это незаконно. если не нравятся законы или они плохие надо менять законы и не нарушать их. альтернатива - анархия и сомали
завтра какой нибудь шнырь в горсовете решит что надо бы отменить решение городского суда. не ну а чо? все мы преЗЕденты
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02.11.2020 21:10
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На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2092
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02.11.2020 20:58 Ответить
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 296
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02.11.2020 21:04 Ответить
З чого він зробив такі висновки? З життєвого досвіду? Академічних знань криворіжського університету? Бізнес досвіду в цирковій трупі? Чи може у нього розумні і досвідчені радники?
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02.11.2020 21:01 Ответить
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 2508
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02.11.2020 21:07 Ответить
😁хех
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02.11.2020 21:13 Ответить
та ми знаемо, що в ЕС всі досвідчені проффессіанали скрізь і завжди
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02.11.2020 21:14 Ответить
Цього юриста імєєт Подоляк з Єрамком- один тупий піарродюсер завербований Рашою, другий-дорогооплачений ПРислуга усієї промосковько-регіональної банди
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02.11.2020 21:29 Ответить
По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать"

мало кризисов на бедоносный колпак с булавой )))) надо еще искусственно придумать???? )))
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02.11.2020 21:02 Ответить
Воно не вміє висловлюватися, всьо чужими словами говорить, наче за сценарієм
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02.11.2020 21:15 Ответить
комментарий отмечен как спам
Следите за голосованием . Хто будет против ликвидации ОПГ КС , тот коллаборант .
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02.11.2020 21:05 Ответить
Ты прям как наш Вольдемар Решительный...😁
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02.11.2020 21:28 Ответить
Не думал, что такое напишу, а ведь он прав. Если их не разогнать, они примут что угодно. Они могут по прямой указке из Кремля работать.
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02.11.2020 21:05 Ответить
по закону - нельзя разогнать. поменяйте закон и разгоняйте
претензии у основной массы противников абсолютно валюнтаристского закона вавия именно в том что это незаконно. если не нравятся законы или они плохие надо менять законы и не нарушать их. альтернатива - анархия и сомали
завтра какой нибудь шнырь в горсовете решит что надо бы отменить решение городского суда. не ну а чо? все мы преЗЕденты
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02.11.2020 21:10 Ответить
Звісно.
Саме КС по прямій указівці. Не Нелох з Ермаком звісно. То мабуть також конституційний суд злив справу вагнерівців, не дає ходу з 100% своїм прокурором справі набо про ОАСК, тримає півтори роки Ріфі за гратами...
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02.11.2020 21:12 Ответить
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1099
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02.11.2020 21:13 Ответить
А зелина маска была пропитана пердежом рыговского падляка!)
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02.11.2020 21:10 Ответить
от хто-хто себе остаточно дискредитував - так це сам ЗЕклован. Разом зі своїм охвістом д'Єрмаком, авноПодоляком, а також ботами-зебілами.
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02.11.2020 21:10 Ответить
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5591
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02.11.2020 21:10 Ответить
https://svoboda.ictv.ua/ua/
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02.11.2020 21:12 Ответить
От і подивимося, для кого форма важливіша за зміст...
Хоча і так видно, що ніхто з нинішніх політичних сил в Україні не підтримує ЗЕ в його вимозі розігнати КС.
Кому є чим- має можливість над цим замислитися.
Іншим напружуватися нема сенсу.
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02.11.2020 21:13 Ответить
Зеленський у програмі Свобода слова на ICTV. Зараз https://svoboda.ictv.ua/ua/
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02.11.2020 21:14 Ответить
Уявіть, як його зарядили !
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02.11.2020 21:31 Ответить
"но это единственное приемлемое решение для..."-для клована лично! Он УЖЕ приватизировал Раду, ГПУ, СБУ, ГБР, налоговую, таможню,практически САП,НАПК еще и КСУ нужно.
Зеленый опарыш УЗУРПИРОВАЛ власть в Украине, овощу такого не снилось!
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02.11.2020 21:19 Ответить
На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5083
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02.11.2020 21:20 Ответить
Він конкретно неадекват! Як можна вирішувати проблему Конституційного суду в антиконституційний спосіб? І що, "добровільна відставка суддів Конституційного суду" відмінить рішення, яке вони прийняли? Боже, яке невігластво! Про що думали 73% ідіотів, які його привели до влади? Що він Бох? І може все створити заново, за 6 днів? Яка країна, такий і Презедент! Ні добавити, ні відняти!
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02.11.2020 21:23 Ответить
НА СЦЕНІ ПОДОЛЯК- слуга таких гаспод -Медведчук, Юра Єнакієвськй, Льовочкін, АГЕНТ ГРУ КОЗИРЬ-ЄРМАК
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02.11.2020 21:24 Ответить
 
 