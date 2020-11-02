На заседании фракции "СН" Зеленский говорил, что законопроект о КС содержит риски, но это единственное решение, - советник главы ОП Подоляк
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" говорил о том, что законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда Украины содержит определенные риски, но это единственное приемлемое решение для разрешения возникшего кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Понятно, что лучший вариант выхода из кризиса - это добровольная отставка судей КС, которые себя дискредитировали. Это позволит быстро завершить кризис без ущерба для государственности. Все риски законопроекта понятны и очевидны. Но, проанализировав риски, СНБО приняло коллегиальное решение, и это единственный путь, который приемлем", - рассказал он.
По его словам, президент также подчеркнул, что "если бы этого кризиса не было, его бы надо было придумать".
"Он (кризис) расставил все точки над "і", показав, кто есть кто в нашей элите. Он объединил все антикоррупционные силы страны. Это очень важно", - отметил Подоляк.
Советник руководителя ОП также указал, что президент всегда хочет доверительного разговора с фракцией.
"Он хочет, чтобы фракция и партия научились дискутировать внутри, обсуждать, но выходить с консолидированной позицией", - сказал он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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мало кризисов на бедоносный колпак с булавой )))) надо еще искусственно придумать???? )))
претензии у основной массы противников абсолютно валюнтаристского закона вавия именно в том что это незаконно. если не нравятся законы или они плохие надо менять законы и не нарушать их. альтернатива - анархия и сомали
завтра какой нибудь шнырь в горсовете решит что надо бы отменить решение городского суда. не ну а чо? все мы преЗЕденты
Саме КС по прямій указівці. Не Нелох з Ермаком звісно. То мабуть також конституційний суд злив справу вагнерівців, не дає ходу з 100% своїм прокурором справі набо про ОАСК, тримає півтори роки Ріфі за гратами...
Хоча і так видно, що ніхто з нинішніх політичних сил в Україні не підтримує ЗЕ в його вимозі розігнати КС.
Кому є чим- має можливість над цим замислитися.
Іншим напружуватися нема сенсу.
Зеленый опарыш УЗУРПИРОВАЛ власть в Украине, овощу такого не снилось!