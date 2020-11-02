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Новости Политика Украины
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После решения КС Антикоррупционный суд закрыл первое дело о недостоверном декларировании - против экс-главы Запорожской ОГА Брыля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После решения КС Антикоррупционный суд закрыл первое дело о недостоверном декларировании - против экс-главы Запорожской ОГА Брыля

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.

Дело было закрыто в связи с тем, что 27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напоминаем, Брыль в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о недекларировании экс-главой Запорожской ОГА Брылем состояния на 35 млн передано в Антикоррупционный суд

В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.

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Топ комментарии
+3
ндаа.. а этот черт конкретно наворовался ..
если Азов и Нацкорпус реальные патриоты ,то они должны найти и уничтожить Брыля..
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02.11.2020 21:10
+3
Україну врятують масові розстріли (с)
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02.11.2020 21:17
+2
Та який він тепер бриль? Щонайменше полупокер.
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02.11.2020 21:11
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Сегодня праздник у девчат:
Сегодня будут танцы!
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02.11.2020 21:06 Ответить
💶💶💶💶💶 подсуетились со скоростью звука
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02.11.2020 22:56 Ответить
КрыС на нары !!!
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02.11.2020 21:06 Ответить
Так і хочеться ненавидіти цих начяльнєкафь.
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02.11.2020 23:02 Ответить
В цьому конкретному випадку, здається, і розслідувати нічого було; і Антикорсуд не знав, як можна було би грамотно закрити справу. А тут така подача з КС...
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02.11.2020 21:07 Ответить
Фсе...понеслись залетныя!!!!!
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02.11.2020 21:08 Ответить
перший пішов
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02.11.2020 21:09 Ответить
Зеленский сралился со своим КС !
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02.11.2020 21:09 Ответить
ндаа.. а этот черт конкретно наворовался ..
если Азов и Нацкорпус реальные патриоты ,то они должны найти и уничтожить Брыля..
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02.11.2020 21:10 Ответить
ну.. может Майамский Азов?.. они ж там рядом загорают..
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02.11.2020 21:17 Ответить
Та який він тепер бриль? Щонайменше полупокер.
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02.11.2020 21:11 Ответить
Как я понимаю, теперь даже если ответственность вернут (примут новый закон), дело этой особи закрыто навсегда, ибо закон не имеет обратной силы в сторону ужесточения. Пусть юристы меня поправят.
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02.11.2020 21:13 Ответить
Если есть преступление, то должно быть и наказание, в не зависимости от каких то там формулировок ксу.!!!!
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02.11.2020 23:25 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!
Глеб Жеглов.

Pereat mundus et fiat justicia

Император Фердинанд 1
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03.11.2020 00:56 Ответить
Україну врятують масові розстріли (с)
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02.11.2020 21:17 Ответить
"розстріли" - говоришь? А ты слышал про болезнь Злокачественный Рак? Его если даже вырежешь, то метастазы идут глубже и гжубже. По твоим думкам придётся пол Украины расстрелять. А если построить военно-промышленный комплекс, загнать и ЗАСТАВИТЬ! всех ворюг работать на пользу страны, со всем тюремным строжайшим законодательством - вот это будет польза и воспитание, причём показательное. К стати много советских учённых в том числе и Королёв почти в таких условиях подтолкнули СССР вперёд.
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02.11.2020 21:34 Ответить
Мрійник Ви...Таж ці риб"яти за 3 шеляги вдавляться.
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02.11.2020 23:04 Ответить
После решения КС Антикоррупционный суд закрыл первое дело о недостоверном декларировании - против экс-лавы Запорожской ОГА Брыля - Цензор.НЕТ 2566
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02.11.2020 21:18 Ответить
Слава дебилам, за клоунов голосующих!!!
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02.11.2020 21:22 Ответить
ты иди цветочки минскому омону покупай, умник херов.
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02.11.2020 23:27 Ответить
Тобі сьогодні КС заборонить державну мову як державну а ти й далі дивися на мінський омон .
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03.11.2020 07:55 Ответить
47 зажопинцев руками КС вытащили из-под статей своих корешей, бизнес-партнеров и просто "нужных" людей, то бишь , Решал. Пополнили свои лавки запасных отбеленными , ни разу не осужденными... ворами, коррупционерами, просто полезными мерзавцами. Теперь еще примут "Правовую" оценку спецконфискации, и Танюху Черновол точно посадят за то, что добилась конфискацию в доход государства денег яНУКОВИЧА.
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02.11.2020 21:40 Ответить
А нє ч"їво біла на тиньгє вєчьналєгєтімнава пакушьчятца.
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02.11.2020 23:06 Ответить
 
 